Kit Harington
Biografia
Kit Harington è un attore britannico, più precisamente inglese. Deve la celebrità alla sua interpretazione di Jon Snow, uno dei personaggi centrali nelle intricate vicende della serie "Il Trono di Spade" (Game of Thrones). Il vero nome di Kit Harington è Christopher Catesby Harington. Secondogenito di un libraio (David Richard Harington) e un'artista teatrale e pittrice (Deborah Jane Catesby), nasce a Londra il 26 dicembre 1986.
Gli studi e i primi anni di teatro
Nella capitale inglese frequenta la Southfield Primary School per poi trasferirsi con la famiglia nel Worcestershire, a Martley, dove studia alla Chantry High School dal 1998 fino al 2003.
Da giovane, Kit è affascinato dal mondo del teatro e in alcune interviste dichiara di far risalire la sua scelta lavorativa a più eventi della sua adolescenza: da piccolo prende lezioni di recitazione al National Youth Theatre oltre che alla Chantry High School e prende parte a numerose produzioni scolastiche; in un'intervista dichiara di esser rimasto colpito a quattordici anni da uno spettacolo di "Aspettando Godot" (di Samuel Beckett) visto insieme alla sua famiglia. Ma è la visione dell'"Amleto" interpretato da Benjamin Whisham nel 2004 che lo influenza definitivamente nella decisione di intraprendere la carriera di attore non più come un hobby, bensì come lavoro.
Con mia madre andavo sempre a teatro: lei scriveva sceneggiature. Quando le ho detto che volevo diventare attore, mi ha subito proposto le migliori scuole da frequentare.
Dal 2003 al 2005, Kit Harington frequenta il Worcester Sixth Form College per poi iscriversi alla Royal Central School of Speech and Drama dell'Università di Londra, laureandosi nel 2008.
Le sue doti gli valgono la parte da protagonista nelle repliche di ''War Horse", opera teatrale tratta dall'omonimo romanzo di Michael Morpurgo; grazie ad essa Kit Harington ottiene ottimi consensi e recensioni per la sua interpretazione di Albert.
Il successo: Kit Harington e Il Trono di Spade
Grazie al successo teatrale in War Horse, riesce ad ottenere un provino per quello che sarà il suo ruolo più celebre in tutta la sua carriera d'attore: viene selezionato per il ruolo di Jon Snow nell'episodio pilota della serie statunitense "Il Trono di Spade" dell'emittente HBO. Da allora continua ad interpretarlo fino al termine delle riprese dell'ultima stagione.
La sua performance del personaggio dei racconti di George R. R. Martin gli fa ottenere il premio dell'Empire Hero Award insieme al resto del cast nel 2015. Riceve due candidature come "Miglior Attore Non Protagonista" sia ai Saturn Award che ai Primetime Emmy Award.
Il debutto cinematografico
Da questo momento, Harington inizia anche a recitare per il grande schermo. Il suo debutto al cinema lo vede coinvolto nella trasposizione cinematografica del celebre videogioco survival horror "Silent Hill: Revelation 3D" ricevendo nel 2013 il premio come "Attore dell'Anno" al Young Hollywood Award.
Nel 2014 recita nel film "Pompei" e ottiene una piccola parte nel film "Il settimo figlio"; a partire dallo stesso anno doppia la voce per il personaggio di Eret nella saga animata DreamWorks "Dragon Trainer". Nel 2015 recita insieme agli altri attori britannici Alicia Vikander e Taron Egerton nel film "Testament of Youth", tratto dal romanzo "Generazione Perduta" della scrittrice Vera Brittain; per la HBO partecipa con il comico Andy Samberg al mockumentary "7 days of Hell", documentario fittizio sulla storia di rivalità tra due giocatori di tennis.
La seconda metà degli anni 2010
Nel 2016 Kit Harington recita nel film "Spooks: Il Bene Supremo", tratto dall'omonima serie firmata BBC mentre, poco tempo dopo, viene selezionato per il cast del western "Brimstone". Non abbandona il teatro dove interpreta il protagonista Doctor Faustus nell'opera omonima di Christopher Marlowe, in scena al Duke of York's di Londra.
L'anno seguente Kit avvia un ambizioso progetto da lui voluto in collaborazione con Ronan Bennett e Daniel West e firmato BBC One: si tratta della miniserie in tre episodi "Gunpowder", di stampo storico, che ripercorre le vicende della celebre "Congiura delle Polveri" sventata a Londra nel 1605. Nella serie ha modo di vestire i panni del politico britannico Robert Catesby insieme ad altri attori tra cui Mark Gatiss. Il suo forte interesse al progetto della serie deriva dal fatto che risulta realmente imparentato con il personaggio da lui interpretato.
Dal 2012 frequenta la collega e attrice Rose Leslie, conosciuta sul set de "Il Trono di Spade"; Rose interpreta Ygritte, una ragazza del popolo libero che vive una relazione sentimentale con Jon Snow. I due si sposano - nella vita reale - il 23 giugno 2018 in Scozia, presso una proprietà della famiglia Leslie.
Curiosità
Kit Harington possiede origini nobiliari: la famiglia Harington è una delle più vecchie e importanti della Gran Bretagna; il padre di Kit è il 15º barone di Harington mentre la nonna paterna, Lavender Cecilia Denny è discendente diretta di Carlo II d'Inghilterra. Un antenato dell'attore, John Harington, è considerato l'inventore della moderna toilette.
Parenti e amici lo chiamano Kit dall'infanzia; Harington è cresciuto convinto che quello fosse il suo vero nome. Compiuti undici anni ha scoperto il suo vero nome, ovvero Christopher.
Un altro evento curioso riguarda la sua selezione per l'episodio pilota del "Trono di Spade": in quel giorno Kit partecipa a una rissa per difendere la sua ragazza e si presenta con un occhio nero alle audizioni. I registi affermano di averlo scelto per il suo portamento, fisicamente perfetto per il ruolo, ma l'attore non esclude l'importanza del suo modificato aspetto in quel giorno.
Durante le riprese della terza stagione della serie ha avuto un piccolo incidente: si è rotto la caviglia nel tentativo di rientrare a casa dopo essere rimasto fuori senza chiavi. Porta sempre barba e capelli lunghi poiché vincolato da contratto fino al termine della serie: in un'intervista del 2017 Kit Harington afferma di non vedere l'ora di completare la produzione per poter cambiare look. Sempre nello stesso anno diviene uno degli attori più pagati della TV, arrivando ad un guadagno di circa due milioni di sterline per ogni episodio del "Trono di Spade".
Nel febbraio del 2021 Kit e Rose sono diventati genitori. Nell'autunno dello stesso anno esce il film Marvel "Eternals", in cui Kit Harringon interpreta Dane Withman.
Frasi di Kit Harington
Non abbiamo mai scambiato parole così tanto quanto facciamo ora con email e sms, eppure usare la penna per una lettera d'amore è sempre una magia. Abbiamo perso il gusto e l'abitudine di farlo, ma è così bello.
Ammetto di essere un sentimentalone. Amo il romanticismo. Credo che amare sia uno dei più grandi piaceri della vita, ma a volte mi mette nei guai. Perché sono sempre attratto da personaggi e ideali romantici. Fa parte del mio istinto.
Le persone più adatte a detenere il potere sono quelle che non lo vogliono.
Romanticismo è donare qualcosa a una persona che si ama senza aspettarsi qualcosa indietro. Oppure organizzare una sorpresa e dire come se fosse la cosa più naturale del mondo: ho affittato questo cottage in campagna per il weekend.
Mi dà fastidio quando ti mettono su un piedistallo per il personaggio che interpreti senza capire che quella è finzione, mentre tu sei un uomo con sentimenti e molto altro da dire. Credo sia lo stesso disagio che provano le attrici quando sentono parlare solo del loro aspetto fisico.
Nel contratto che ho firmato c'è una clausola sui capelli, che devono essere mantenuti a una certa lunghezza, perché così li ha il mio personaggio. Devono anche apparire sporchi e per farlo usano una specie di gel che mette i miei riccioli sull'attenti. Adesso ho un terrore: e se dovessi diventare calvo?
Una volta finito con Il trono di spade, vorrei dedicarmi ad altri progetti: diversi ma sempre per la televisione. E voglio produrre. Voglio fare tantissime cose.
Il problema con le interviste è che ti costringono a parlare tanto di te e dei tuoi progetti, a fare previsioni sul futuro. Ma io non so di preciso che cosa farò. Non c'è nulla di scolpito nella pietra, non c'è mai stato. Preferisco vedere che cosa succede passo dopo passo: se mi offrono un bel ruolo, va benissimo. Però, in questo momento, mi diverto a produrre. Quello che so è che in futuro non voglio lavorare come attore e produttore allo stesso tempo. Se produco, produco; se recito, recito.
Sono un accumulatore patologico. Mi piace conservare gli oggetti che hanno un valore sentimentale. Infilo tutto dentro gli armadi alla rinfusa. Un po' come le fotografie: le scatto ma non le scarico, non le organizzo e quando le ritrovo da qualche parte non so bene che cosa farci.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Kit Harington. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Kit Harington.
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