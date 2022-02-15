Tommaso Labate
Biografia
Tommaso Labate nasce a Cosenza il 26 novembre del 1979. Firma del Corriere della Sera, Tommaso Labate è un giornalista che rappresenta le nuove generazioni. Ospite fisso di talk show televisivi e apprezzato conduttore radiofonico, questo professionista ha messo a segno importanti scoop politici. Vediamo quali sono i momenti più importanti del percorso privato e professionale di Tommaso Labate.
Gli esordi da giornalista
I genitori sono entrambi architetti e Tommaso, primo di tre fratelli, cresce con la famiglia nella cittadina di Marina di Gioiosa Ionica. Rimane nel piccolo centro calabrese fino al 1997, quando consegue il diploma di liceo classico. Per seguire le proprie inclinazioni, sceglie di trasferirsi nella capitale, dove si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche Luiss. Si conferma anche nel percorso universitario una mente brillante e arriva a laurearsi con lode nel 2002; la sua tesi di laurea approfondisce i retroscena del caso Moro.
Nel 2004 Tommaso Labate ha l'occasione di iniziare seriamente a svolgere l'attività giornalistica, grazie a uno stage presso Il Riformista, quotidiano diretto da Antonio Polito. La sua dedizione e le voglia di emergere lo portano dopo solo qualche mese a essere assunto.
La carriera di giornalista sboccia: Tommaso rimane legato al quotidiano fino al 2012, anno della sua chiusura. Durante quest'esperienza il giovane giornalista ha modo di raccontare alcuni tra i fatti importanti della politica italiana e non solo.
Tommaso Labate e l'approdo al Corriere della Sera
Nel momento in cui Il Riformista chiude, il giornalista riesce ad assicurarsi svariate collaborazioni con testate che spaziano da Vanity Fair fino a L'unità. Non deve attendere molto per trovare un nuovo giornale a cui approdare in pianta stabile. Si tratta del più prestigioso di tutti: Il Corriere della Sera.
Nell'estate del 2012, per il Corriere, mette a segno uno dei primi scoop che lo portano al centro della scena; Matteo Renzi gli confida durante un'intervista l'intenzione di candidarsi alla premiership del centro-sinistra, nelle primarie che si sarebbero svolte a fine anno.
Passa un mese, e Labate anticipa sulle pagine del Corriere della Sera la riconferma di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica, come parte di un progetto politico più ampio, attirandosi le ire e le smentite del Quirinale. Qualche mese più tardi la rielezione avviene: Beppe Grillo - leader e garante del Movimento 5 Stelle - utilizza proprio l'articolo di Tommaso Labate e la successiva smentita di Napolitano come armi d'attacco nei confronti di sistema intero.
Le avventure in radio e in televisione
Labate riesce a farsi ben presto notare anche per la parlantina sciolta che lo porta a essere uno degli ospiti fissi di vari talk show tv di approfondimento politico, e non solo. Da tifoso dell'Inter prende parte come commentatore sportivo al programma Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, in onda su Mediaset, e condotto da Pierluigi Pardo.
A partire dalla stagione estiva 2015, Labate rinsalda il legame con la televisione provando anche a condurre. La7 gli affida per il mese di agosto la guida della striscia di approfondimento quotidiano In onda, insieme al giornalista padovano David Parenzo.
La sua capacità di intrattenere il pubblico fa comodo al Corriere della Sera, che a novembre dello stesso anno lo mette a capo del progetto #CorriereLive, contenitore di informazione settimanale trasmesso in streaming sul sito del quotidiano.
Da gennaio dell'anno successivo - siamo nel 2016 - fa ritorno su La7 nella trasmissione domenicale Fuori onda, sempre in coppia con il collega Parenzo. Inoltre Labate è ospite ricorrente del cast delle Maratone Mentana, in cui è al centro di divertenti siparietti con il direttore stesso Enrico Mentana, e gli altri ospiti, specialmente Alessandro De Angelis e Franco Bechis.
Nel 2018 scrive un libro che parla alla propria generazione, dal titolo I rassegnati. L'irresistibile inerzia dei quarantenni; il libro arriva alla seconda edizione dopo solo un mese.
Dopo aver collaborato con la televisione Tommaso Labate approda anche alla radio dove conduce Non è un paese per giovani, in onda su Rai Radio 2.
Tommaso Labate: vita privata e curiosità
L'amore per il cinema di Tommaso Labate è noto; almeno a coloro che hanno l'occasione seguire il giornalista nelle sue apparizioni di commentatore e opinionista televisivo. Infatti sovente si lascia andare a improbabili metafore cinematografiche, che suscitano l'ilarità degli altri opinionisti.
Labate si è anche cimentato nelle vesti di attore: ha interpretato se stesso nella serie televisiva Dov'è Mario, di Corrado Guzzanti (nel 2016).
Per quanto riguarda la sua sfera intima, Tommaso Labate è legato all'attrice siciliana Valeria Bilello, di 3 anni più giovane: i due appaiono volentieri di fronte ai riflettori, ma mantengono il massimo riserbo per quel che riguarda i dettagli della loro relazione.
Frasi di Tommaso Labate
Non c'è dubbio che la stampa abbia vinto rispetto ai social perché il pubblico ha capito la fatica che c'è dietro la verifica delle notizie. Basti guardare alla curva discendete degli audio anonimi che all'inizio della emergenza giravano tramite Whatsapp: oggi nessuno gli da più credito.
L'influenza dei giornali è ancora forte ma lo sarà ancora per poco se non torneranno a guadagnare da questa attività, poiché l'informazione, ovviamente, costa: non può essere gratuita.
Bisogna leggere i giornali o essere addetti ai lavori per rendersi conto che le scalette dei telegiornali - di tutti i telegiornali nazionali - in realtà sono mutuati dagli articoli della stampa, dei giornalisti e dei giornali ai quali si affidano.
Costruire un retroscena è un'arte. Però se il mondo dei retroscena è infestato di retroscena finti e di gente e siti che se li inventano, a questo punto si svilisce il genere, che comunque ha dato tantissimo al giornalismo.
I grandi scandali della storia politica italiana e internazionale sono nati attraverso i retroscena. La questione delle fonti è molto importante, ma anche nel giornalismo statunitense, considerato il più ligio a determinate liturgie e regole, certe fonti non si citano. Si dice: "Dice che la persona vicina al dossier è un membro del governo che...". Poi è come con la marca degli orologi o dei biscotti: se ti fidi della firma che l'ha scritto, l'autorevolezza della firma fa premio con la garanzia che il fatto esista oppure no. E l'autorevolezza te la guadagni se, invece di scrivere cose che non si sono mai realizzate, scrivi di cose che si realizzano. Premesso che tutti possono sbagliare.
Ci sono due cose che vanno di pari passo, tutte e due in una direzione non positiva per il giornalismo. Sapete come la crisi economica incide sulla stampa: entrano in crisi le aziende; le aziende fanno meno pubblicità; la gente compra meno giornali; la pubblicità nei giornali costa meno etc. Ci troviamo nella situazione paradossale di avere la società iperinformata - più informata, più connessa, più attiva, più attenta della storia di sempre - con l'informazione a pagamento più in crisi di sempre. Come se fossimo sopra una miniera d'oro e non riuscissimo a raggiungerla.
La teoria dell'utilità marginale in economia [...] Se io ho fame, il primo hamburger che mangio ha un valore altissimo per me. Ma se ne ho mangiati già 100 durante il giorno l'ultimo ha valore Zero. Per cui: "Guarda cos'è successo alle dieci!", "guarda cos'è successo alle undici!", "incredibile alle dodici!", magari alle quattordici succede veramente la notizia incredibile e i lettori non se la filano più.
Tutta questa tendenza dei giornali - del mandare meno inviati in giro perché c'è una crisi che riguarda la stampa - incrocia il fatto che da fuori arrivano notizie nei modi più disparati. Se una volta la rivolta di piazza Tienanmen la conoscevamo soltanto attraverso gli occhi degli inviati che stavano lì, adesso basta un cinese con il cellulare. Questo da un lato riduce la qualità delle notizie perché non abbiamo l'occhio di un giornalista che fa da filtro, dall'altro abbiamo uno spettro più ampio, che riusciamo a controllare anche grazie alla tecnologia, così da concentrarci di più su quella che è l'analisi. Anche se fare analisi su cose che non si vedono direttamente è sempre più complicato.
Il giornalismo vive un momento di crisi anche come professione in sé stessa. Abbiamo meno inviati ad Aleppo sul fronte di guerra in Siria ma gli inviati negli Stati Uniti ce li avevamo, e nessuno di questi, uniti ai giornalisti americani, è riuscito a cogliere il fenomeno-Trump che stava scardinando l'America da dentro, proprio perché i giornalisti italiani, e a questo punto anche i big americani, erano dislocati nelle coste dove, in realtà, succedeva poco o nulla rispetto a quello che stava travolgendo l'America "dal di dentro". È una crisi economica, che incide sul fatto che abbiamo pochi inviati in giro, ma è anche una crisi di qualità dei giornalisti attuali. Il caso americano è la prova per cui tu gli inviati ce li puoi avere ma, comunque, un fenomeno non lo cogli.
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Foto e immagini di Tommaso Labate
Video Tommaso Labate
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Tommaso Labate. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Tommaso Labate.
La mia disistima di tommaso labate
Una sorpresa aver appreso che sia nato a Cosenza, capoluogo di provincia di Roggiano Gravina, ov'io son nato ben 38 anni prima di tommasino. Disapprovo, anzi mi procura molta rabbia il suo punzecchiare l'eccelso Matteo Salvini e ciò notatolo più volte disgustosissimamente in "stasera italia" di rete4 MEDIASET. Si e' molto accalorato allorche' venne accostato il Salvini ad enrico berlinguer, che, contrariamente ai tanti a costui inneggianti, io ne sono convinto critico e censore, in quanto sia lui, che tutti gli altri caporioni del pci ad iniziare da togliatti, pur sapendo lo straziante stato del popolo russo e dei paesi satelliti dell'urss, davano sfacciatamente a credere a noi italianii che fossero nel paradiso in terra, quando, invece, come ho potuto io constatare "de visu" durante un viaggio in torpedone, promosso dai padri antoniani di padova in agosto 1977, squallore, oppressione e miseria dilagavano cola'. ergo: caro tommasino l'aureola che tu dai a berlinguer e' veramente immeritata, mentre matteo salvini, pur non avendolo io finora conosciuto di persona, lo ritengo il politico piu' serio ed onesto presente oggi in italia, tant'e che ben volentieri lo ricordo nelle mie quotidiane preci al signore !!!.
F. to Gennaro Termine fu Oreste da roggiano gravina (cosenza)
Buongiono ti volevo dire io sono disposto ha farmi i tamponi tutti i giorni anche a 50 euro al giorno pero tu mi deve dire che dobbiamo superare l' immunita di grece come facciamo ha farlo che quelli che si sono vaccinati sono conil vaccino scaduto e anno il gre pas pre 12 mesi la patente scaduta non e valita ha questo punto io che faccio il tampone sono immune poi dice che non vede disaggi i commerciante si stanno ribellando poi ti voglio dire che io e mia moglie e trenta anni che non votiamo e alle prossime lezione sara piu peggio conviene che vi votate tra voi questa e la fine del mondo io sono un camionista e fra qualche anno il trasporto finira io sono un calabrese come te mi e piaciuto sempre lavorare se andiamo avanti cosi mi licenzio dopo 38 anni e vado in calabria a prendere il rendito di cittadinanza e anche la disocupazione agricola cosi faccio come glialtri mi alzo dal letto a mezzogiorno grazie ciao
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