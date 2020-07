Biografia

Alfonso Bonafede nasce il 2 luglio del 1976 a Mazara Del Vallo, in Sicilia. Cresciuto nella sua città natale, a diciannove anni si trasferisce a Firenze per frequentare l'università locale, dove si laurea in Giurisprudenza.

Per la stessa facoltà collabora dal 2002 in qualità di cultore della materia di diritto privato, mentre quattro anni dopo all'Università di Pisa ottiene il dottorato di ricerca, sempre in Giurisprudenza.

Nel 2006 apre uno studio professionale in qualità di avvocato presso il Foro di Firenze, e nello stesso periodo entra nel gruppo degli Amici di Beppe Grillo che fa riferimento al Meet-up di Firenze.

Alfonso Bonafede e l'impegno politico

Nel 2009 si candida per il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative per la città di Firenze, non riuscendo a superare il 2% delle preferenze. In vista delle elezioni politiche del 2013, è il più votato nelle parlamentarie online, con poco più di 200 voti su 1.300 preferenze espresse in tutta la Toscana: così Alfonso Bonafede viene candidato come capolista alla Camera per il Movimento 5 Stelle ed eletto deputato nella circoscrizione XII Toscana.

Alfonso Bonafede

A poco tempo dalla nomina a parlamentare, è primo firmatario della proposta di legge sul cosiddetto divorzio breve che diventerà legge due anni più tardi. Nel corso della XVII legislatura è vicepresidente della Commissione Giustizia e giudice membro effettivo del Collegio d'Appello interno alla Camera.

La seconda metà degli anni 2010

Il 3 giugno del 2015 la Camera dei Deputati approva la proposta di legge di Alfonso Bonafede finalizzata all'introduzione della class action in Italia a disposizione non solo dei consumatori, ma di tutti i cittadini e di tutte le imprese. La legge, tuttavia, si arena in Senato.

Nel 2016 Bonafede entra a far parte del gruppo di coordinamento e di supporto delle amministrazioni comunali rette dai 5 Stelle su iniziativa di Luigi Di Maio, responsabile degli enti locali del Movimento, occupandosi del centro e della Sardegna, insieme con Giancarlo Cancelleri, destinato al sud e alla Sicilia, e a Riccardo Fraccaro, che gestisce il nord.

Nello stesso anno, sempre con Fraccaro, Alfonso Bonafede è chiamato a supportare il Comune di Roma. Diventato responsabile per la piattaforma Rousseau della funzione "Scudo della Rete", in occasione delle elezioni politiche del 2018 si ricandida per il Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio uninominale di Firenze Novoli Peretola, venendo rieletto.

Con la nascita del governo di Giuseppe Conte, che si avvale anche del sostegno della Lega, Alfonso Bonafede viene scelto come Ministro della Giustizia. E' attivo sui social network su Facebook e su Twitter (@AlfonsoBonafede).