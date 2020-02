Biografia

Elenoire Casalegno nasce il 28 maggio del 1976 a Savona, in Liguria. Trasferitasi ancora adolescente a Ravenna, a diciotto anni - nel 1994 - si iscrive e prende parte a "Look of the year", un concorso per aspiranti modelle. È il trampolino di lancio verso la tv, visto che poco dopo Elenoire debutta sul piccolo schermo presentando "Jammin'" su Italia 1.

A partire dal 1997 è al fianco di Raimondo Vianello in "Pressing", programma sportivo in onda sempre su Italia 1. Nello stesso anno è accanto anche a Lello Arena e Massimo Lopez in "Scherzi a parte". Dopo avere interpretato sé stessa nel film "Paparazzi", con Massimo Boldi e Christian De Sica, Elenoire Casalegno presenta su Canale 5 "Stelle a quattro zampe" e su Rete 4 il "Festival degli artisti di strada".

Poi, nel 1999 entra a far parte del cast di "S.P.Q.R.", serie tv di Mediaset per la regia di Claudio Risi ispirata al film omonimo. Nello stesso anno diventa mamma di Swami, figlia avuta da Dj Ringo. Nel frattempo si occupa di "Tribe" e "Super", trasmissioni musicali in onda su Italia 1, e si dedica alla radio, su Radio 101.

Gli anni 2000

Dopo aver fatto scalpore con il suo calendario (2001) allegato alla rivista "Maxim", in cui viene immortalata senza veli da Marino Parisotto, nel 2002 Elenoire Casalegno è in Rai per affiancare Fabrizio Maffei in "Mondiale sera", rubrica che racconta i Mondiali di calcio di Corea e Giappone di quell'anno.

Successivamente conduce con Claudio Cecchetto il "Festival di Castrocaro". Poi, su Raidue, conduce la trasmissione di servizio pubblico "Robin Hood", in onda nell'estate del 2004, che vede nel cast di autori anche Omar Pedrini, cantante e suo compagno.

Intanto la showgirl si dedica anche al teatro, portando in tournée la commedia "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", per la regia di Alessandro Capone. Su Raidue presenta "Starflash" e "La notte delle sirene", mentre su Antenna Tre Nordest è alla guida di "Festivalshow".

Nella seconda metà degli anni 2000

Dopo essere apparsa nel film di Francesca Elia "Raccontami una storia" e avere presentato, nell'estate del 2007, "Buon compleanno estate", trasmissione musicale dedicata a Mina, in cui è affiancata da Corrado Tedeschi, a partire dal 2008 entra nel cast di ospiti di "Verissimo", in onda il sabato pomeriggio su Canale 5. Mentre nella primavera del 2009 viene scelta come madrina della trentottesima edizione della gara podistica Stramilano.

Nello stesso anno viene individuata da Emilio Fede per presentare il programma di approfondimento del "Tg4", "Sipario del Tg4", dove prende il posto di Daniela Martani e si alterna con Raffaella Zardo. Pochi mesi più tardi entra nel cast di concorrenti di "La tribù - Missione India", reality show che, però, non va mai in onda a causa di impedimenti produttivi e tecnici.

Divenuta opinionista fissa di "Domenica Cinque", la trasmissione della domenica di Canale 5 presentata da Barbara D'Urso, nel 2010 partecipa alle riprese del videoclip del brano "Non amarmi così" di La Fame di Camilla ed è accanto a Paolo Limiti come presidente di giuria di "Sanremolab".

Nello stesso anno è alla guida del programma comico di Italia 1 "Saturday Night Live from Milano".

Vita privata

Nella sua vita privata, oltre alla relazione con Ringo - padre della figlia, con cui conserva un ottimo rapporto - ed Omar Pedrini, ha avuto relazioni sentimentali con Matteo Malacco, chirurgo plastico, e Vittorio Sgarbi.

Dopo avere presentato il "Golden Ice" su Canale 5, nel 2014 si sposa sul lago di Garda con il manager di Mediaset Sebastiano Lombardi (che pochi mesi più tardi sarà nominato direttore di Rete4). Da quel momento in avanti, la carriera di Elenoire Casalegno a Mediaset spicca il volo.

Elenoire Casalegno negli anni 2010

Diventa una delle protagoniste di "Mistero", trasmissione di Italia 1 che vede nel cast anche Daniele Bossari. Su Canale 5, invece, è opinionista fissa di "Segreti e delitti". Scelta come madrina del Rally di Roma Capitale, evento organizzato da Max Rendina, nell'estate del 2015 torna a "Segreti e delitti", prima di affiancare Pierluigi Pardo su Italia 1 in uno speciale sui Red Bull BC One 2015.

Tra il 2015 e il 2016 presenta "Capodanno on Ice", con Guido Bagatta, e partecipa a "Caduta libera!", quiz show di Canale 5. A partire dal mese di febbraio del 2016 è accanto a Gualtiero Marchesi per "Il pranzo della domenica", trasmesso da Canale 5. Sulla stessa rete, a settembre, è una delle concorrenti della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", accanto - tra gli altri - a Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli.