Successivamente "Cartabianca" diviene un programma di approfondimento e talk show politico in onda in prima serata. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, dal titolo " Storia di Marcella che fu Marcello ": si tratta delle memorie di Marcella Di Folco, attivista e politica, sua cara amica, che le ha affidato tali memorie in un lungo dialogo prima di morire.

Dopo avere ottenuto la laurea in Lettere, svolge un periodo di praticantato al "Radiocorriere Tv", per poi cominciare a lavorare al "Messaggero". Nel 1985 approda come redattrice al programma di Giovanni Minoli "Mixer", prima di entrare nella redazione del Tg3 in pianta stabile.

