Nel 1986 è professore a contratto di geologia strutturale presso l'Università di Calabria di Arcavacata, in provincia di Cosenza. Un paio di anni più tardi vince il concorso nazionale per ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Centro di Studio per la Geologia Tecnica del Cnr di Roma. Nel 1989 Mario Tozzi ottiene il titolo di dottore di ricerca all'Università "La Sapienza" con una tesi dal titolo "Il contributo del paleomagnetismo e dell'analisi strutturale alla comprensione dell'evoluzione geodinamica terziaria dell'avampaese apulo".

