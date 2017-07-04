Antonella Ruggiero

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Biografia Le esperienze musicali e i loro confini

Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano, ha raccontato e seguito in parallelo l'evoluzione e la traiettoria dei costumi e del gusto del grande pubblico. Prima con il gruppo dei Matia Bazar e successivamente con una carriera solista tanto variegata quanto di successo, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro, grazie alla sua abilità di interprete, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali.

Antonella Ruggiero, nata il 15 novembre 1952 a Genova, si presenta al pubblico con "Libera", il suo primo album da solista del gennaio 1996, rinnovata, ricca di interazioni e nuove esperienze musicali. Il disco è un straordinario connubio tra ritmiche occidentali e suoni dell'antico oriente.

L'interesse per i nuovi orizzonti sonori proposti dalle giovani band italiane spinge Antonella e il suo produttore Roberto Colombo a realizzare "Registrazioni moderne", un disco dove le canzoni dei Matia Bazar sono riproposte in un diverso contesto musicale. Il 1998 è l'anno di "Amore Lontanissimo", con cui ottiene l'ovazione della critica e il secondo posto al Festival di Sanremo.

Nel 1999 Antonella torna a Sanremo con un nuovo brano, "Non ti dimentico", che apre le porte al successivo cd, "Sospesa", con due partecipazioni illustri: il maestro Ennio Morricone che firma "And will you love me" e Giovanni Lindo Ferretti che scrive, insieme ad Antonella e Roberto Colombo, "Di perle e inverni".

Gli anni 2000

Alla fine del 2000, un incredibile tour di musiche sacre: dodici date in luoghi affascinanti e suggestivi, chiese e teatri antichi. Questa esperienza sarà fissata, nel novembre 2001, nell'album "Luna crescente" [Sacrarmonia].

Dopo una esperienza tutta americana, dove ha riproposto in chiave "classica" i temi più importanti dei musical di Broadway, nell'ottobre 2002 Antonella Ruggiero è stata protagonista, al Teatro La Fenice di Venezia, di Medea, opera video in tre parti con musica di Adriano Guarnieri, uno dei più significativi compositori contemporanei viventi. Antonella ha anche esplorato gli orizzonti musicali del fado e scritto una colonna sonora per il film muto di D.W. Griffith "Broken Blossoms" (1929), che ha vinto il premio del pubblico al "Festival dei film muti" di Aosta nel 2003.

Sanremo 2003 vede Antonella Ruggiero tornare al mondo pop, con una canzone magistrale, "Di un amore", parte dell'album "Antonella Ruggiero".

Contemporaneamente il pubblico ha continuato a richiedere sempre più concerti di Antonella Ruggiero con il suo repertorio di musica sacra. Ad oggi il tour di "Sacrarmonia" è stato portato in oltre cento località in Italia, Europa, Africa, Canada e USA.

L'attesissimo live di Antonella Ruggiero, "Sacrarmonia live [Il viaggio]", è il primo live dell'artista (disponibile su dvd e cd), ed è stato registrato nella bellissima piazza Santo Stefano a Bologna nell'estate 2003.

Nel 2005 Antonella Ruggiero, con la dolcissima canzone "Echi d'infinito" si è classifica al primo posto nella categoria "Donne", alla 55ma edizione del Festival di Sanremo, a cui è seguita l'uscita del disco "Big Band!".

Antonella Ruggiero nella seconda metà degli anni 2000

Sempre nel 2005 realizza due progetti molto particolari: un repertorio dedicato esclusivamente alla musica ebraica Lieder ebraici, una serie di concerti iniziati nel 2004 che toccano location significative come la sinagoga di Berlino nel settembre del 2006, in occasione della Giornata della Memoria. Un altro repertorio legato ai canti della montagna Echi dinfinito  i canti della montagna.

L'anno seguente partecipa alla realizzazione dello spettacolo-evento "Labitudine della luce" ideato da Marco Goldin in occasione di una grande mostra dedicata agli impressionisti.

Alla fine del 2006 esce lalbum live Stralunato Recital_Live, in cui l'artista ligure esegue alcune delle canzoni più rappresentative del suo repertorio, insieme ad altre belle canzoni italiane e internazionali.

Nel marzo 2007 esce Souvenir dItalie, progetto musicale incentrato sulle canzoni Italiane composte dal 1915 al 1945. Lalbum contiene anche il brano Canzone fra le Guerre presentato a Sanremo 2007, con una versione a cappella con il Coro di SantIlario e il Coro Valle dei Laghi. Nel mese di novembre esce Genova, La Superba, in cui Antonella vuole rendere omaggio agli autori della sua città, una città così suggestiva non poteva che dare i natali ad alcuni dei più straordinari autori e musicisti Italiani.

A quasi un anno di distanza, nel 2008, esce Pomodoro Genetico, progetto nel quale la musica elettronica è accompagnata dalle suggestive sonorità di alcuni elementi dellorchestra darchi del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2009 è la volta di Cjantâ Vilotis, preceduto dalla realizzazione di numerosi live: unaltra dimostrazione della curiosità musicale di Antonella Ruggiero.

Gli anni 2010

Nel 2010 il suo nuovo progetto musicale si intitola Contemporanea Tango: collabora con autori contemporanei e ballerini argentini. Verso la fine dell'anno esce il suo nuovo album "I Regali di Natale", interamente dedicato alla rilettura dei brani della tradizione natalizia, sia italiana che internazionale.

Dopo sette anni di assenza torna sul palco del Festival di Sanremo nel 2014 con Quando Balliamo e Da Lontano, due brani che anticipano luscita dellalbum di inediti Limpossibile è certo. Nel novembre 2015 viene pubblicato da Sony Classical Cattedrali, disco in cui Antonella presenta un repertorio di musica sacra registrato nella Cattedrale di Cremona con il Maestro Fausto Caporali allorgano.

Il 2015 vede anche linizio della collaborazione di Antonella Ruggiero con il pianista Andrea Bacchetti; nel novembre 2016 dalla collaborazione nasce La vita imprevedibile delle canzoni, trasposizione su disco del repertorio interpretato dalla cantante dal 1975 al 2014.

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Martedì 4 luglio 2017 21:29:07

Antonella cara, sei la voce di donna per me più bella e anche la più cara.
Peccato che riesco ad aprezzarti solo quando ascolto i brani dei Mattia Bazar.
Ti prego non me ne volere se ti scrivo questo ma devi sapere che per me la tua Band con le vostre canzoni ha fatto da colonna sonora al periodo più bello della mia vita, quello che quando mi viene in mente mi trascina in un mondo di bellissimi ricordi i quali mi riempiono il cuore con tanta melanconica nostalgia. Perdonami se considero te i Mattia Baza e i Mattia Bazar te.

Da: Antonio
Martedì 13 luglio 2010 07:48:04

Antonella sei Grande che il Signore ti Benedica e ti Protegga senpre

Da: Diacono Ennio   benedello

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