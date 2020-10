Biografia

Giorgio Zanchini nasce Roma il 30 gennaio 1967. Giornalista di origine romana mosso da una fortissima passione per la scrittura e in generale per la valorizzazione degli ambiti culturali, Giorgio Zanchini è un volto ma soprattutto una voce molto nota al pubblico affezionato ai programmi radiofonici dell'emittente pubblica. Questo speaker versatile e talentuoso è anche un conduttore televisivo, giornalista e affermato scrittore, tanto da essersi guadagnato nella propria nicchia un ruolo di sempre maggiore rilevanza. Scopriamo nella seguente biografia di Giorgio Zanchini qualche dettaglio in più sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata, che il giornalista mantiene strettamente sotto riserbo.

Giorgio Zanchini: gli esordi professionali

Fin da quando è molto piccolo mostra una notevole passione per il giornalismo: non stupisce perciò il suo sogno di tramutare quest'amore in una carriera vera e propria. Dopo aver concluso gli studi superiori, Giorgio Zanchini si iscrive all'università La Sapienza di Roma, dove inizialmente consegue una laurea in giurisprudenza.

Giorgio Zanchini

A seguito di questo primo importante traguardo, Giorgio torna al suo amore originario, scegliendo di specializzarsi in Giornalismo e Comunicazione di massa presso l'affermata Libera università internazionale degli Studi sociali Guido Carli (LUISS) nella sezione di Roma. Come dimostrano del resto i suoi traguardi professionali, sin da giovane Zanchini mostra una notevole determinazione che, unita a un pizzico di intraprendenza, lo porta a seguire le proprie ambizioni.

La capacità di credere in sé stesso, fondamentale per sfondare nell'ambiente lavorativo, si rivela cruciale per partecipare a un concorso per lavorare in RAI, che supera con successo nel 1996.

La carriera in Rai

Le tappe della carriera in Rai di Giorgio Zanchini sono svariate: dapprima trascorre molti anni al Giornale Radio Rai di Radio 1, poi nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014 passa invece a Radio 3 per fare nuovamente ritorno a Radio 1 a partire dal 2015.

Tra i programmi più importanti da lui condotti o che lo vedono come protagonista vi sono il Baco del Millennio, chiaramente ispirato all'espressione inglese Millennium bug, in voga a cavallo tra il 1999 e il 2000 per descrivere le paure tecnologiche legate al cambio del millennio; così come Radio anch'io, alla cui conduzione si alterna per diverse stagioni.

Un altro programma importante è Tutta la città ne parla, che lo vede impegnato fino al 24 maggio 2014.

Giorgio Zanchini e l'approdo in televisione

Dopo aver fatto un'importante carriera nel mondo radiofonico, la bravura di Giorgio Zanchini viene notata dai dirigenti della RAI, che lo scelgono per sostituire Corrado Augias nella trasmissione televisiva Quante Storie, in onda su Rai 3.

La decisione di affidare a Zanchini la conduzione di questo programma mattutino a partire dalla stagione 2019 deriva dalle ottime performance da lui ottenute durante un talk show sulla spiritualità, Il Cielo e la Terra, andato sempre in onda su Rai 3, nonché uno speciale trasmesso su Rai 5.

Zanchini negli studi televisivi di Quante Storie

Nel corso della propria carriera, Zanchini si è specializzato in vari ambiti: oltre a essere un affermato giornalista è anche il vice direttore della rivista I diritti dell'uomo, nonché uno dei direttori del Festival del giornalismo culturale di Urbino e Fano, assieme a Lella Mazzoli.

Riconosciuto e stimato dai colleghi, viene chiamato a far parte anche del comitato scientifico di Problemi dell'informazione. Con una specializzazione che spazia dal giornalismo radiofonico a quello culturale fino a quello di stampo anglosassone, Zanchini tiene lezioni e seminari specifici presso università e master.

Inoltre, nel corso degli anni pubblica svariati libri: da Teledemocrazia - sudditi o cittadini, il primo edito nel 1996, passando per Il giornalismo culturale, Infocult, Quale cultura per quale mercato e Sotto il radioso dominio di Dio. Questi sono solo alcuni dei libri più importanti di Giorgio Zanchini, alcuni dei quali gli sono valsi riconoscimenti letterari, che si aggiungono a quelli ricevuti per l'attività giornalistica.

Curiosità e vita privata di Giorgio Zanchini

Come si addice a ogni buon giornalista, Giorgio Zanchini ha un profilo attivo su Twitter, social network in Italia non così diffuso come nel resto del mondo, che utilizza per dare rilievo a temi e notizie importanti.

A parte questa eccezione, si può dire che Zanchini non sia assolutamente una persona incline a condividere dettagli sulla propria vita privata. Infatti, vige il massimo riserbo sulla sua situazione sentimentale, della quale si conoscono scarsissimi dettagli. Professionista serio e affermato, la volontà di mantenere rigorosamente privata la propria sfera personale è un'ulteriore conferma della disciplina e della determinazione di Giorgio Zanchini.