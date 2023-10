Ex diplomatica italiana63 anni

Biografia

Elena Basile è una ex diplomatica italiana.

Nasce a Napoli il 26 dicembre 1959.

Ha conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Elena Basile

Gli anni '80 e '90

Nel 1985 entra nel servizio estero del circuito diplomatico italiano.

Dopo alcuni anni in Madagascar come secondo segretario dell'ambasciata italiana ad Antananarivo, presta servizio presso il consolato di Toronto, in Canada.

Dal 1999 al 2002 è delegata a Budapest. Successivamente e fino al 2007 è delegata a Lisbona.

Elena Basile negli anni 2000 e 2010

Nel 2008 Elena Basile è a capo della sezione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Dal 2010 al 2012 è a capo del dipartimento Nord America.

Tra il 2013 e il 2021 è stata capo delegata pro tempore ("capo missione") in Svezia e Belgio.

Gli anni 2020

È stata insignita dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nell'ottobre 2023, chiamata in tv come opinionista, è protagonista di un battibecco che le procura un picco di notorietà. Da Lilli Gruber a "Otto e Mezzo" (La7) fa infuriare il giornalista Aldo Cazzullo, commentando in maniera controversa la questione degli ostaggi nelle mani di Hamas (dopo l'atto di aggressione scatenato contro Israele); Basile commenta: «Pochissimi ostaggi americani, è una brutta notizia»; Cazzullo la riprende: «Come fa a dire che sono pochi ostaggi, ma si vergogni!».

Libri

