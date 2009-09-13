Biografia

Riccardo Dario Scamarcio nasce a Trani (Puglia) il 13 novembre del 1979.

Figlio di una pittrice, dopo essersi ritirato per l'ennesima volta dal liceo provocando le ire della famiglia, a soli 16 anni, su consiglio di un amico, si trasferisce a Roma per seguire i corsi di recitazione del Centro Sperimentale, dove studia con Mirella Bordoni, Mino Bellei, Marco Baliani e soprattutto Nicolai Karpov.

A scuola andavo malissimo . Ho cambiato tre indirizzi: linguistico, ragioneria, istituto per il commercio. Poi, un giorno ho fatto uno spettacolo teatrale. Recitavo davanti a mille persone, sentivo l'odore del palcoscenico, vedevo il sipario, la luce rossa che si accendeva, avevo il cuore che mi usciva da petto. È stato un colpo di fulmine. Ho detto: "Voglio fare l'attore".

Riccardo Scamarcio

La prima metà degli anni 2000

Dopo aver maturato molta esperienza in teatro, Riccardo debutta artisticamente nella serie tv "Compagni di scuola" (2001), che annovera nel suo cast Brando De Sica, Cristiana Capotondi e Laura Chiatti.

Successivamente viene diretto da Damiano Damiani nel film tv "Ama il tuo nemico 2".

L'esordio sul grande schermo arriva grazie al regista Marco Tullio Giordana che nel 2003 lo sceglie per la pellicola "La meglio gioventù".

In seguito recita un ruolo in "Ora o mai più" (2003) di Lucio Pellegrini, poi viene scelto da Luca Lucini per l'interpretazione che lo consacrerà ad attore di culto per gli adolescenti: Riccardo Scamarcio è Step, il diciannovenne teppista di "Tre metri sopra il cielo" (2004), accanto a Katy Louise Saunders, tratto dal fortunato omonimo romanzo di Federico Moccia.

Grazie a questa pellicola non solo riscuote uno straordinario successo di pubblico, ma viene confermato come uno degli attori più promettenti della sua generazione, premiandolo con il Globo d'Oro come miglior attore esordiente.

Il successo mi è piovuto addosso all'improvviso. Sono rimasto molto colpito in un'occasione quando tantissime ragazze si erano appostate per vedermi e gridavano il mio nome da lontano. Mi ha fatto un effetto veramente strano, anche se preferisco quando mi parlano piuttosto di quando mi fotografano con il telefonino trattandomi come un oggetto.

Presente nel cast de "L'odore del sangue" (2004) di Mario Martone, è poi uno dei tre protagonisti (insieme a Gabriella Pession e Francesca Inaudi) della commedia romantica "L'uomo perfetto" (2005).

Sul set di "Texas" (2005, di Fausto Paravidino) recita con Valeria Golino, attrice italiana (di 14 anni più anziana) di fama internazionale con la quale si lega anche nella vita.

Per "Texas" arriva per lui anche una nomination ai Nastri d'Argento come miglior attore non protagonista.

La seconda metà degli anni 2000

Scamarcio viene poi scelto da Michele Placido per interpretare il pericoloso criminale soprannominato "il Nero" nel suo "Romanzo criminale" (2005).

Quando il personaggio che fai non è un protagonista, ma una sorta di colore nel film, hai meno elementi per costruirlo. L'esperienza di "Romanzo Criminale" mi ha dato la possibilità di lavorare in tal senso. Ho dovuto imparare a far uscire il carattere avendo a disposizione poche scene, tenendo sempre ben presente il contesto in cui andava di volta in volta ad inserirsi e il percorso dei personaggi con cui si trovava ad interagire.

Torna a lavorare per la tv accanto a Martina Stella nello sceneggiato "La freccia nera" (2006).

Protagonista con Monica Bellucci di una delle scene più erotiche di "Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi" (2007) di Giovanni Veronesi, interpreta poi "Mio fratello è figlio unico" di Daniele Luchetti (tratto dal romanzo "Il fasciocomunista" di Antonio Pennacchi) e "Go Go Tales" (di Abel Ferrara).

Divenuto un sex symbol anche grazie alle campagne pubblicitarie che lo vedono come testimonial, Riccardo Scamarcio riprende i panni di Step nel sequel "Ho voglia di te" (2007), diretto da Luis Prieto e ancora una volta tratto dal romanzo di Federico Moccia.

Nel 2008 torna sul grande schermo con il film thriller "Colpo d'occhio", diretto da Sergio Rubini; a questo film fanno seguito nel 2009 molti titoli: "Italians" (di Giovanni Veronesi), "Il grande sogno" (di Michele Placido), "Verso l'eden" (di Costa-Gavras), "La prima linea" (di Renato De Maria).

Riccardo Scamarcio sulla copertina di Vanity Fair nel 2009

Riccardo Scamarcio negli anni 2010

Per il 2010 sono previsti: "Mine vaganti" (2010, di Ferzan Ozpetek), "La solitudine dei numeri primi" (di Saverio Costanzo, tratto dal romanzo best-seller di Paolo Giordano).

Nel 2013 è per la prima volta produttore con "Miele", film d'esordio alla regia di Valeria Golino.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2014 duetta con Francesco Sarcina nel brano "Diavolo in me", omaggiando Zucchero.

Il 26 aprile 2014 viene scelto come quarto giudice speciale al 5° serale di Amici di Maria De Filippi.

Sempre nel 2014 Riccardo Scamarcio è protagonista del film di Pupi Avati "Un ragazzo d'oro".

L'anno seguente recita da protagonista con Jasmine Trinca nel film "Nessuno si salva da solo", di Sergio Castellitto.

È anche nel cast del film "Maraviglioso Boccaccio", ispirato al Decameron di Giovanni Boccaccio.

Ancora nel 2015 è protagonista del film "Io che amo solo te", tratto dall'omonimo romanzo di Luca Bianchini.

Nel 2016 riceve la cittadinanza onoraria di Polignano a Mare, dove vive da diversi anni.

Nello stesso anno recita in "La cena di Natale", sequel del film "Io che amo solo te", sempre diretto da Marco Ponti.

L'anno successivo, nel 2017, ritorna a lavorare in una produzione internazionale partecipando al sequel di "John Wick" (John Wick - Capitolo 2, con Keanu Reeves), nei panni di un boss della camorra.

Nel 2018, dopo la fine della relazione con Valeria Golino, la sua nuova compagna è Angharad Wood, agente di spettacolo inglese.

Dalla coppia nel 2020 nasce una bambina, Emily Scamarcio.

Gli anni 2020

Nel 2021 recita con Margherita Buy e Nanni Moretti in "Tre piani", film per il quale Moretti torna alla regia dopo sette anni dal suo ultimo lavoro.

Due anni più tardi è nel cast del thriller "Assassinio a Venezia", terzo capitolo della saga di Hercule Poirot (personaggio e storia nati dalla penna di Agatha Christie), diretto da Kenneth Branagh.

Tra il 2021 e il 2022 ha una relazione con l'attrice Benedetta Porcaroli. Nel periodo successivo, tra il 2022 e il 2023, vive un ritorno di fiamma con Angharad Wood, e infine una ripresa della frequentazione con Benedetta Porcaroli.

Nel 2024 Riccardo Scamarcio è attore, ma anche produttore e sceneggiatore del film "Race for Glory: Audi vs. Lancia", film nel quale interpreta Cesare Fiorio.