Biografia

Marco Baldini nasce il 3 settembre del 1959 a Firenze, figlio di un guardafili della Sip. Comunista sin da ragazzo, entra nel collettivo di Autonomia operaia nonostante le rimostranze di un suo zio, parroco a Tizzano, che avrebbe voluto farlo avvicinare a Democrazia Cristiana; nel 1976, in occasione di una manifestazione, è protagonista di alcuni disordini, sfondando la vetrina di un negozio.

Le prime esperienze radiofoniche

Dopo avere svolto vari lavoretti (tra l'altro, trasportatore di tortellini), a poco più di vent'anni comincia a lavorare insieme con Marco Vigiani in alcune radio toscane (tra cui Lady Radio), per poi passare a Radio Deejay, emittente nazionale in cui viene chiamato da Claudio Cecchetto: qui cura numerosi programmi, tra cui "Tutti per l'una", "Baldini Ama Laurenti", "Marco Baldo Show" e "Baldini's land".

Nel 1987 per Videomusic presenta "On the air", mentre a partire dal 1989 su Radio Deejay conduce "Viva Radio Deejay", che accoglie le imitazioni e le stravaganze di un giovane Rosario Fiorello.

Il vizio del gioco

In questi anni, Marco Baldini si avvicina al gioco d'azzardo: una passione che si rivelerà deleteria per lui, portandolo a contrarre debiti per miliardi di lire.

A causa di tali problemi, lascia Radio Deejay dopo un'esperienza durata dieci anni e nel 1999 viene chiamato a lavorare a Radio Italia Network, dove presenta "Le fave del mattino", insieme con le Fave (Angelo e Max): anche in questa emittente, tuttavia, le cose non vanno per il verso giusto, e già nel 2000 Marco Baldini è costretto a lasciare.

Gli anni 2000

Dopo avere lavorato per alcune trasmissioni calcistiche di Antenna 3, emittente locale lombarda, al fianco - tra gli altri - di Maurizio Mosca, dal 2001 è in onda su Rai Radio 2, dove - nuovamente insieme con Fiorello - è protagonista del programma "Viva Radio 2".

Nel 2004, mentre su Raiuno Fiorello presenta il varietà "Stasera pago io... Revolution", Baldini conduce su Radio 1 la versione radiofonica dello show, interagendo con l'artista siciliano in una rassegna di sketch già proposti in radio.

L'autobiografia che diventa anche un film

Nel settembre del 2005 viene dato alle stampe "Il giocatore (ogni scommessa è debito)", la autobiografia di Marco Baldini, dalla quale in seguito verrà tratto anche un film (nel 2008, "Il mattino ha l'oro in bocca": a interpretare Baldini sarà Elio Germano, mentre Corrado Fortuna impersonerà Fiorello; nel cast anche Laura Chiatti e Martina Stella).

Nel settembre del 2007, si sposa con la conduttrice radiofonica Stefania Lillo: a fargli da testimone è Fiorello.

Nel gennaio del 2008 approda su Raiuno conducendo il minishow "Viva Radio Due... minuti", dieci puntate trasmesse dopo il "Tg1" delle venti; dopo avere girato uno spot pubblicitario per la Fiat con Fiorello, in estate su Radio 2 presenta "Più estate per tutti", in onda dalle otto alle nove e mezza del mattino.

Personaggio tv a "La fattoria"

Nel 2008 è uno dei concorrenti del reality show "La fattoria", giunto alla quarta edizione, in onda su Canale5: arrivato in finale, vince il programma e si aggiudica il montepremi di 100mila euro, che dichiara di volere devolvere in beneficenza a sostegno delle persone colpite dal terremoto in Abruzzo.

Dal 2009 è una delle voci di Radio Kiss Kiss, dove conduce dalla domenica al venerdì "Vieni avanti Kiss Kiss", in onda dalle dieci alle tredici, insieme con Rodrigo De Maio, Alessandro Lillo, Mauro Convertito e la moglie Stefania.

Gli anni 2010

Nell'autunno del 2011, conclusa l'esperienza con Radio Kiss Kiss torna su Raiuno, affiancando Fiorello nello show del lunedì sera "Il più grande spettacolo dopo il weekend", che ottiene un successo di ascolti clamoroso.

Nello stesso periodo, è protagonista - sempre con Fiorello - di una campagna pubblicitaria della Wind. Meno bene vanno le cose sul fronte della vita privata: a causa della dipendenza dal gioco d'azzardo e dai pericoli che ne derivano, Marco Baldini si separa dalla moglie per evitare che anche lei ne venga coinvolta o sia costretta a pagarne le conseguenze.

Nel marzo del 2012 il conduttore toscano inizia a collaborare con Radio Manà Manà, ma il suo contratto viene rescisso pochi mesi dopo dall'editore Stefano Bandecchi. L'anno seguente torna su Radio Deejay, dove presenta "Il Marchino ha l'oro in bocca" nei mattini del fine settimana, dalle sette alle nove. A giugno, tuttavia, la collaborazione con la radio milanese si interrompe a causa del mancato accordo sui termini economici del contratto.

Poche settimane dopo Baldini è il conduttore e protagonista di "Stocast", un live-show che si avvale della produzione della Bj Entertainment nel quale venti ragazzi vengono testati e intervistati per essere votati su Facebook. Dal mese di agosto del 2013 approda a Qlub Radio, una radio locale romana, dove presenta ogni giorno, dalle due alle sei del pomeriggio, "L'Università del calcio" e in seguito "Attaccati al Qlub", dedicato all'attualità, dal lunedì al venerdì dalle nove a mezzogiorno.

Tornato a collaborare con Fiorello per la sua "Edicola Fiore" su Radio 2, insieme con lo showman siciliano dalla primavera del 2014 esordisce su Radio 1 con la trasmissione del mattino "Fuori programma". A settembre diventa una delle voci di Radio Radio, emittente locale del Lazio, presentando "Il gatto sul raccordo", in onda dal lunedì al venerdì nel tardo pomeriggio.