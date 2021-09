Biografia

Manila Nazzaro nasce a Foggia il 10 ottobre 1977. Tra le concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP, è uno dei volti più noti. Attrice teatrale e conduttrice, l'ex Miss Italia vanta una carriera eclettica: scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale in questa breve biografia di Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro

Gli esordi tra moda e televisione

Una volta terminati gli studi superiori, opta per l'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Tuttavia, la sua bella presenza attira l'interesse di diversi talent scout, che la notano e le consigliano di intraprendere alcuni lavori come modella. Data l'impossibilità di riuscire a conciliare entrambi gli impegni in maniera ottimale, Manila Nazzaro si focalizza esclusivamente sulla propria carriera di modella.

Già a 19 anni prende parte al concorso Miss Italia; torna tre anni più tardi, nel 1999, essendo stata eletta Miss Puglia. La giovane ragazza foggiana viene incoronata Miss Italia e, oltre al titolo nazionale, conquista anche quello di Miss Cinema. Si aggiudica anche il secondo posto per la categoria Miss Eleganza.

Come spesso accade per le ragazze che riescono ad aggiudicarsi la prestigiosa fascia, Manila diventa testimonial di numerose marche, apparendo in campagne pubblicitarie e telepromozioni.

Parallelamente ai primi ingaggi per la televisione commerciale, la giovane foggiana decide di imprimere sin da subito una svolta importante alla propria carriera. Partecipa alle lezioni di recitazione tenute da Isabella Del Bianco presso il Teatro Azione di Roma.

Manila Nazzaro: i successi a teatro e in TV

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003 si dimostra particolarmente attiva sulla scena teatrale. Il suo nome figura in diverse locandine, tra le quali troviamo Casa di bambola di Henrik Ibsen. Nella stagione teatrale successiva il suo impegno viene premiato e le viene affidata la parte della protagonista femminile dell'adattamento Il paradiso può attendere, assieme a Gianfranco D'Angelo, che ne cura la regia.

Il talento poliedrico di Manila risulta fondamentale nella stagione teatrale seguente, quando viene scelta come protagonista del musical Scanzonatissimo, per la regia di Carlo Nistri.

La parentesi teatrale si interrompe brevemente nel 2005, quando Manila prende parte a un progetto innovativo e diventa la presentatrice del canale TV interattivo Music Box Italia, oltre a essere testimonial della compagnia di bandiera, Alitalia. Nel 2007 torna però al suo primo amore, recitando a teatro nell'opera Bed and Breakfast.

Nel biennio successivo viene coinvolta nello spettacolo del Bagaglino Sex and Italy: una piccola storia d'Italia attraverso il sesso. Si tratta di un'occasione importante per Manila Nazzaro, che oltre a rivestire il ruolo di primadonna può cimentarsi con un registro più comico e scanzonato.

Nel aprile del 2009 torna in TV con il programma Bellissima - cabaret anticrisi, in onda su Canale 5 dal Teatro Margherita. Questo contenitore rappresenta un ulteriore proseguimento della collaborazione proficua con il Bagaglino. Nello stesso anno conduce assieme a Raffaello Tonon il programma Miss Italia Channel.

Gli anni 2010

Dopo una pausa abbastanza lunga dalle scene, nel 2010 figura tra le inviate della diciannovesima elezione della Partita del cuore.

Segue un altro periodo lontano dai riflettori, ma nelle stagioni televisive 2015-2016 lavora come inviata del programma Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, per poi venire promossa a presentatrice dallo studio, dove affianca Massimiliano Ossini.

Nell'autunno 2017 approda al mondo radiofonico con la conduzione dello spazio Pane Amore Zeta weekend, in onda ogni sabato e domenica da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio su Radio Zeta. Il mercoledì e il venerdì cura il social corner di RTL 102.5; gradualmente questo suo spazio in radio viene allargato anche ad altre fasce orarie.

Il 6 settembre 2019 fa ritorno a Miss Italia, il programma che l'aveva lanciata, venendo confermata anche l'anno successivo.

Manila Nazzaro e i reality tv

Nell'estate del 2020 partecipa assieme al compagno Lorenzo Amoruso a Temptation Island.

Poi passa su Rai 2 dove conduce in seconda serata E la chiamano estate.

Nel settembre 2021 viene ufficializzata la sua entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso

Vita privata e curiosità

Manila Nazzaro è stata lungo legata con l'ex calciatore Francesco Cozza. La coppia ha avuto due figli, ma il matrimonio si scioglie nel 2017.

Manila inizia così la sua relazione con Lorenzo Amoruso, anch'egli ex calciatore.

E' una grande tifosa della Lazio.

Nel 2014 ha condiviso con i propri fan il fatto di essere affetta dal morbo di Basedow.