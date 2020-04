Per questo motivo Costa si mette in licenza temporanea in vista delle elezioni del 4 marzo. Il 31 maggio del 2018, con la nascita del governo di Giuseppe Conte sostenuto dai pentastellati e dalla Lega, Sergio Costa, medaglia al merito di servizio del Corpo Forestale dello Stato per venti anni di comando, viene nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .

Nel 1995 Sergio Costa consegue un master di alta specializzazione in teoria del coordinamento presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell'Interno, per poi prendere parte al corso di formazione dirigenziale del Corpo Forestale dello Stato .

