Biografia

Giuseppe Sala nasce il 28 maggio del 1958 a Milano.

Iscrittosi all'Università Bocconi, si laurea in economia aziendale nel 1983, per poi cominciare la carriera in Pirelli, dove è impegnato con incarichi diversi nel settore del controllo di gestione e in quello della pianificazione strategica; si occupa, inoltre, di nuove iniziative di business e di valutazione degli investimenti.

Nel 1994 viene nominato direttore del controllo di gestione e della pianificazione strategica del settore pneumatici dell'azienda italiana, mentre quattro anni più tardi diventa amministratore delegato di Pneumatici Pirelli.

Gli anni 2000

Nel 2001 Giuseppe Sala è responsabile delle strutture industriali e logistiche del settore pneumatici e senior vice president operations.

L'anno dopo passa a Tim, dove è chief financial officer, mentre nel 2003, dopo essere stato assistente del presidente di Telecom Italia, diventa direttore generale di Telecom Italia Wireline: mantiene questo incarico fino al 2006 (nel frattempo, nel 2005, c'era stata la fusione tra Tim e Telecom Italia, in seguito alla quale era stato confermato direttore generale), e quindi diventa senior advisor di Nomura Bank (la banca che qualche anno dopo sarà coinvolta nello scandalo di Monte dei Paschi di Siena) e presidente di Medhelan Management & Finance, società di consulenza da lui fondata insieme con altri tre partner.

Dal 2008 è anche professore di pianificazione e budgeting all'Università Bocconi di Milano.

A partire dal gennaio del 2009 Giuseppe Sala è direttore generale del Comune di Milano, nominato dal sindaco Letizia Moratti, e conserva tale ruolo fino all'estate del 2010, quando diventa amministratore delegato di Expo 2015 SpA, l'azienda italiana chiamata a organizzare, realizzare e gestire l'Esposizione Universale di Milano in programma nel 2015, di totale proprietà pubblica; nello stesso anno viene nominato Cavaliere della Repubblica Italiana.

Gli anni 2010

Nel 2012 il manager milanese è, per un breve periodo, presidente di A2A (società multiservizi che si occupa principalmente di energia e rifiuti), sempre mantenendo l'incarico in Expo, mentre nel 2013 viene nominato dal Presidente del Consiglio Enrico Letta commissario unico delegato del governo per l'Expo.

Dopo Expo

Nel 2015 Expo si rivela un successo di pubblico, e ciò contribuisce a far conoscere il nome di Sala anche tra i non addetti ai lavori: da più parti viene ipotizzato il suo nome come candidato sindaco di Milano per il Partito Democratico, come successore del sindaco Giuliano Pisapia.

Il 29 ottobre del 2015, nel frattempo, Sala entra a far parte del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, mentre due giorni più tardi si conclude Expo, lasciando Sala libero di dedicarsi ad altri impegni.

All'inizio del 2016 ufficializza la sua candidatura a sindaco di Milano: alle elezioni primarie del centro sinistra è il candidato che risulta vincente, davanti a Francesca Balzani.

Sia il primo turno che il ballottaggio si conferma essere una lotta testa a testa con il candidato del centrodestra Stefano Parisi: è Beppe Sala, però, a diventare il nuovo sindaco di Milano.