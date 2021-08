Biografia

Nata il 20 agosto 1976 a Padova sotto il segno zodiacale del Leone, Eleonora Daniele è una conduttrice e giornalista televisiva. La famiglia in cui cresce è molto unita, di saldi principi: purtroppo ancora giovane ha dovuto fare a meno del padre, scomparso prematuramente. Forse non tutti ricordano che la conduttrice veneta ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione come concorrente nella seconda edizione del reality show “Grande Fratello”, nel 2001. Prima di allora, però, aveva esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina nel noto programma tv “La sai l’ultima”.

Eleonora Daniele

La carriera

Oltre di diventate uno dei volti più noti di Rai Uno, Eleonora Daniele è stata un'attrice. L’abbiamo vista infatti nel cast di alcune fortunate serie televisive, come “Un posto al sole”, “Diritto di difesa”, “La Squadra” e “Carabinieri 3”. Il debutto cinematografico è avvenuto invece con una pellicola di Carlo Vanzina, intitolata “Le barzellette”.

E' però su Rai Uno che Eleonora Daniele è riuscita ad esprimere al meglio la sua bravura e competenza professionale, conducendo per sei stagioni consecutive il rotocalco quotidiano “Unomattina”. A questa esperienza televisiva rilevante ha fatto seguito, nel 2007, la conduzione del concorso “Miss Italia” insieme a Massimo Giletti.

Successivamente, la Daniele ha condotto altri programmi, come “I miei angeli” con Franco Di Mare e un festival canoro rinomato, quello di Castrocaro.

Eleonora Daniele negli anni 2010

Nel 2011 la conduttrice ha guidato la trasmissione “Linea verde”.

A partire dal 2013 l’abbiamo vista al timone del programma tv “Uno Mattina Storie Vere”.

Sempre nel 2013 Eleonora Daniele ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA con la votazione di 110 e lode. Poi si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti per avere accesso alla professione.

Tra le doti di Eleonora Daniele vi è anche la scrittura. “Storie vere. Tra cronaca e romanzo” è il libro che ha pubblicato nel 2015 e che racconta alcune storie che ha conosciuto durante le sue trasmissioni.

Vita privata

Eleonora Daniele è una persona alquanto discreta: non ama parlare pubblicamente della sua vita sentimentale e personale. Del suo passato amoroso, ad esempio, si sa poco quanto niente: tra i suoi ex si conosce soltanto il nome di Nicola Maccanico, figlio dell’allora ministro Antonio Maccanico, e attualmente direttore di una compagnia cinematografica.

Nel 2002 in un locale ha conosciuto Giulio Tassoni, imprenditore romano, che ha sposato dopo 16 anni di fidanzamento. La coppia si è unita in matrimonio nel mese di settembre del 2019.

Eleonora Daniele nel giorno del matrimonio

A Gennaio del 2020, durante una trasmissione tv, Eleonora ha annunciato di essere in attesa di Carlotta, nata poi il 25 maggio. Come madrina di sua figlia ha scelto la collega Mara Venier.

Qualche curiosità su Eleonora Daniele

Nel 2015 la conduttrice ha subito un lutto doloroso: ha perduto il fratello Luigi, che era affetto da autismo. Nella trasmissione condotta da Maurizio Costanzo (Maurizio Costanzo Show) ha raccontato del rapporto speciale che aveva con lui. “Lui era li, con i suoi silenzi, il suo distacco dal nostro mondo”, ha dichiarato.

Proprio per ricordare il fratello e la sua “unicità” Eleonora insieme alle sorelle ha fondato “Life Inside”, un’associazione a sostegno di tutte le persone affette da autismo.

Nel 2006 ha posato per il calendario “Woman for Planet” per aiutare con i proventi delle vendite un’associazione ambientalista che si occupava di foreste della Bolivia (con lei altri volti noti della televisione, come Antonella Elia, Miriana Trevisan, Elisabetta Gregoraci e Antonella Mosetti).