Nell'estate del 2016 torna in tv, su Rai 2, per condurre la seconda stagione del docu-reality "Coppie in attesa".

1 di 10

Frasi di Ambra Angiolini

5 fotografie

Foto e immagini di Ambra Angiolini

Video Ambra Angiolini

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Gianni Boncompagni Paolo Bonolis Antonella Elia Claudio Baglioni Saturno Contro Ferzan Ozpetek Bianco E Nero Cristina Comencini Fabio Volo Francesco Renga Immaturi Paolo Genovese Luca Bizzarri Paolo Kessisoglu Michele Placido Raoul Bova Luca Argentero Cristiana Capotondi Fiorella Mannoia Violante Placido Ottavia Piccolo Maria Nazionale Giuliana De Sio Maria De Filippi Massimiliano Allegri Conduttrici TV Cinema TV Ambra Angiolini nelle opere letterarie Film e DVD di Ambra Angiolini Discografia

17 biografie

Nati lo stesso giorno di Ambra Angiolini