Biografia

Silvia Sciorilli Borrelli nasce a Roma il 15 novembre del 1986. Tra i nomi di spicco del giornalismo italiano emergente, è una firma tra le più autorevoli del settore. Nonostante la giovane età, la giornalista si è affermata grazie alle opportunità datele dalla famiglia d'origine, ma anche e soprattutto in virtù di un talento innegabile e di una dedizione non comune. Figlia d'arte del famoso volto del TG1, Giulio Borrelli, questa professionista ha annoverato a meno di trentacinque anni alcuni degli scoop più importanti della fine degli anni Dieci. Vediamo quali sono le tappe salienti della vita privata e professionale di Silvia Sciorilli Borrelli.

Silvia Sciorilli Borrelli

Silvia Sciorilli Borrelli: la giovinezza a New York e gli esordi

La madre è di origini canadesi, mentre il padre è il famoso giornalista Giulio Sciorilli Borrelli, uno dei volti più amati e noti del TG1. Sin da quando ha solo tre anni, i genitori la spingono a frequentare la scuola americana di Roma. Essa non solo le permette di acquisire una padronanza ottimale della lingua della madre, bensì le permette di adottare fin da piccola una prospettiva aperta e multiculturale.

La professione di avvocato

Tale attitudine si rivela fondamentale nel momento in cui la famiglia decide di trasferirsi a New York. Il trasferimento nella metropoli americana avviene quando Silvia ha 14 anni. Frequenta con profitto la scuola locale e consegue il diploma di Baccalaureato Internazionale, proseguendo gli studi e arrivando a laurearsi con lode in legge nel 2010. Inizia ben presto a lavorare presso lo studio di avvocati Dewey&LeBouef: la sua attività di praticantato dura all'incirca due anni, ma si interrompe nel momento in cui l'azienda statunitense dichiara fallimento.

La carriera nel giornalismo

Ecco dunque che nel 2012 si avvicina alla professione del padre, cominciando a perseguire la carriera giornalistica. Le prime collaborazioni sono quelle con Il Sole 24 Ore. In parallelo frequenta la scuola di giornalismo Walter Tobagi, dove può contare sugli insegnamenti preziosi che le vengono trasmessi da alcuni dei nomi più noti del giornalismo. Tra questi ci sono ad esempio Venanzio Postiglione e Gianluigi Nuzzi.

Già nel 2013 Silvia Sciorilli Borrelli viene assunta dall'emittente economico-finanziaria CNBC. Lavora da prima a Milano e poi a Londra. in questo periodo si aggiudica anche premi molto importanti: nello stesso anno, infatti, vince il premio Ilaria Alpi per la sezione under 33, grazie al pezzo intitolato Forestale dei Veleni, una video-inchiesta che porta alla luce il traffico di rifiuti radioattivi che ha interessato tutta l'area del Mediterraneo negli anni Novanta.

Silvia Sciorilli Borrelli: l'affermazione come giornalista

A partire dal 2015 Francesco Guerrera la sceglie per un'avventura particolare: quella del lancio della redazione economica di Politico Europe, l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico. Sempre dalla capitale inglese si occupa, a partire dal 2016, anche del tema della Brexit, raccontandolo in maniera competente anche al pubblico italiano.

Il suo lavoro a Londra viene riconosciuto da molti, tanto che si aggiudica il premio Talented Young Italian Awards. A seguito dei notevoli mutamenti che hanno interessato lo scenario politico italiano e l'affermarsi alle elezioni dei movimenti populisti nel 2018, Silvia Sciorilli Borrelli viene inviata a Roma per coprire le vicende legate alla formazione e alla successiva successiva azione di governo dell'esecutivo capitanato da Giuseppe Conte.

Nel mese di settembre 2018 è sua la firma dello scoop che fa luce sul concorso universitario dell'allora Presidente del Consiglio, notizia che arriva a ottenere attenzione a livello internazionale. A partire da marzo del 2020 viene coinvolta nel cast di The spectator, un podcast in onda ogni settimana a tema Coronavirus.

Nonostante la sua carriera possa essere considerata già sfavillante, il grande traguardo professionale arriva solo un mese dopo, quando nella metà di aprile del 2020 viene nominata corrispondente per il Financial Times di Milano. Sempre nel 2020 rientra nella rosa dei vincitori del Magna Grecia Awards. Inoltre, è opinionista sia per reti internazionali quali BBC News e CNN International sia per La7, emittente televisiva italiana da sempre molto focalizzata sugli approfondimenti politici.

Vita privata e curiosità

Nel 2017 Silvia Sciorilli Borrelli è diventata mamma di una bambina, la cui privacy viene preservata in ogni modo. A parte qualche sporadico riferimento sui social network riguardo episodi divertenti che coinvolgono la figlia, non si conoscono dettagli della vita privata di Silvia Sciorilli Borrelli. Per quanto riguardo la sua famiglia d'origine, invece, rende omaggio in maniera pubblica all'opera del nonno paterno, che fu partigiano. Il padre Giulio Sciorilli Borrelli dal 2017 è sindaco del suo paese natale, Atessa, in provincia di Chieti (eletto con la lista civica "Uniti per Atessa").