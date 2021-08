Biografia

Nata a Trieste il 2 settembre 1979, la chef Antonia Klugmann si è sempre dichiarata una friulana doc. Tra gli chef stellati italiani la Klugmann spicca per la sua cucina che, pur partendo dalla tradizione tipica del Friuli-Venezia Giulia, si apre ad accostamenti inediti ed originali.

Antonia Klugmann

Gli studi

Dopo il conseguimento della maturità classica, Antonia Klugmann si iscrive all’Università di Milano, e comincia a frequentare il corso di laurea in Giurisprudenza. Come succede spesso, dopo aver sostenuto (e superato) alcuni esami, si rende conto di aver imboccato la strada sbagliata. In realtà la passione per la cucina e la gastronomia si rivela più forte del desiderio di portare a termine gli studi giuridici.

Così, la chef di origini triestine ma “friulana” a tutti gli effetti, si iscrive ad un corso di cucina e pasticceria della prestigiosa scuola “Altopalato”, diretta da Tony Sarcina. Questa esperienza cambia la sua vita e di lì a poco le consente di diventare una chef, archiviando definitivamente gli studi universitari.

Antonia Klugmann: la carriera di chef

Con la guida del grande chef Raffaello Mazzolini, Antonia Klugmann effettua stage all’interno di alcuni tra i più rinomati ristoranti italiani. Inizia così la sua carriera, purtroppo interrottasi per un anno, nel 2005, a causa di un brutto incidente automobilistico.

Nel 2006, insieme al compagno Romano De Feo, Antonia si lancia in un’avventura imprenditoriale, con l’apertura del ristorante “L’Antico Foledor Conte Lovaria” nella località Pavia di Udine. Il locale, ubicato alle porte di Udine, chiude però i battenti nel 2011.

Gli anni 2010

Dopo un periodo trascorso al locale “Ridotto” di Venezia e a “Venissa” sull’isola di Mazzorbo, dal dicembre del 2014 Antonia Klugmann è titolare del ristorante “L’Argine a Vencò”, a Dolegna del Collio (provincia di Gorizia); dopo poco tempo dalla sua inaugurazione già vanta una stella Michelin, conquistata nell’edizione 2015.

Nella carriera di chef stellata di Antonia Klugmann non mancano naturalmente le partecipazioni ad eventi e manifestazioni in ambito gastronomico. Nel 2009 arriva tra i finalisti al concorso “Miglior chef emergente del Nord Italia”; nel 2009-2010 vince il torneo esordienti della “Prova del Cuoco”.

Molti la ricorderanno per aver partecipato in qualità di giudice all’edizione Masterchef del 2017, in sostituzione di Carlo Cracco. Più di recente, invece, nel 2020, ha vinto il Premio Cuoco dell’anno 2020 promosso da Identità Golose.

La cucina di Antonia Klugmann

La cucina della chef Antonia Klugmann si sviluppa attorno ad alcuni principi cardine, come l’utilizzo delle verdure e la riduzione degli sprechi alimentari attraverso l’impiego combinato dei vari ingredienti a disposizione.

Non si può prescindere, anche in cucina, dal rispetto della sostenibilità ambientale. Ne è convinta Antonia Klugmann, sostenitrice del foraging e di un consapevole utilizzo degli alimenti. Inoltre la chef è propensa a limitare il numero di clienti all’interno del proprio ristorante, al fine di migliorare la qualità del cibo e del servizio fornito.