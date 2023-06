Biografia

Fabio Panetta è un economista e banchiere italiano. Nasce il 1º agosto 1959 a Roma.

Studi

Dopo aver completato gli studi di Economia e commercio all'Università Luiss Guido Carli di Roma nel 1982, ha conseguito il Master of Science in Monetary Economics in Gran Bretagna, presso la London School of Economics nel 1984. Nel 1996, ha conseguito un PhD in Economics e Finance alla London Business School.

Durante il suo periodo di studio a Chicago, Panetta ha l'opportunità di approfondire la sua conoscenza teorica ed empirica dell'economia e di lavorare a stretto contatto con alcuni dei principali economisti del mondo.

Il dottorato in economia di Panetta gli ha fornito una solida base accademica e metodologica per affrontare gli argomenti economici complessi e contribuire al dibattito accademico nel campo dell'economia e delle politiche monetarie.

Carriera

La sua carriera professionale inizia nel 1985 quando, all'età di 26 anni, entra a far parte della Banca d'Italia, la banca centrale italiana. Durante la sua permanenza alla Banca d'Italia, ricopre vari incarichi di responsabilità nel settore della vigilanza bancaria e finanziaria.

Nel 2019, Fabio Panetta è nominato membro del Consiglio di amministrazione della BCE.

Nel 2020, è designato come membro del Comitato esecutivo della BCE e Vicepresidente.

Fabio Panetta alla BCE

Nel suo ruolo di Vicepresidente, Fabio Panetta è coinvolto nella formulazione delle politiche monetarie e di vigilanza dell'Eurozona.

Ha una vasta esperienza nel campo dell'economia e delle politiche monetarie ed è autore di numerose pubblicazioni e articoli su tali tematiche.

È considerato un esperto nel settore bancario e finanziario ed è stato coinvolto in diverse iniziative volte a rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario europeo.

La sua nomina come Vicepresidente della BCE riflette il suo impegno e la sua competenza nel campo dell'economia e delle politiche monetarie. La sua esperienza e la sua leadership contribuiscono alla gestione e alla supervisione delle politiche economiche dell'Eurozona.

Panetta e la Banca d'Italia

La sua esperienza presso la Banca d'Italia includeva principalmente ruoli nel settore della vigilanza bancaria e finanziaria. Ha ricoperto incarichi chiave nel monitoraggio e nella regolamentazione delle istituzioni finanziarie italiane, contribuendo a garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela degli interessi degli investitori.

La sua conoscenza approfondita del sistema finanziario italiano e la sua esperienza nella gestione delle questioni di vigilanza gli hanno fornito una solida base per affrontare le sfide economiche e finanziarie sia a livello nazionale che internazionale.

La relazione di Fabio Panetta con la Banca d'Italia testimonia la sua lunga e solida carriera nel campo dell'economia e delle politiche monetarie, nonché il suo impegno nel garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

Nel 2022 la premier Giorgia Meloni chiede a Panetta di essere ministro (tecnico) dell’Economia nel suo governo, ma lui declina.

Nel 2023 succede a Ignazio Visco come Governatore della Banca d'Italia.