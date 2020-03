Biografia

Clizia Incorvaia è una celebre influencer con un passato da modella e attitudini da fashion blogger. Famosa in primo luogo per essere stata sposata con il frontman del gruppo Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, Clizia entra a far parte dell'edizione del Grande Fratello Vip 2020, durante la quale attira l'interesse del pubblico a casa con una storia sentimentale e numerose uscite che la mettono al centro della scena. Scopriamo di seguito, in queste breve biografia, qualcosa in più su Clizia Incorvaia, la sua carriera professionale e le controversie legate alla sua età anagrafica.

Clizia Incorvaia: dagli esordi fino a Pechino Express

Clizia Incorvaia nasce a Pordenone il 10 ottobre 1980. Tuttavia, come emerge in relazione alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, esiste una controversia sulla data, poiché la showgirl decide di dichiarare di avere trentratre anni, quando in realtà all’anagrafe risultano altri dati. Il fatto viene chiarito solo dopo qualche mese.

Dopo la nascita in Friuli Venezia Giulia, Clizia Incorvaia cresce in Sicilia, precisamente nella provincia di Agrigento. Si diploma con successo al Liceo Classico e sceglie di intraprendere il percorso di studi superiore in Scienze della Comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano, conseguendo la laurea anche in questo caso con successo.

Durante gli anni dell'università inizia la propria carriera di modella per numerosi marchi di abbigliamento, che la notano, apprezzando lo sguardo intenso e il look particolare. Clizia sfila per le più grandi case, approdando di fatto sulle passerelle più importanti dell'alta moda. Al tempo stesso diviene un volto noto di brand legati al grande consumo, quali Fiat, Puma, Kinder e Alpitour, di fatto iniziando a convertirsi in un viso familiare anche per il grande pubblico.

Una foto di Clizia Incorvaia dal suo profilo Instagram @cliziaincorvaia , dove qualche volta appare con la sorella Micol, anche lei modella ed influencer

Paolo Meneguzzi, cantante pop che gode di una discreta fama negli anni Duemila, la sceglie per partecipare al proprio videoclip Guardami negli occhi. Da quel momento la televisione diventa il palcoscenico naturale di Clizia Incorvaia: infatti partecipa a svariati programmi televisivi, quali Markette e Chiambretti Night, condotti da Piero Chiambretti.

Nell'anno 2016 si distingue per la partecipazione alla trasmissione Pechino Express in coppia con il marito di allora, Francesco Sarcina. Il percorso reale e figurato durante la famosa trasmissione in onda su Raidue si dimostra più accidentato del previsto e la coppia, autoproclamatasi come I coniugi, si posiziona al sesto posto in classifica al termine del programma televisivo condotto da Costantino della Gherardesca.

Le attività di Clizia Incorvaia, dalla moda alla tv

Oltre alle partecipazioni televisive, Clizia si dimostra particolarmente versatile per quel che riguarda la propria carriera. Sceglie infatti di lanciare, assieme all'amica di sempre Lola Ponce, un brand di abbigliamento: Girls Speak.

Nel 2009 conduce "Glamour shots", rubrica di moda su Sky Cinema. Dal 2013 si occupa del blog Il Punto C [mentre scriviamo non è più attivo] , all'interno del quale vengono proposti ai lettori svariati contenuti di lifestyle, viaggi e moda.

Clizia Incorvaia

Sempre nel 2013 studia recitazione e prova ad avvicinarsi al mondo del cinema, ottenendo piccoli ruoli nei film "Sole a catinelle" (2013, di Checco Zalone) e "Tutta colpa di Freud" (2014, di Paolo Genovese).

Nel 2014 gira per le città d'Europa nascondendo il volto dietro un cartonato di Barbie: il suo obiettivo di unconventional fashion blogger è di comunicare al pubblico delle ragazze che la seguono, di non seguire una perfezione finta e standardizzata (come quella di Barbie); il suo messaggio è invece:

"Siete belle perché siete uniche, diverse, non perché siete omologate".

Nel 2020 la partecipazione di Clizia Incorvaia alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, capitanata e condotta da Alfonso Signorini, si caratterizza sin dall'inizio per un protagonismo della showgirl Clizia. Dai primi giorni di conoscenza nella casa, Clizia lancia svariati attacchi anni nei confronti di Francesco Sarcina, nel frattempo divenuto suo ex compagno, riuscendo comunque a fare colpo nel cuore degli spettatori a casa.

Le controversie di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020

Da subito all'interno della casa del Grande Fratello, Clizia attira l'interesse di due concorrenti: Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi), i quali si contendono le attenzioni della ragazza. Nonostante racconti molto della relazione terminata con l'ex marito Francesco, Clizia sceglie di abbandonarsi a una relazione con Paolo Ciavarro, la cui madre punta subito il dito sulle discrepanze che emergono riguardo la dichiarazione della sua età.

A fronte dell'effettivo smascheramento da parte del pubblico, che gradualmente le si è affezionato, la showgirl italiana confessa di aver mentito riguardo la sua età, ma di non considerarlo come un fatto particolarmente grave, perché da sempre abituata a farlo. Clizia asserisce, infatti, che sin dai primi tempi in cui inizia a lavorare come modella, le persone ai casting la trovano molto più giovane della sua età; così, seguendo il consiglio del proprio agente, dichiara qualche anno in meno per poter ottenere dei lavori che la aiutano a sfondare nel mondo dello spettacolo. La versione dei fatti è supportata dal look molto giovanile della donna.

Vita privata di Clizia Incorvaia

Clizia e Francesco Sarcina si conoscono nel 2011 in un locale a Milano. Dopo essersi ricontattati nel 2013, iniziano una relazione che li porta a convolare a nozze il 5 giugno 2015. Hanno una figlia, Nina Sarcina, nata nell'agosto dello stesso anno. La relazione finisce ufficialmente nel 2019, anche a causa del tradimento di lei con l'attore Riccardo Scamarcio. A destare scalpore è il fatto che l'attore sia stato molto amico del cantante.