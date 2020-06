Biografia

Gabriele Cirilli nasce il 12 giugno del 1967 a Sulmona, in Abruzzo. Dopo aver studiato al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti, nel 1990 recita nel film di Luigi Magni "In nome del popolo sovrano"; in televisione debutta nella miniserie "Scoop", diretta da Josè Maria Sanchez, l'anno successivo. Nel 1992 è nel cast di "Gole ruggenti", commedia cinematografica di Pier Francesco Pingitore, al fianco di Pippo Franco e Antonello Piroso; in tv, recita per Sandro Bolchi nella fiction "Assunta Spina".

Nel frattempo si dedica alla carriera di comico, e porta il personaggio di Mino di Vita, maestro d'orchestra, nella trasmissione "Seven Show". Dopo avere recitato nel telefilm di Italia 1 "Dio vede e provvede" accanto ad Angela Finocchiaro per la regia di Enrico Oldoini nel 1996, ritrova Oldoini due anni più tardi nel film "Un bugiardo in paradiso", in cui fa coppia con Paolo Villaggio. Intanto Gabriele Cirilli approda a "Zelig", dove propone il personaggio di Kruska, borgatara romana che si fa riconoscere per il tormentone "Chi è Tatiana?".

Grazie a Kruska, Cirilli pubblica anche un libro e recita in un film, diretto da Roberto Campili, intitolato - appunto - "Chi è Tatiana". Nel 2001 Cirilli è impegnato a teatro con lo spettacolo "In Giappone sono alto", scritto con Renato Trinca, Marco Perrone e Maria De Luca, per la regia di Giancarlo Bozzo (direttore artistico di Zelig): grazie a questo show viene notato da Pietro Garinei, che gli offre la possibilità di portare il suo spettacolo successivo, "Vojo torna' bambino", al Teatro Sistina di Roma, facendo da supervisore.

Nel 2005 Gabriele Cirilli si dà al doppiaggio, prestando la voce a Chicken Little nel film di animazione "Chicken Little - Amici per le penne". L'anno successivo è a teatro con la commedia "Donna Gabriella e i suoi figli", per la regia di Daniele Sala: sul palco con lui c'è anche Verdiana Zangaro. Nel 2007 Cirilli recita nella serie tv "Chiara e Francesco", diretta da Fabrizio Costa e in onda su Raiuno, dedicata alle vita di Santa Chiara e San Francesco; nello stesso anno è uno dei concorrenti della quarta edizione di "Ballando con le stelle", programma di Raiuno presentato da Milly Carlucci.

A partire dal 2009 Gabriele diventa testimonial dell'associazione di volontariato dei City Angels; sul fronte lavorativo, entra nel cast della fiction "Un medico in famiglia", in cui veste i panni di Dante Piccione: il suo personaggio è quello di un giocatore d'azzardo simpatico e ingenuo, che si fidanza e si sposa con Melina. Nel 2010 l'attore abruzzese recita nel film di Giuseppe Tandoi "La città invisibile" e porta a teatro lo spettacolo "Cirque du Cirill", che vede nel cast anche Noemi; l'anno successivo, lavora nella miniserie di Raiuno "Notte prima degli esami '82".

Nel 2012 è uno dei protagonisti del film di Carlo Vanzina "Buona giornata", accanto a Maurizio Mattioli, Vincenzo Salemme e Lino Banfi, ed è uno dei concorrenti di "Tale e Quale Show", talent show condotto da Carlo Conti e in onda su Raiuno, nel quale è chiamato a interpretare e imitare cantanti famosi: nel corso delle settimane impersona Pino Daniele, Luciano Pavarotti, Giusy Ferreri e Freddie Mercury. Cirilli si classifica terzo nel programma, dietro Serena Autieri ed Enzo Decaro, ma viene riconfermato per la seconda edizione, dove interpreta Edoardo Bennato, Luciano Ligabue, Orietta Berti, Claudio Villa, Stevie Wonder, Pupo, Johnny Dorelli e Max Pezzali. Il successo della trasmissione di Conti è tale che viene creato anche un torneo dei campioni, nell'ambito del quale Cirilli imita Edoardo Vianello, Nikka Costa e Psy: è soprattutto l'esibizione nei panni del rapper coreano che ottiene un riscontro eccezionale, al punto che il video della performance su Youtube raggiunge milioni di visualizzazioni.