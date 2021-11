Biografia

Nato a Castenodolo (Brescia) il 10 maggio 1958, sotto il segno zodiacale del Toro, Maurizio Belpietro è un affermato giornalista e conduttore televisivo. Oltre tutto, è un volto televisivo assai noto per la sua partecipazione a vari talk show televisivi su temi di politica ed attualità.

Maurizio Belpietro

Per circa quaranta anni il giornalista ha vissuto a Palazzolo sull’Oglio. La sua carriera giornalistica è cominciata abbastanza presto: nel 1975 Belpietro già lavorava nella redazione di “Bresciaoggi”. Nei primi anni Ottanta si è impegnato alla concreta nascita del giornale “Bresciaoggi” insieme a Cristiano Gatti.

Successivamente, grazie alla sua spiccata bravura e professionalità, ha ricoperto il ruolo di caporedattore del settimanale “L’Europeo” e vicedirettore del giornale “L’Indipendente” (diretto da Vittorio Feltri).

La prima esperienza come direttore

Nel 1994 Maurizio Belpietro ha sostituito Feltri come vicedirettore de “Il Giornale”. La prima esperienza da direttore responsabile risale invece al 1996, presso il quotidiano “Il Tempo” di Roma. L’anno dopo, nel 1997, ha lasciato la Capitale per andare a Milano, dove è diventato vicedirettore del “Quotidiano Nazionale”, e successivamente è approdato al quotidiano “Il Giornale” nel ruolo di direttore operativo insieme a Mario Cervi.

Nel 2000 è stato nominato direttore dello stesso quotidiano, che ha guidato per sette anni.

A partire dal 2007 Maurizio Belpietro è diventato direttore del noto settimanale “Panorama”.

Nel 2009 ha l’opportunità di prendere il posto di Vittorio Feltri nel dirigere il quotidiano “Libero”. Nel 2016, però, è costretto a lasciare tale incarico a causa di forti divergenze con l’editore.

Sempre nello stesso anno, il 20 settembre 2016, Maurizio Belpietro ha fondato il quotidiano “La verità”, di cui ha assunto anche la direzione.

Due anni più tardi, nel 2018, il settimanale “Panorama” è stato acquistato dal gruppo La Verità Srl.

Era il 2019 quando il giornalista fondava la casa editrice “Stile Italia”, in collaborazione con Mondadori.

Maurizio Belpietro e la televisione

Il giornalista bresciano è anche un conduttore televisivo ed opinionista molto apprezzato. Ha condotto il programma di informazione “L’antipatico”, prima su Canale 5 e successivamente su Rete Quattro (2004). Dopo la conduzione della trasmissione “Panorama del giorno”, che nel 2009/2010 fu rinominata “La telefonata di Belpietro”, per due anni (dal 2016 al 2018) ha condotto su Rete Quattro il programma “Dalla vostra parte”.

Spesso il giornalista è invitato come ospite ed opinionista in trasmissioni televisive in cui si parla di attualità o politica. Tra i programmi a cui Belpietro ha partecipato ci sono Matrix, Annozero, Ballarò, Porta a Porta.

Vita privata

Maurizio Belpietro non ama molto parlare della sua vita privata, e per questo di lui si sa pochissimo. E’ sposato e ha due figlie.

A settembre del 2010 il giornalista è stato vittima di un tentativo di aggressione. Un agente della sua scorta ha infatti riferito di un uomo che, introdottosi furtivamente nelle scale condominiali, appena è stato scoperto ha puntato un’arma verso di lui. La pistola però si era inceppata, e dopo tre spari in aria l’aggressore è fuggito via. Ad Aprile del 2011 le indagini si sono concluse escludendo che quell’episodio possa essere ricondotto ad un tentativo di aggressione specifico nei confronti del giornalista.

I libri di Maurizio Belpietro

La carriera giornalistica di Belpietro è costellata di esperienze che lui ha voluto raccontare in alcuni interessanti volumi.

Insieme a Francesco Borgonovo, nel 2012 ha pubblicato “Il più odiato dagli italiani. Storia del direttore che non guarda in faccia a nessuno” (Collana Saggi, Milano, Sperling & Kupfer).

“I segreti di Renzi. Affari, Clan, Banche, Trame” (Collana Saggi, Milano, Sperling & Kupfer) scritto da Belpietro, Francesco Borgonovo e Giacomo Amadori, è stato pubblicato nel 2016.

“Islamofollia. Fatti, cifre, bugie e ipocrisie della gioiosa sottomissione italiana” (Collana Saggi, Milano, Sperling & Kupfer) di Maurizio Belpietro e Francesco Borgonovo risale al 2017.

Nel 2018 Belpietro, insieme ad Amadori e Borgonovo, ha pubblicato “I segreti di Renzi 2 e della Boschi”.

“Giuseppe Conte, Il Trasformista. I voltafaccia e i segreti di un premier per caso” è il titolo del volume scritto da Belpietro e Antonio Rossitto e pubblicato nel 2020.

“Epidemia di balle” si chiama l’ultimo dei libri scritti dal giornalista con Antonio Rossitto, Francesco Borgonovo e Camilla Conti, risalente al 2021 e pubblicato da La Verità-Panorama.

I procedimenti giudiziari

Nel corso della sua carriera Belpietro è stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari. Ne ricordiamo alcuni.

Nell'aprile 2010 è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per diffamazione nei confronti dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, per un articolo del 2004 quando era ancora direttore de Il Giornale; la pena è stata di quattro anni di carcere e al risarcimento delle parti civili per 110.000 euro. In seguito ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo che, il 24 settembre 2013, senza entrare nel merito della condanna, ha stabilito che la pena detentiva era eccessiva ed è stata commutata in una multa.

Nel 2013 è stato condannato a un'ammenda di 15.000 euro per “procurato allarme” in merito a una bufala, pubblicata tre anni prima sulla prima pagina di Libero, su un presunto attentato che sarebbe dovuto avvenire ai danni del politico Gianfranco Fini.

Due anni più tardi, nel 2015, Belpietro assiema al collega Gianluigi Nuzzi sono stati condannati a 10 mesi e 20 giorni per calunnia nei confronti della catena di supermercati Coop Lombardia. Il reato è caduto poi in prescrizione in appello e si è concluso per entrambi con la condanna per ricettazione. La Cassazione ha poi annullato la condanna.

Sempre nel 2015 Belpietro è stato denunciato per il titolo di prima pagina "Bastardi islamici" apparso su «Libero» il 13 novembre; è stato assolto nel dicembre 2017 "perché il fatto non sussiste".

Nel 2016 l'Ordine dei Giornalisti ha sanzionato Belpietro e il suo collega Mario Giordano per aver diffuso odio etnico nei confronti dell'etnia rom; ciò attraverso un articolo in cui accusavano alcuni rom di una rapina - generalizzando a tutta l'etnia - nella quale, tuttavia, i responsabili non erano dei rom.