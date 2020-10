Biografia

Alvin, il cui vero nome è Alberto Bonato, nasce il 18 ottobre del 1977 a Rho, in provincia di Milano. Debutta in televisione nella primavera del 1998, quando è uno dei giovani presentatori di Disney Channel insieme con Alessandra Bertin, Marcello Martini e Valentina Veronese.

Durante la stagione 2000-2001 approda a Italia 1, dove conduce "Speed", spin off di "Real Tv", e, insieme con Chiara Tortorella (figlia di Cino), il magazine musicale "Rapido". Nell'estate del 2001 passa a La7 dove è alla guida di un altro magazine musicale, "Fluido", in cui ritrova i colleghi di Disney Channel, per poi tornare a Italia 1, protagonista di "Mosquito", magazine che vede la partecipazione di Gaia Bermani Amaral e che viene girato interamente su un tram a Roma.

Dedicandosi sempre di più alla musica in televisione ma diventato anche conduttore radiofonico per Radio Italia Network, Alvin nel 2002 su Raidue presenta "Top of the Pops", durante il quale ha l'occasione di intervistare cantanti di livello internazionale, mentre l'anno successivo presenta, in giro per l'Italia, il tour di "Pop of the Pops", in compagnia di Ilary Blasi.

Ancora su Raidue, dal mese di settembre del 2003 Alvin è il presentatore di "CD:Live", programma musicale ispirato a "Top of the Pops" (nel frattempo passato su Italia 1), con la collaborazione di Kris & Kris, inviate dalla Gran Bretagna.

Nel 2004 si dedica alla recitazione interpretando, nella fiction di Raidue "Diritto di difesa", il personaggio di Roberto Valieri, un giovane che fa praticantato nello studio di avvocati del padre (Remo Girone), affiancato da Piera Degli Esposti, Laura Chiatti e Martina Colombari.

Dopo avere lavorato a Radio Milano Uno e Radio Roma Uno con Chiara Tortorella, torna alla guida di "CD:Live" con Ilary Blasi, mentre nel 2005 è su All Music per presentare "Cornetto Free Music Live". Successivamente a "CD:Live" è affiancato da Giorgia Palmas, mentre su All Music, con la nuova stagione di "Cornetto Free Music Live", è accanto ad Ambra Angiolini.

Sulla stessa rete Alvin conduce anche un altro programma musicale, intitolato "Bi-Live" e trasmesso dall'Alcatraz di Milano. Dopo avere presentato "Miss Muretto 2007" al fianco di Maddalena Corvaglia, nel luglio del 2008 e nel luglio del 2009, Alvin presenta la prima e la seconda edizione del "Red Bull Cliff Diving" in Puglia, a Polignano a Mare. Sempre a partire dal 2009 entra nel cast di "Verissimo - Tutti i colori della cronaca", rotocalco televisivo in onda su Canale 5 presentato da Silvia Toffanin.

Alvin negli anni 2010

Nell'autunno del 2010 insieme con Zoran Filicic conduce la finale del tour mondiale del "Red Bull X Fighters 2010", in scena a Roma, mentre l'anno seguente è a Londra per occuparsi per "Verissimo" del matrimonio di William d'Inghilterra con Kate Middleton.

Dopo essere stato testimonial della campagna natalizia di Mediaset Premium del 2012 con Fiammetta Cicogna, nella primavera del 2013 inaugura al Victor Cafè di Milano la sua prima esposizione multimediale. Nello stesso anno produce e realizza, con Giovanni Maggi, uno spot televisivo relativo alla campagna 2014 dell'associazione di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker "Doppia Difesa", contro la violenza sulle donne, occupandosi della regia e del montaggio.

Mentre prosegue la sua esperienza a "Verissimo", il 31 dicembre del 2013 Alberto Bonato conduce su Canale 5 "Un Capodanno in musica", trasmissione che festeggia l'arrivo del nuovo anno proponendo un concerto di Marco Mengoni, accanto a Serena Autieri.

A partire dal mese di gennaio del 2015 è inviato in Honduras del reality show "L'isola dei famosi", la cui decima edizione viene trasmessa su Canale 5 e presentata da Alessia Marcuzzi.

In seguito Alvin conduce su Italia 1 "About Love", programma in cui è affiancato da Anna Tatangelo, che tuttavia viene sospeso per ascolti deludenti già dopo la prima puntata. Protagonista di una puntata di "Caduta libera!", quiz show di Canale 5 presentato da Gerry Scotti, nel mese di dicembre del 2015 affianca Silvia Toffanin alla conduzione della ventitreesima edizione del "Concerto di Natale", su Canale 5.

Nel 2016 torna a partecipare per beneficenza a "Caduta libera!" e viene confermato come inviato per l'undicesima edizione dell'"Isola dei famosi", che inizia il 9 marzo, sempre su Canale 5.

E' sposato dal 2007 con Kali Wilkes, con la quale ha avuto i figli Tommee e Ariel. E' possibile seguirlo su Instagram dove il suo è account è: bravoalvin (uguale anche su Twitter).

Sempre nel 2016 è il conduttore su Italia 1 del game show "Bring the noise".