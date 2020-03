Biografia

Luciano Spalletti nasce a Certaldo (Firenze) il 7 marzo 1959.

Ex calciatore, centrocampista, ha giocato nelle squadre delle città di La Spezia (1986-1990), Viareggio (1990-1991) ed Empoli (1991-1993).

Finito la carriera in campo ha subito iniziato a lavorare come allenatore, prendendo in mano le redini della squadra per cui giocava, l'Empoli, dal 1993 e fino al 1998

Come tecnico ha poi allenato Sampdoria (1998-1999), Venezia (1999-2000), Udinese (2000-2001 e 2002-2005), Ancona (2001-2002) e dal 2005 la Roma.

Con la Roma ha vinto 2 Coppa Italia (2006/2007 e 2007/2008) e una Supercoppa italiana (2007), tutte contro l'Inter di Roberto Mancini.

All'inizio del mese di settembre 2009 lascia la panchina della Roma.

Luciano Spalletti negli anni 2010

Dopo la Roma viene ingaggiato da una squadra russa, lo Zenit San Pietroburgo. Nel suo periodo in Russia Spalletti si qualifica per due volte agli ottavi di Champions League, eliminando in entrambi i casi il Porto. Rimane sulla panchina dello Zenit fino al 2015.

All'inizio del 2016 viene ufficializzato il suo ritorno alla Roma. Lascia nuovamente la panchina giallorossa alla fine del campionato 2016/2017, dopo aver terminato al secondo posto il campionato, ed aver conquistato il record di punti e di reti segnate in una singola stagione. A giugno viene reso noto che la sua nuova squadra sarà l'Inter.