Biografia • C'era una volta una reginetta

Reginetta indiscussa dei Teen Movie, Lindsay Dee Lohan nasce a New York il 2 luglio 1986. Di origine italo-irlandese, i genitori sono entrambi operatori di borsa. Lindsay è la maggiore di quattro fratelli (Aliana, Dakota e Michael).

Oggi la madre Dina è sua manager; il padre Michael, produttore cinematografico indipendente.

Lindsay Lohan esordisce prestissimo nel mondo dello spettacolo: a 3 anni appare in una pubblicità televisiva per la Ford Modeling Agency. Durante tutta l'infanzia reciterà in circa sessanta spot tv, oltre a posare per numerose case di moda.

Nel 1996 entra nel cast della soap opera "Another world" (poco conosciuta in Italia, con il nome "Destini" e poi come "Stagioni"). Dopo poco tempo firma un contratto per tre film con la Disney. Recita così nei lungometraggi per la tv "Life-size" e "Get a clue".

Debutta sul grande schermo nel 1998 con un doppio ruolo da protagonista in "Genitori in trappola", diretto da Nancy Meyers.

Sfonda al fianco della nota attrice Jamie Lee Curtis, con "Quel pazzo venerdì" (Freaky Friday).

Per quest'ultimo film Lindsay Lohan vince un MTV Movie Award come sorpresa femminile dell'anno.

Si trasferisce definitivamente a Los Angeles dove vive assieme alla collega Raven; inizia a frequentare la pop-star Aaron Carter e nel 2004 si conferma diva in ascesa con "Quanto è difficile essere teenager!" e "Mean girls", pellicole adolescenziali che fanno di Lindsay Lohan la star più amata e desiderata tra i giovanissimi.

Incide anche un disco dal titolo "Speak" che esce nel dicembre 2004.

Nel 2005 torna nei cinema con il film "Herbie - Il Supermaggiolino", remake di un vecchio e divertente film Disney.

Sono in preparazione i film "A prairie home companion", di Robert Altman e "Just my luck", di Donald Petrie.

Lindsay Lohan ama tenersi in forma praticando sport come nuoto e basket, e trascorre il tempo libero dedicandosi alla lettura e alla scrittura.

Nel 2006 ha confessato al mensile Vanity Fair di avere sofferto in passato di anoressia, oltre ad ammettere il consumo di sostanze stupefacenti.

Partecipa poi a pellicole d'autore come "Bobby" (di Emilio Estevez, film che narra l'assassinio di Bob Kennedy) e "Donne, regole... e tanti guai!" (di Garry Marshall, con Jane Fonda). Ottiene anche il ruolo da protagonista nel thriller "Il nome del mio assassino". Nel mese di settembre 2008 annuncia il suo prossimo matrimonio con la deejay Samantha Ronson, dichiarandosi così ufficialmente lesbica.

Lindsay Lohan è stata condannata in California a novanta giorni di carcere per non aver rispettato il periodo di rieducazione a cui era tenuta in seguito a una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza. Dall'estate 2009 torna invece single.

Nel 2010 viene condannata in California a passare novanta giorni in carcere: l'attrice non ha rispettato il periodo di rieducazione a cui era tenuta, dopo una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.