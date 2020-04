Biografia • La prima regina

Trovandosi il re di Spagna Ferdinando VII di Borbone, dopo tre matrimoni, ancora senza figli, la sua quarta moglie Maria Cristina dei Borbone di Napoli comprende bene che soltanto lei, ormai, potrà mettere al mondo l'erede al trono. Ma comprende anche che se dovesse nascere una femmina questa non potrà aspirare alla successione, per via della legge salica che ne riserva il diritto ai soli maschi.

Si adopera, dunque, perché il re abroghi quelle norme, cosa che accade nel marzo 1830 con la promulgazione della Prammatica Sanzione. E quando il 10 ottobre 1830 a Madrid nasce Isabella, la bimba è già l'erede legittima della corona. Con la morte di Ferdinando, dunque, avvenuta nel 1833, Isabella gli succede al trono ma, per via della tenera età, rimane sotto la reggenza di sua madre fino al 1840; in quell'anno, infatti, il generale Espartero, capo dell'esercito spagnolo, in disaccordo con la linea politica di Maria Cristina divenuta troppo oltranzista, la espelle dal regno sostituendola nella reggenza.

Con un colpo di stato, nel 1843 il generale Narvaez dichiara Isabella maggiorenne, anche se ha solo 13 anni, abolendo quindi la reggenza e ripristinando un regime fortemente reazionario. In questi anni si è consumata la Prima Guerra Carlista, scatenata dallo zio di Isabella don Carlos, supportato da conservatori e cattolici tradizionalisti, il quale non accetta la cancellazione della legge salica che vedeva lui, fratello del re, quale legittimo successore al trono. La guerra civile finisce nel 1839 con la temporanea sconfitta dei "carlisti" (riesploderà qualche decennio più tardi).

All'età di 16 anni la "ragion di stato" secondo Maria Cristina, nel frattempo rientrata in patria, le impone il matrimonio con il cugino Maria Ferdinando Francesco d'Assisi. Le nozze sono celebrate il 10 ottobre 1846, unitamente a quelle della sua unica sorella Luisa Ferdinanda con Antonio d'Orleans, figlio del re dei Francesi Luigi Filippo. I due matrimoni - anche il secondo concepito dalla regina madre - sono sospettati di una cinica macchinazione: sapendo, infatti, che quello di Isabella con un cugino diretto non potrà produrre discendenza, il diritto di successione andrà a ricadere su uno dei figli dell'altra coppia, rimanendo quindi in famiglia.

Da regina a pieno titolo Isabella adotta una linea reazionaria fino a determinare la rivolta, capeggiata da O'Donnel, nel 1854, per via della quale pone a serio rischio la conservazione del trono e che la obbliga ad istituire un governo liberale guidato dallo stesso Espartero. Ma la successiva ribellione - conseguenza di una gravissima crisi economica - guidata dagli ufficiali generali Serrano (ex amante della regina ed ora suo acerrimo nemico), Topete e Prim e tradottasi in golpe, la costringe, nel 1868, a lasciare la Spagna ed a raggiungere la madre in esilio in Francia.

Qui, poco dopo, si separa dal marito con il quale non ha mai avuto un buon rapporto. Il 30 novembre è dichiarata decaduta da una giunta provvisoria e nel 1870 abdica in favore del figlio Alfonso XII.

Morirà a Parigi molti anni dopo, ormai settantaquattrenne, il 10 aprile 1904.