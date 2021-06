Biografia

Tommaso Labate nasce a Cosenza il 26 novembre del 1979. Firma del Corriere della Sera, Tommaso Labate è un giornalista che rappresenta le nuove generazioni. Ospite fisso di talk show televisivi e apprezzato conduttore radiofonico, questo professionista ha messo a segno importanti scoop politici. Vediamo quali sono i momenti più importanti del percorso privato e professionale di Tommaso Labate.

Tommaso Labate

Gli esordi da giornalista

I genitori sono entrambi architetti e Tommaso, primo di tre fratelli, cresce con la famiglia nella cittadina di Marina di Gioiosa Ionica. Rimane nel piccolo centro calabrese fino al 1997, quando consegue il diploma di liceo classico. Per seguire le proprie inclinazioni, sceglie di trasferirsi nella capitale, dove si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche Luiss. Si conferma anche nel percorso universitario una mente brillante e arriva a laurearsi con lode nel 2002; la sua tesi di laurea approfondisce i retroscena del caso Moro.

Nel 2004 Tommaso Labate ha l'occasione di iniziare seriamente a svolgere l'attività giornalistica, grazie a uno stage presso Il Riformista, quotidiano diretto da Antonio Polito. La sua dedizione e le voglia di emergere lo portano dopo solo qualche mese a essere assunto.

La carriera di giornalista sboccia: Tommaso rimane legato al quotidiano fino al 2012, anno della sua chiusura. Durante quest'esperienza il giovane giornalista ha modo di raccontare alcuni tra i fatti importanti della politica italiana e non solo.

Tommaso Labate e l'approdo al Corriere della Sera

Nel momento in cui Il Riformista chiude, il giornalista riesce ad assicurarsi svariate collaborazioni con testate che spaziano da Vanity Fair fino a L'unità. Non deve attendere molto per trovare un nuovo giornale a cui approdare in pianta stabile. Si tratta del più prestigioso di tutti: Il Corriere della Sera.

Nell'estate del 2012, per il Corriere, mette a segno uno dei primi scoop che lo portano al centro della scena; Matteo Renzi gli confida durante un'intervista l'intenzione di candidarsi alla premiership del centro-sinistra, nelle primarie che si sarebbero svolte a fine anno.

Passa un mese, e Labate anticipa sulle pagine del Corriere della Sera la riconferma di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica, come parte di un progetto politico più ampio, attirandosi le ire e le smentite del Quirinale. Qualche mese più tardi la rielezione avviene: Beppe Grillo - leader e garante del Movimento 5 Stelle - utilizza proprio l'articolo di Tommaso Labate e la successiva smentita di Napolitano come armi d'attacco nei confronti di sistema intero.

Tommaso Labate con Carlo Freccero

Le avventure in radio e in televisione

Labate riesce a farsi ben presto notare anche per la parlantina sciolta che lo porta a essere uno degli ospiti fissi di vari talk show tv di approfondimento politico, e non solo. Da tifoso dell'Inter prende parte come commentatore sportivo al programma Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, in onda su Mediaset, e condotto da Pierluigi Pardo.

A partire dalla stagione estiva 2015, Labate rinsalda il legame con la televisione provando anche a condurre. La7 gli affida per il mese di agosto la guida della striscia di approfondimento quotidiano In onda, insieme al giornalista padovano David Parenzo.

Tommaso Labate con David Parenzo

La sua capacità di intrattenere il pubblico fa comodo al Corriere della Sera, che a novembre dello stesso anno lo mette a capo del progetto #CorriereLive, contenitore di informazione settimanale trasmesso in streaming sul sito del quotidiano.

Da gennaio dell'anno successivo - siamo nel 2016 - fa ritorno su La7 nella trasmissione domenicale Fuori onda, sempre in coppia con il collega Parenzo. Inoltre Labate è ospite ricorrente del cast delle Maratone Mentana, in cui è al centro di divertenti siparietti con il direttore stesso Enrico Mentana, e gli altri ospiti, specialmente Alessandro De Angelis e Franco Bechis.

Nel 2018 scrive un libro che parla alla propria generazione, dal titolo I rassegnati. L'irresistibile inerzia dei quarantenni; il libro arriva alla seconda edizione dopo solo un mese.

Dopo aver collaborato con la televisione Tommaso Labate approda anche alla radio dove conduce Non è un paese per giovani, in onda su Rai Radio 2.

Tommaso Labate: vita privata e curiosità

L'amore per il cinema di Tommaso Labate è noto; almeno a coloro che hanno l'occasione seguire il giornalista nelle sue apparizioni di commentatore e opinionista televisivo. Infatti sovente si lascia andare a improbabili metafore cinematografiche, che suscitano l'ilarità degli altri opinionisti.

Labate si è anche cimentato nelle vesti di attore: ha interpretato se stesso nella serie televisiva Dov'è Mario, di Corrado Guzzanti (nel 2016).

Per quanto riguarda la sua sfera intima, Tommaso Labate è legato all'attrice siciliana Valeria Bilello, di 3 anni più giovane: i due appaiono volentieri di fronte ai riflettori, ma mantengono il massimo riserbo per quel che riguarda i dettagli della loro relazione.