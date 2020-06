Biografia • Affari brasiliani

Veridiana Mallmann nasce a Santa Clara do Sul, cittadina del sud del Brasile, il giorno 13 giugno 1986. Di origini tedesche, cresce in una fattoria nelle campagne brasiliane, luoghi questi dove ancora oggi torna appena può per stare con la sua numerosa famiglia, e dove ama andare a cavallo.

Inizia a lavorare nel suo paese come modella nel 2005. Successivamente si trasferisce a New York, tuttavia diventa "cittadina del mondo" quando il lavoro di modella prende piede e la porta a viaggiare per tutto il globo. Parla tre le lingue: inglese, tedesco e portoghese.

Tra i paesi in cui si è fermata più a lungo vi sono la Germania e i mediterranei Spagna, Grecia e Italia. Proprio in Italia arriva un'occasione da non perdere: il noto programma tv "Striscia la notizia" la chiama per diventare la nuova velina bionda; si tratta della prima esperienza televisiva per Veridiana. La brasiliana viene chiamata per sostituire la connazionale Thais Souza Wiggers, di un anno più anziana di lei, che lascia la trasmissione per dedicarsi alla sua gravidanza, incinta del compagno conduttore tv Teo Mammucari (la bambina, Julia, nascerà il 4 giugno 2008).

Veridiana viene scelta da Antonio Ricci in persona e la chiara somiglianza della brasiliana con Thais vuole dare un senso do continuità alla popolare trasmissione: Veridiana Mallmann debutta così sulle reti italiane il 7 gennaio 2008.

Lanciata sugli schermi italiana ha subito fatto intendere di avere le idee chiare: "Vorrei imparare l'italiano, presentare un programma e poi tornare a lavorare in Brasile", ha dichiarato poco dopo il suo debutto.

Tra le passioni della "velina bionda" ci sono la musica, la danza - che ha studiato fin da piccina - e il calcio: il suo calciatore preferito è il brasiliano (non poteva essere altrimenti) Ronaldinho. Tra i suoi attori preferiti annovera la coppia Brad Pitt e Angelina Jolie.

Terminata l'esperienza con Striscia nell'estate del 2008, Veridiana torna in tv in autunno come concorrente del popolare show "L'isola dei famosi".

Sull'isola conosce il campione di nuoto Leonardo Tumiotto che diventa poi il suo compagno anche nella vita.

Per rilanciare la sua carriera nello spettacolo posa senza veli per il calendario 2010 della rivista "For Men".