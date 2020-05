Biografia

Pamela Prati nasce come Paola Pireddu il 26 novembre del 1958 a Ozieri (Sassari), figlia di donna Salvatora Pireddu, vedova di guerra, abbandonata dal compagno e costretta ad allevare i figli da sola. Priva di padre, Pamela dai due ai dieci anni cresce a Tempio Pausania, in un collegio di suore.

In seguito, si trasferisce a Roma appena diciottenne, trovando ospitalità in casa della sorella maggiore. Comincia a lavorare come commessa in un grande negozio di abbigliamento. Notata da un fotografo, intraprende la carriera di modella, prima di lavorare a un programma di Telealtomilanese intitolato "Playboy di mezzanotte".

Pamela Prati negli anni '80

Nel 1981 recita insieme con Lino Banfi nella commedia di Michele Massimo Tarantini "La moglie in bianco... l'amante al pepe", prima di far parte del cast di "Mora", di Léon Desclozeaux, e di "Monsignore", di Frank Perry. Comparsa sulla copertina del disco di Adriano Celentano "Un po' artista un po' no", nel 1982 posa per il calendario Iveco, fotografata da Roberto Rocchi. L'anno successivo appare su "Penthouse" e torna al cinema nel film di Umberto Lenzi "La guerra del ferro - Ironmaster", dove però compare con il nome d'arte di Pamela Fielde anziché Pamela Prati.

Negli anni successivi è sul grande schermo anche con "Carmen Proibita", per la regia di Albert Lopez, e con "Le avventure dell'incredibile Ercole", di Luigi Cozzi, prima di lavorare accanto a Renato Pozzetto nella commedia di Castellano e Pipolo "È arrivato mio fratello".

Successivamente, prende parte anche a "Man spricht deutsh", di Hanns Christian Mueller, a "Transformer... E la bestia sorgerà dagli abissi", di Jay Kamen, e a "Riflessi di luce", di Mario Bianchi. Cattura, quindi, l'attenzione di Pier Francesco Pingitore, che decide di lanciarla come soubrette per la compagnia del Bagaglino.

Pamela Prati debutta come primadonna in tv con lo spettacolo "Biberon", nel 1988, seguito da due edizioni di "Creme Caramel", in onda all'inizio degli anni Novanta.

Gli anni '90

Nel frattempo non abbandona il cinema: tra il 1989 e il 1992 recita in "Io Gilda", di Andrea Bianchi, in "Una donna da guardare", di Michele Quaglieri, e nella commedia di Pingitore "Gole ruggenti". Al fianco di Pippo Franco, suo collega del Bagaglino, presenta la prima edizione della gara di barzellette "La sai l'ultima?". Mentre nel 1993 è accanto a Teo Teocoli nella seconda edizione di "Scherzi a parte".

Confermata a "La sai l'ultima?" anche nell'estate del 1993 e nell'autunno del 1994 e a "Scherzi a parte" nella primavera del 1994, affianca in seguito Gigi Sabani in "Re per una notte", show trasmesso su Italia 1 in prima serata, per poi tornare a lavorare insieme con Pippo Franco in "Sotto a chi tocca" e "Sotto a chi tocca... a Capodanno".

A teatro, intanto, Pamela lavora nello spettacolo "Bentornata passerella". Tornata alla recitazione in tv con il film di Fabrizio Laurenti "Olimpo Lupo - Cronista di nera", appare anche in un episodio della sitcom "Quei due sopra il varano", con protagonisti Enzo Iacchetti e Lello Arena.

Gli anni 2000

Nei primi anni Duemila si ripresenta come primadonna del Bagaglino. Nel 2001 è la volta di "Saloon", seguito l'anno successivo da "Marameo", e poi nel 2003 da "Mi consenta" e nel 2004 da "Barbecue". Sempre nel 2004, dopo aver fatto parte del cast del film tv "La palestra" e della miniserie "Con le unghie e con i denti", entrambi diretti da Pingitore, prende parte come concorrente alla prima e unica edizione de "Il ristorante", reality show condotto da Antonella Clerici su Raiuno.

Tornata dal Bagaglino per "Torte in faccia" nel 2005, viene scelta come opinionista dell'"Isola dei famosi" nel 2008, prima di "Bellissima - cabaret anticrisi".

Gli anni 2010

Nel 2011 la showgirl sarda è nel cast della serie tv "Non smettere di sognare" e affianca Alfonso Signorini in "Kalispéra!", ma successivamente dirada le sue apparizioni in tv, per concentrarsi sul teatro.

Nel 2011 è sul palco con "Legittima difesa dossier", per la regia di Ilenia Costanza, mentre l'anno successivo recita in "Amore e corna ai tempi di Facebook", con il Bagaglino, prima di affrontare "La grande risata" e "50 sfumature di Renzi" nel 2016.

E' un peccato che lo spettacolo [il Bagaglino] non sia più sullo schermo, gli italiani ne avrebbero bisogno: non c'è più un varietà che unisce la famiglia. Tutte le sere la gente viene a teatro, anche se piove, anche se non trova il parcheggio, viene ed è felice. (PAMELA PRATI, Gennaio 2016)

Torna sul piccolo schermo nella primavera del 2015 con "Si può fare!", talent show di Raiuno presentato da Carlo Conti. Nel 2016 dovrebbe essere una delle concorrenti dell'"Isola dei famosi", ma all'ultimo momento si ritira. Poco dopo, però, partecipa a un altro reality show di Canale 5: si tratta della prima edizione del "Grande Fratello Vip". Nella casa più spiata d'Italia trova, tra le concorrenti, anche Valeria Marini, già sua collega ai tempi del Bagaglino, con la quale in passato si è resa protagonista di discussioni e alterchi che non sono passati inosservati alle cronache.