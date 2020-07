Biografia • Grazie, amici

E' il Joey Francis Tribbiani di "Friends", quello che ci prova con tutte e che, insieme al miglior amico ed ex-coinquilino di Chandler, forma la coppia più divertente del telefilm.

Matt LeBlanc, com'è di norma per molti attori, nella vita avrebbe dovuto fare tutt'altro. Nato a Newton, Massachusetts, il 25 luglio 1967, dopo aver ricevuto in regalo la sua prima moto all'età di otto anni, Matt divenne ben presto un provetto motociclista, tanto da partecipare con buoni risultati a numerose competizioni amatoriali.

Il suo sogno era ovviamente quello di diventare un professionista.

La madre però voleva che il figlio intraprendesse un mestiere diverso, più "normale". Chi lo immaginava che sarebbe diventato l'idolo di milioni di ragazzine? Lui comunque all'inizio ci ha provato a diventare un comune mortale. Per un certo periodo ha fatto il carpentiere, ma la "passione" per chiodi, martelli e viti si è spenta presto. Dentro di lui bruciava il sacro fuoco dell'arte. Il quale può essere declinato come sappiamo in diversi modi. Soprattutto nel mondo contemporaneo.

Così dopo il diploma si trasferisce a New York dove nel 1987 ottiene delle parti in spot televisivi come quella dei Jeans Levi's, la Coca-Cola o i Doritos. Nel 1987 è apparso anche in uno spot della Heinz, famosa marca di ketchup, che ha ottenuto il prestigioso Gold Lion Award al Festival di Cannes di quell'anno. Il premio si riferisce alla sezione riservata ai messaggi promozionali ed è proprio grazie a questo riconoscimento che Matt LeBlanc si convince una volta per tutte che la sua vera strada è proprio quella della recitazione.

Fino al 1988 il suo approccio con questa professione era stato un po' improvvisato, ma da quel momento inizia un vero e proprio corso di recitazione e i risultati si vedono subito. Dopo un anno approda a un ruolo nella serie "TV 101" e si trasferisce a Los Angeles. Poi appare anche in "Top of the heap," "Vinnie & Bobby" e nel film "Anything to survive". Appare anche nel video di Alanis Morissette, "You oughta know".

Matt gira poi un film per la TV "Reform School Girl" (1994), ma il primo vero successo arriva nello stesso anno con il film "Lookin' Italian", grazie al quale i produttori di "Friends" si accorgono di lui.

In seguito al successo ottenuto con questo ormai storico telefilm (molto vicino, come concezione, alle sit-com), gli si sono aperte le porte di altre produzioni, stavolta per il grande schermo. Ha recitato quindi in "Ed" (1996) e in "Lost in space" (1998, con William Hurt, Gary Oldman, Heather Graham), una pellicola che gli ha portato gran fortuna e grandi compensi. Non a caso il buon Matt LeBlanc si è comprato una casa da sogno, valutata qualche miliardo, nella sua adorata Los Angeles.

Parallelamente alla carriera d'attore ha anche sviluppato una passione per la fotografia paesaggistica che lo ha portato a visitare molte località e Stati come Amsterdam, la Svizzera, la Germania, Vancouver e vari luoghi degli Stati Uniti. Nella sua vita privata gli sono stati attribuiti molti flirt da lui però smentiti: con Julia Roberts, Minnie Driver e Jennifer Aniston. Matt dice di aver trovato l'amore con Melissa McKnight, modella divorziata con due figli all'attivo.