Biografia

Luigino Celestino Di Agostino, questo il vero nome dell'artista Gigi D'Agostino, conosciuto anche solo come Gigi Dag. Nato a Torino il 17 dicembre 1967 è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. È considerato uno dei DJ più influenti e iconici della scena musicale dance italiana e internazionale.

Gli esordi e il successo

La passione per la musica accompagna Gigi D'Agostino fin dalla giovane età. Il padre suona la fisarmonica e trasmette al figlio la passione per la musica.

Sono cresciuto in un contesto folk. Purtroppo [mio padre] non ha avuto la possibilità di fare il musicista di professione, iniziò come operaio in fabbrica e poi fece altri lavori. Ma l’orecchio lo devo anche a lui e che io viva di musica è una specie di segno del destino.

La sua carriera di disc jockey inizia nel 1986, quando si esibisce in locali torinesi, tra cui il Woodstock e il Le Palace.

I miei erano arrivati da Salerno e io sono nato a Mirafiori. Dopo le medie mi ero iscritto all’istituto tecnico, il Galileo Galilei che stava in via Nizza. Ci rimasi solo un anno, giusto il tempo di imparare a montare la centralina delle luci psichedeliche. Poi abbandonai gli studi, in condotta ero ingestibile [...] Iniziai per l’appunto come tecnico luci, era abitudine che a quelli come me dopo un po’ venisse concesso di metter su anche qualche disco. Eravamo al Woodstock, in corso Moncalieri lungo il fiume dalla parte opposta delle Molinette. Dopo un po’ con i miei amici prendemmo in mano la situazione delle serate. (La Stampa, intervista, 23 agosto 2019)

Gigi D'Agostino giovanissimo

La svolta arriva nel 1993 quando diventa resident dj dell'Ultimo Impero, una discoteca italiana molto popolare all'epoca. Ricopre questa ruolo fino al 1998.

È proprio in questi anni che esplode il suo successo.

D'Agostino conquista il pubblico con il suo stile musicale unico, caratterizzato da sonorità mediterranee, melodie orecchiabili e atmosfere evocative.

Brani come "L'amour toujours", "Bla Bla Bla", "The Riddle", "Il giorno perfetto", "Un pezzo di cielo" e "Mambo Italiano" diventano nel tempo hit indimenticabili, colonne sonore di un'intera generazione che associa la musica di Gigi Dag all'estate, all'amore e alla spensieratezza.

L'esperienza radiofonica e gli anni '90

Oltre all'attività di DJ e produttore, Gigi D'Agostino si distingue anche come conduttore radiofonico. Conduce programmi di successo su emittenti nazionali come ad esempio Radio Deejay e Radio Capital.

I primi airplay radiofonici arrivano in concomitanza con la primavera del 1996: Fly (cover de Il tempo passa di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani, tratto dalla colonna sonora del film "Mediterraneo"), Sweetly, New Year's Day (cover degli U2), Gigi's Violin, Elektro Message e Angel's Symphony vengono trasmessi e apprezzati tanto che il singolo Gigi's Violin/Fly raggiunge il quarto posto in classifica italiana. Dopo pochi mesi esce il primo album, intitolato Gigi D'Agostino.

Nel 1998 inizia una collaborazione con Carlo Montagner e Paolo Sandrini. Pubblica (your love) Elisir, che diviene una hit dell'estate 1998.

Seguono due produzioni firmate da solo per i club: Cuba Libre, sotto lo pseudonimo Dottor Dag, e Movimento, sotto lo pseudonimo Noise Maker.

Nel 1999 arriva il successo internazionale con il singolo Bla Bla Bla.

un pezzo che scrissi pensando a tutte le persone che parlano e parlano senza dire niente.

Segue l'EP Tecno fes, che viene pubblicato alla fine dell'estate e lancia un brano tormentone come Another Way.

Il celebre pittogramma

Passano solo due mesi e Gigi D'Agostino pubblica il doppio album L'amour toujours. Qui appare per la prima volta un pittogramma che significa "mai" in giapponese, e "danza" in cinese.

Gigi D'Agostino con il suo simbolo

Da questo momento questo simbolo caratterizzerà la sua immagine: in particolare l'abbigliamento, le copertine dei dischi, i gadget (celebre il cuore con le ali usato spesso nei concerti) ed infine i suoi video. Di fatto diventa il logo di Gigi D'Agostino.

Gli anni 2000

Nel 2001 riceve il premio come "miglior artista dance italiano" al "Dance Award".

L'anno seguente, nel 2002, gli viene affidato il remix di Objection (Tango), nuovo singolo di Shakira.

Alla fine del 2003 esce il singolo Silence.

In questo periodo nasce un genere a cui lui stesso dà una definizione: Lento violento. Si tratta di uno stile con bassi bpm (80-110 battiti per minuto), di matrice afro. Dimostrazione ne è la ripubblicazione di Voyage, un tempo b-side del singolo Bla Bla Bla.

Nel 2005 esce il terzo album ufficiale, L'amour toujours II. Nell'autunno dello stesso anno, la nuova radio m2o, appena acquistata dal Gruppo Editoriale L'Espresso, affida a Gigi D'Agostino un programma settimanale - poi giornaliero - dal titolo Il cammino di Gigi D'Agostino. Questo va in onda fino al 2009.

Nel marzo dell'anno seguente, 2006, esce la compilation Some Experiments, che sostituisce il preannunciato nuovo album Lento Violento... e altre storie. Quest'ultimo esce nella primavera 2007: riceve il disco d'argento per le oltre ventimila copie vendute in un periodo in cui i produttori dance sono ormai presenti solo sulle classifiche di genere stilate dai dj, e raggiunge il terzo posto nella classifica italiana di vendita.

In questo album il genere lento violento si congiunge con la canzone melodica italiana. Gigi si presenta per la prima volta come cantante. La prima traccia dell'album è E di nuovo cambio casa, cover di Ivano Fossati.

La pausa per la malattia e il ritorno: gli anni 2020

Nel 2017 la vita di Gigi viene sconvolta da una malattia che lo costringe a un lungo periodo di stop. Probabilmente si tratta di un ictus cerebrale.

Il 17 dicembre 2021, tramite i propri canali social, annuncia di stare «combattendo con un grave male» che lo «ha colpito in modo aggressivo»; il 15 gennaio 2022 pubblica una foto in cui si mostra appoggiato a un deambulatore.

Pur lontano dalle scene e mantenendo uno stretto riserbo sull’andamento delle cure, il 15 agosto 2022 torna con un nuovo EP, Vibration.

Nel 2023 torna con un nuovo album, dal titolo Slowerland III, pubblicato sotto lo pseudonimo Lento Violento

A seguito del progressivo miglioramento delle sue condizioni di salute, torna a esibirsi pubblicamente il 9 febbraio 2024 in qualità di ospite della quarta serata della 74a edizione del Festival di Sanremo: in collegamento dalla nave Costa Smeralda, propone alla console un mix dei suoi più grandi successi.