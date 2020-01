Biografia • Salute e TV

Susanna Messaggio nasce a Milano il 30 gennaio 1963. Consegue la laurea in Lingua e letteratura tedesca nel 1987 (con una tesi su "Heinrich Boll e la letteratura delle macerie"), poi prosgue gli studi conseguendo una seconda laurea (con lode), in Psicopedagogia nel 1996, perfezionandosi infine presso la facoltà di Medicina della Statale di Milano con i master di psicologia dinamica, psicologia dell'età evolutiva e psicologia clinica.

In seguito collaborerà con l'Università Statale di Milano in qualità di Psicopedagogista fino al 2003, scrivendo inoltre per alcune testate specialistiche.

Il suo volto diventa noto al grande pubblico quando inizia a lavorare in televisione gi all'inizio degli anni '80. Il suo debutto avviene su Rai Due, dove Susanna Messaggio è telefonista alla trasmissione "Portobello", condotta da Enzo Tortora. Lavora poi nelle trasmissione "Il Cappello Sulle Ventitrè", "Pop Corn" (con Claudio Cecchetto), "La Luna Nel Pozzo" (1984, con Domenico Modugno), "Azzurro" (1984, con Milly Carlucci). Sfonda quando viene messa al fianco di Mike Bongiorno, prima con "Telemike" (inviata all'estero), poi "Pentatlon" e "Bis". Nel 1985 presenta il "Festivalbar" assieme a Claudio Cecchetto, esperienza che ripeterà nel 1988 con Gerry Scotti.

Tra il 1996 e il 1997 conduce sulle reti Mediaset quattro edizioni di "Pianeta Bambino". Tra il 2001 e il 2004 è su Rete 4 con "Mela Verde".

Nelle sue attività in campo psicopedagogico è stata inviata speciale per il giornale dei piccoli "Tiramolla", ha scritto "psicointervistando" personaggi famosi per "Salve", ed è stata editorialista di "Fit For Fun". Ha scritto anche per alcune testate giornalistiche come QN (Quotidiano Nazionale: Il Giorno, Resto del Carlino, La Nazione) e Corriere della sera.

Nel 2000 sviluppa una attività professionale di comunicazione nel settore relazioni pubbliche e ufficio stampa.

Dopo aver collaborato a grandi Progetti con le principali agenzie di settore, fonda una società di comunicazione (Tre Cerchi Srl) specializzata nel settore Salute Benessere Farmaceutica.

Nel 2008 pubblica il libro "Correre. Dalla poltrona alla maratona in 9 mesi di allenamento" (Rizzoli).