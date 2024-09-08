Pamela Prati
Biografia
Pamela Prati nasce come Paola Pireddu il 26 novembre del 1958 a Ozieri (Sassari), figlia di donna Salvatora Pireddu, vedova di guerra, abbandonata dal compagno e costretta ad allevare i figli da sola. Priva di padre, Pamela dai due ai dieci anni cresce a Tempio Pausania, in un collegio di suore.
In seguito, si trasferisce a Roma appena diciottenne, trovando ospitalità in casa della sorella maggiore. Comincia a lavorare come commessa in un grande negozio di abbigliamento. Notata da un fotografo, intraprende la carriera di modella, prima di lavorare a un programma di Telealtomilanese intitolato "Playboy di mezzanotte".
Pamela Prati negli anni '80
Nel 1981 recita insieme con Lino Banfi nella commedia di Michele Massimo Tarantini "La moglie in bianco... l'amante al pepe", prima di far parte del cast di "Mora", di Léon Desclozeaux, e di "Monsignore", di Frank Perry. Comparsa sulla copertina del disco di Adriano Celentano "Un po' artista un po' no", nel 1982 posa per il calendario Iveco, fotografata da Roberto Rocchi. L'anno successivo appare su "Penthouse" e torna al cinema nel film di Umberto Lenzi "La guerra del ferro - Ironmaster", dove però compare con il nome d'arte di Pamela Fielde anziché Pamela Prati.
Negli anni successivi è sul grande schermo anche con "Carmen Proibita", per la regia di Albert Lopez, e con "Le avventure dell'incredibile Ercole", di Luigi Cozzi, prima di lavorare accanto a Renato Pozzetto nella commedia di Castellano e Pipolo "È arrivato mio fratello".
Successivamente, prende parte anche a "Man spricht deutsh", di Hanns Christian Mueller, a "Transformer... E la bestia sorgerà dagli abissi", di Jay Kamen, e a "Riflessi di luce", di Mario Bianchi. Cattura, quindi, l'attenzione di Pier Francesco Pingitore, che decide di lanciarla come soubrette per la compagnia del Bagaglino.
Pamela Prati debutta come primadonna in tv con lo spettacolo "Biberon", nel 1988, seguito da due edizioni di "Creme Caramel", in onda all'inizio degli anni Novanta.
Gli anni '90
Nel frattempo non abbandona il cinema: tra il 1989 e il 1992 recita in "Io Gilda", di Andrea Bianchi, in "Una donna da guardare", di Michele Quaglieri, e nella commedia di Pingitore "Gole ruggenti". Al fianco di Pippo Franco, suo collega del Bagaglino, presenta la prima edizione della gara di barzellette "La sai l'ultima?". Mentre nel 1993 è accanto a Teo Teocoli nella seconda edizione di "Scherzi a parte".
Confermata a "La sai l'ultima?" anche nell'estate del 1993 e nell'autunno del 1994 e a "Scherzi a parte" nella primavera del 1994, affianca in seguito Gigi Sabani in "Re per una notte", show trasmesso su Italia 1 in prima serata, per poi tornare a lavorare insieme con Pippo Franco in "Sotto a chi tocca" e "Sotto a chi tocca... a Capodanno".
A teatro, intanto, Pamela lavora nello spettacolo "Bentornata passerella". Tornata alla recitazione in tv con il film di Fabrizio Laurenti "Olimpo Lupo - Cronista di nera", appare anche in un episodio della sitcom "Quei due sopra il varano", con protagonisti Enzo Iacchetti e Lello Arena.
Gli anni 2000
Nei primi anni Duemila si ripresenta come primadonna del Bagaglino. Nel 2001 è la volta di "Saloon", seguito l'anno successivo da "Marameo", e poi nel 2003 da "Mi consenta" e nel 2004 da "Barbecue". Sempre nel 2004, dopo aver fatto parte del cast del film tv "La palestra" e della miniserie "Con le unghie e con i denti", entrambi diretti da Pingitore, prende parte come concorrente alla prima e unica edizione de "Il ristorante", reality show condotto da Antonella Clerici su Raiuno.
Tornata dal Bagaglino per "Torte in faccia" nel 2005, viene scelta come opinionista dell'"Isola dei famosi" nel 2008, prima di "Bellissima - cabaret anticrisi".
Gli anni 2010
Nel 2011 la showgirl sarda è nel cast della serie tv "Non smettere di sognare" e affianca Alfonso Signorini in "Kalispéra!", ma successivamente dirada le sue apparizioni in tv, per concentrarsi sul teatro.
Nel 2011 è sul palco con "Legittima difesa dossier", per la regia di Ilenia Costanza, mentre l'anno successivo recita in "Amore e corna ai tempi di Facebook", con il Bagaglino, prima di affrontare "La grande risata" e "50 sfumature di Renzi" nel 2016.
È un peccato che lo spettacolo [il Bagaglino] non sia più sullo schermo, gli italiani ne avrebbero bisogno: non c'è più un varietà che unisce la famiglia. Tutte le sere la gente viene a teatro, anche se piove, anche se non trova il parcheggio, viene ed è felice. (PAMELA PRATI, Gennaio 2016)
Torna sul piccolo schermo nella primavera del 2015 con "Si può fare!", talent show di Raiuno presentato da Carlo Conti. Nel 2016 dovrebbe essere una delle concorrenti dell'"Isola dei famosi", ma all'ultimo momento si ritira. Poco dopo, però, partecipa a un altro reality show di Canale 5: si tratta della prima edizione del "Grande Fratello Vip". Nella casa più spiata d'Italia trova, tra le concorrenti, anche Valeria Marini, già sua collega ai tempi del Bagaglino, con la quale in passato si è resa protagonista di discussioni e alterchi che non sono passati inosservati alle cronache.
Nel settembre 2022 è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 7.
Frasi di Pamela Prati
Sono un’eterna bambina. Quando ero bambina ero donna, adesso voglio fare divertire quella piccola che non ha avuto una vera infanzia.
Sinceramente è difficile trovare un mio insuccesso, ho sempre fatto le scelte giuste e ho ancora tanto da dire. Vorrei un programma tutto mio oppure, perché no, fare Sanremo.
A volte mi chiudo in casa e piango. Ma poi trovo la forza, gioisco per quello che ho, indosso l’armatura e combatto. Esco con il sorriso: la gente vuole un messaggio positivo, l’ottimismo.
Tutti rimpiangono la Prima Repubblica, mi pare. Il nostro era un Paese meraviglioso, oggi non abbiamo niente. Era tutto più bello: se guadagnavi un milione di lire al mese ti sentivi un signore, vivevi benissimo. Oggi abbiamo i soldi del Monopoli, se hai cinquanta euro in tasca ti partono tutti in mezz'ora.
E' un peccato che lo spettacolo [il Bagaglino] non sia più sullo schermo, gli italiani ne avrebbero bisogno: non c'è più un varietà che unisce la famiglia. Tutte le sere la gente viene a teatro, anche se piove, anche se non trova il parcheggio, viene ed è felice.
Ho 5.000 paia di scarpe in garage e altre 400 in casa. È la rivincita di quando, alla Prima Comunione, le suore mi misero un paio di scarpe strette che mi facevano malissimo. Mi dissi: "Quando sarò ricca me ne comprerò tantissime".
Berlusconi è un grande fan [del Bagaglino], si è divertito, ha passato delle ore piacevoli. Ha sempre amato il Salone Margherita e Pingitore, infatti ha detto che desidera riportarlo in televisione, lo ha detto a tutti noi. Sarebbe fantastico per tutto il nostro gruppo, che è la mia famiglia.
Giulio Andreotti era un genio, un’intelligenza incredibile. Salì sul palco e Oreste Lionello lo imitava: non capivo quale fosse il vero e quale la copia.
Di “ragazze spettacolo” in Italia ce ne sono poche. Anni fa c’erano Raffaella Carrà, le Kessler, Delia Scala. E oggi?
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Pamela Prati. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Pamela Prati.
Cara Pamela
Sono una donna ungherese, ho 57 anni e sono una bella donna, anch'io ho un bel fisico da ragazza, perché ho fatto tanto sport, anche sul livello egonistico quando ero ragazzina e anche è una fortuna genetica. Mi piace molto curarmi e seguo una dieta che mi aiuti a mantenermi in forma. Niente di drastica, perché mangio quasi tutto.
Insomma sono ancora una donna molto piacevole e credo di essere bella anche dentro.
Ti scrivo perché ho letto un articolo di te.
Anch'io sono stata sfortunata nella vita, perché non ho trovato fino adesso il vero amore.
Leggendo il tuo messaggio, mi hai dato un certo coraggio. Scrivendo che cerchi il vero amore e che mai tardi trovare e vivere con grande passione questa vera emozione che la vita puo dare ad ogni donna per essere felice e realizzata nella vita.
Importante è trovare quello VERO.
Grazie per il tuo messaggio che mi aiuta molto a credere e sperare ancora.
Anch'io ho grande desiderio di trovare un uomo speciale e vero uomo (come scrivi anche tu). Sono prontissima ad iniziare una bella storia d'amore.
Anche a te auguro di trovare al più presto l'uomo della tua vita che possa essere degno di te in tutti i sensi.
Con affetto
Gisella
(Sono una donna ungherese da
diversi anni in Italia)
Ciao Pamela ti sto vedendo in diretta da Mara Venier.
Bello rivederti in forma (almeno in apparenza). Non ho mai seguito la vicenda che ti ha riguardata ma mi ha sempre sorpreso che riguardasse te. Mi sei sempre stata simpatica e ho sempre pensato che tu fossi una persona semplice. Mi dispiace che tu abbia sofferto ma ora che conosci il fondo saprai anche come risalire. Non conosco la vicenda ma mi importa poco. Non è giusto giudicare se non si conosce la vera storia di una persona. Coraggio e buon cammino. A me rimani sempre simpatica e rimani sempre molto bella.
Pamela... sei splendida!. .. ti ho sempre ammirata immensamente. Per me sei la Donna più bella del Mondo!. .. ho seguito stasera la Tua partecipazione alla puntata di Guess my age e non ho resistito... dovevo finalmente esternarti tutta la mia ammirazione sincera!. .. la Tua bellezza è irraggiungibile!. .. NicK
Sinceramente parlando le nostre vite non potrebbero mai incontrarsi per via della nostra classe sociale. Tu una nota donna di spettacolo io un povero ed umile operaio, ma ti assicuro e giuro che mi piacerebbe molto poter conoscerti frequentarci ed essere quel sogno che tu desideri tanto essere il tuo Mark Caltagirone essere per te il principe azzurro.
Ma tutto questo rimarrà un sogno inavvicinabile ed impossibile darealizzare.
Concludo dicendo che la tua bellezza vola su ali dorate verso quel'orizonte ove la bellezza dimora
Sei sempre stata bellissima come lo sei oggi
Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato in televisione e con la tua presenza
Un bacio Dolce Pamela
ciao pamela.
ho seguito l'intervista che hai rilasciato in tv, quando racconti parte della tua vita in collegio ,mi sono ritrovato anche io nel tuo racconto, anche io sono stato in collegio da 6 anni sino a 11 anni. come te anche io ho capito solo allora l'amore della mamma. ciao pamela mi sono veramente commosso.
Pamela resta sempre la soubrette numero uno.
E' fantastica e bellissima e mi auguro di rivederla presto al lavoro in TV.
Credo che il pubblico voglia vederla, così come è successo all'altrettanto bravissima Venier e la sua domenica in!
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