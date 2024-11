Biografia

Marco Mizzau è un dirigente d’azienda italiano, businessman ed advisor finanziario con una lunga esperienza, anche internazionale nel mondo dell’industria, delle infrastrutture e della finanza.

Ha ricoperto rilevanti ruoli manageriali in Società pubbliche ed Holding private.

Nasce a Roma il 27 dicembre 1977.

Marco Mizzau

Formazione e studi

Ottenuto il diploma di Maturità Classica presso il Collegio San Giuseppe De Merode, a soli 22 anni consegue la laurea cum laude in Economia e Commercio presso la Luiss Guido Carli di Roma. L'argomento della sua tesi sono i Piani di Stock Options in Bulgari, Pirelli e Montedison.

In precedenza vince la Borsa di Studio Socrates Erasmus presso l’University College of Dublin. In questo contesto si occupa del Progetto di rilancio e posizionamento strategico della United Cinemas International, catena multinazionale di multisale cinematografiche operante in diversi paesi, Irlanda e Regno Unito fra i primi. Si occupa anche del lancio industriale di una start-up per il franchising di pasta italiana.

I primi progetti

Marco Mizzau segue poi diversi corsi di aggiornamento executive presso IESE Business School, Wharton University of Pennsylvania, INSEAD, Harvard University, Harvard Business School ed Università Bocconi.

Dal 1999 al 2000 è Business Analyst in Kpmg Consulting per implementare la prima piattaforma di Knowledge Management della Società ed occuparsi del Progetto di Contabilità Industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il progetto è orientato alla effettiva rendicontazione dei passeggeri saliti a bordo ed all’analisi delle tratte a maggior profittabilità.

Nel 2001 è assunto nella Direzione Sviluppo ed Organizzazione della Holding di Ferrovie dello Stato. Qui per quattro anni, a supporto dell’Amministratore Delegato, si occupa di tutti i progetti strategici dell’Ente.

In particolare Mizzau segue il Piano di Privatizzazione Industriale, il Posizionamento Strategico di FS Cargo, il Programma di Migrazione dalla lira all’euro sul Sistema SAP ed il Piano Pluriennale degli Investimenti di Gruppo.

Una brillante carriera manageriale

A soli 24 anni Marco Mizzau è promosso Manager ed entra in Ernst Young Financial Business Advisory per contribuire allo sviluppo della practice Transportation a supporto di Aziende ed Istituzione private e pubbliche Italiane ed Europee.

Per due anni supporta CEO e CFO di Poste Italiane, Ansaldo, Finmeccanica, Aeroporti ed Alitalia in Piani Industriali, ristrutturazioni, due diligence e go-to market strategy.

Nominato Dirigente a 26 anni, dal 2006 al 2012 è in Accenture per contribuire allo sviluppo della practice di Finance & Performance Management in Italia, Grecia, Turchia e Middle East.

In particolare si occupa di rilevanti programmi di ottimizzazione dei costi finance per il Top Management in Eni, Enel, Acea, Electrabel, Italcementi, Aeroporti ed Autostrade. In seguito replica l’applicazione delle metodologie progettuali vincenti in Gruppi Industriali emergenti stranieri quali Endesa, ARAMCO, KPC, KNPC, PIC, ENROC ed ADNOC.

Gli anni 2010

Dal 2012 al 2019 lavora presso il Campus Bio-Medico di Roma ove ricopre diversi incarichi con graduale sviluppo di ruolo e responsabilità. In qualità di Chief Operating Officer si occupa di iniziative strategiche cardine volte a fare del Gruppo un Centro di Eccellenza in ambito sanitario, universitario e della Ricerca.

In particolare Marco Mizzau segue lo studio di fattibilità per la realizzazione del Pronto Soccorso, di una RSA, di una Casa di Risposo e di un Hospice; implementa azioni di efficientamento - anche in ambito energetico (e.g. impianti a Led, un Trigeneratore e Sistemi di BMS) - che portano ad una riduzione dei costi pari a circa il 60% nel quinquennio 2012-2017 ed una ottimizzazione generale dei costi di personale, beni e servizi di Gruppo pari a 12 Mln di euro.

A 41 anni è Direttore Generale di Inarcassa, uno dei più importanti Investitori Istituzionali italiani con un patrimonio che passa da 11 Mld a 14 Mld di euro.

Sotto la sua conduzione l’Ente consegue importanti risultati finanziari e gestionali anche puntando sulla valorizzazione di operazioni di sistema, investimenti nell’economia reale e nei private markets.

Nel corso dei tre anni di mandato Marco Mizzau definisce il Piano Industriale 2020-2025, il Piano di Digitalizzazione 2020-2025 ed il Piano di Cyber Security 2022-2026; rilancia inoltre un dialogo aperto e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali.

Marco Mizzau negli anni 2020

Da giugno 2022, è selezionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come Amministratore Delegato di Consip, la più grande ed importante Centrale Acquisti in Italia.

Nel corso del 2024 l’Azienda raggiunge l’obiettivo PNRR della completa digitalizzazione degli appalti con 2 anni di anticipo, assicurando la trasparenza, tracciabilità e sostenibilità del procurement nazionale.

L’ Azienda, sotto la sua conduzione, acquisisce un ruolo cardine per l’Italia in termini di leva industriale, strumento di finanza pubblica ed abilitatore di spending review.

Marco Mizzau rendiconta infatti 4 Mld di risparmio per le finanze dello Stato incentivando massimamente il ricorso alla piattaforma di Consip per le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Con il Bilancio 2023 e la Semestrale 2024 Consip rileva un utile record ed un valore della spesa pari a 27,2 miliardi di euro (circa l’1,8% del PIL).

In poco più di un anno rilancia un dialogo di apertura e confronto costruttivo con Ministeri, Autorità di Controllo, Associazioni e principali Aziende Partecipate dello Stato, testimoniato da circa le 21 partnership / collaborazioni strategiche siglate con le Istituzioni.

Oggi Marco Mizzau lavora come Strategic Advisor di Banche d’Affari e Fondi di Private Equity per creare valore sostenibile al fianco di imprenditori lungimiranti.

Ama aiutare i giovani all’inizio della propria carriera professionale.

Nella sua carriera ha ricoperto incarichi in qualità di Board Member e Mentor in Enti, Università, Hub, e Centri di Ricerca dove ha collaborato ad operazioni di turnaround organizzativo – industriale, di definizione di joint venture & centri servizi, di riduzione costi e di post merger integration.