Biografia • Regina latina

Nasce il 31 marzo 1952 nel quartiere di Harlem, New York (USA) come Ana Maria Sanchez. Figlia di immigrati, i genitori provengono da Cuba e Puerto Rico e a loro volta hanno origini africane e spagnole.

Ana cresce ad Harlem frequentando perlopiù scuole di indirizzo cattolico.

Inizia ad apparire con il nome di Vanessa Del Rio nei film per adulti nel 1974; è la prima attrice pornografica di origini ispaniche, e per lei questa è una via per guadagnare molti soldi.

Si ritira dal mondo delle videocassette porno nel 1986, decisione presa in parte per la crescente paura dell'AIDS, malattia che in quegli anni conosce il suo apice, almeno dal punto di vista mediatico e informativo di massa. Vanessa Del Rio rimane comunque attiva nell'industria dell'intrattenimento per adulti, apparendo in manifestazioni, spettacoli, cerimonie e conventions.

Con l'era di Internet non si fa mancare anche un proprio sito web, per sfruttare la propria immagine di indimenticata icona del porno.

Nella sua lunga pluriventennale carriera, Vanessa Del Rio ha girato più di 200 film pornografici (l'ultimo si intitola "Dr. Lust"). E' poi apparsa in diversi videoclip musicali (ricordiamo il video "Get Money" di Junior M.A.F.I.A.). E' apparsa per interpretare se stessa anche in un episodio (dal titolo "Head Case", 1996) della serie tv "NYPD Blue".

Se inizialmente era famosa per le particolarità anatomiche del suo clitoride nonchè per il suo soprannome "anal queen" of porn, dopo aver chiuso con le scene, Vanessa Del Rio si è fatta conoscere per i suoi interventi pubblici, sempre sagaci e carichi di schietto senso ironico.

Nel mese di ottobre del 2007 la casa editrice tedesca Taschen ha pubblicato un libro fotografico dal titolo "Vanessa Del Rio: Fifty Years of Slightly Slutty Behavior"; ricco di illustrazioni biografiche, il libro è uscito in edizione limitata (solo 1500 copie numerate e firmate da Vanessa) e deluxe, acquistabile per la modica cifra di 350 euro. In quest'opera la "regina latina del porno" degli anni '70 e '80 riporta confessioni ed avventure dei suoi primi 50 anni di vita.