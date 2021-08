Biografia

Luca Bernardo nasce il 3 agosto del 1967 nella città di Milano. Come medico e candidato civico che proviene dall'ambito della libera professione, potrebbe apparire slegato dall'universo politico. In realtà i suoi interessi e le posizioni personali lo collocano da sempre nell'area di centrodestra. Sin dai primi momenti in cui è emerso il suo nome per la candidatura a primo cittadino di Milano per le elezioni del 2021 - poi divenuta ufficiale - sono arrivate dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione durante la campagna elettorale. Vediamo di seguito quali sono le tappe salienti della carriera medica, dell'avventura politica e della vita privata di Luca Bernardo.

Luca Bernardo

Giovinezza e inizi di carriera

Sin da giovane Luca Bernardo mostra una notevole determinazione, che lo spinge a fare di tutto per cercare di raggiungere i propri obiettivi. Consegue in breve tempo la laurea in Medicina presso l'Università Statale di Milano, iniziando di conseguenza un corso di specializzazione in ambito pediatrico, con focus relativo alle patologie neonatali.

Come spesso avviene per gli aspiranti professionisti che vogliono distinguersi nel campo medico, comincia a collezionare esperienze lavorative nei migliori ospedali degli Stati Uniti, in particolar modo al Policlinico Universitario della Cornell University, nonché al Miami Children's Hospital.

Fatto ritorno in Italia, nella città meneghina viene nominato Responsabile dell'ambulatorio immigrati dell'Ospedale Fatebenefratelli. Presso la stessa struttura le sue qualità vengono notate e arriva a dirigere il reparto Pediatria, nonché il dipartimento Materno Infantile.

A partire dal 2010 gli viene affidata la carica di Direttore ad interim del reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale all'Istituto Macedonio Melloni. Dal momento che nutre diversi interessi ed è una figura sempre più riconosciuta anche al di fuori del settore, arriva ad iscriversi all'Ordine dei giornalisti, collaborando in maniera proficua con il quotidiano Libero e numerosi altri periodici.

Luca Bernardo e il riconoscimento istituzionale

Oltre a prestare la propria firma per diverse pubblicazioni, iniziano ad aumentare i contributi in ambito civico di Luca Bernardo. Si dimostra particolarmente attivo in svariati ambiti attinenti alla sfera medica, tanto che viene sempre più coinvolto anche a livello istituzionale. Per il Ministero dell'Istruzione diventa uno dei membri dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia, nonché Direttore del Centro di coordinamento nazionale Cyberbullismo, di pari passo con la crescente consapevolezza riguardo la complessità e l'urgenza di affrontare questi temi.

Proprio in veste di esperto di bullismo e dipendenze, Bernardo rientra nella Commissione sul disagio degli adolescenti e nella Commissione unica per la dietetica e la nutrizione.

Nel 2017 Luca Bernardo viene anche coinvolto nel settore anticorruzione, guidato da Raffaele Cantone, in qualità di esperto a livello nazionale in ambito sanitario.

Tra i suoi libri più importanti citiamo Sottopelle e L'età dei bulli: come aiutare i nostri figli.

Per il suo impegno riceve durante la propria carriera due premi: "La salute a Milano è un impegno in Comune" e l'Ambrogino d'Oro Militare.

Luca Bernardo e gli inizi dell'avventura politica

Già nel 2006 Luca Bernardo inizia un percorso di avvicinamento alla politica, candidandosi nella lista di Letizia Moratti e arrivando a collezionare 200 preferenze.

Nel momento in cui è stato ufficializzato in veste di candidato del centrodestra per le comunali del 2021 ha iniziato a mostrare in maniera conciliante le proprie idee, non solo in ambito strettamente politico e amministrativo, bensì anche nel settore dei diritti civili. Si reca ad esempio ai gazebo della Lega, per contribuire con la propria firma a chiedere il Referendum sulla Giustizia, promosso anche dai radicali.

Dal punto di vista dell'approccio, emerge il netto contrasto con il candidato alla carica di primo cittadino di Roma, espresso da Fratelli d'Italia. Se nella capitale Enrico Michetti emerge per ruvidezza e posizioni poco diplomatiche, le dichiarazioni rilasciate da Luca Bernardo vanno nella direzione della mediazione, soprattutto per quanto riguarda il sindaco uscente Giuseppe Sala (candidato del centrosinistra), nei confronti del quale Luca Bernardo esprime un grandissimo apprezzamento, nonostante le idee diverse su qualche aspetto.

Vita privata e curiosità

Da sempre legato a Francesca - ex attrice di operetta e che lavora in una agenzia di comunicazione - è diventata poi sua moglie; dalla coppia è nata la figlia Lucrezia, che studia per diventare notaio. In casa vivono anche un cane maltese e due gatti.

Il suo ambiente familiare è caratterizzato da un impegno politico piuttosto pronunciato, tanto che il fratello Maurizio Bernardo è stato dapprima parlamentare di Forza Italia, per poi aderire successivamente al gruppo del Partito Democratico e tornare in ultima istanza proprio nell'area del centrodestra.

Non possiede un'auto; in città gira in Vespa Piaggio, comprata dopo aver venduto una Harley Davidson.

Dal 2001 pratica il pugilato e il muay thai.