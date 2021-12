Biografia

Olaf Scholz nasce il 14 giugno 1958 nel paese di Osnabrück, nel Land della Bassa Sassonia. E' un politico tedesco, la cui carriera di successo è culminata nell'elezione a Cancelliere, formalizzata nel mese di novembre 2021. Scopriamo di seguito quali sono le tappe salienti del percorso privato e professionale di Olaf Scholz, successore di Angela Merkel alla guida di una delle nazioni più importanti d'Europa e del mondo.

Olaf Scholz

Gli esordi in politica con il Partito Socialista

Olaf trascorre gran parte dei suoi anni formativi ad Amburgo, una città alla quale rimane legato a lungo. I genitori lavorano in una fabbrica tessile, mentre i due fratelli più piccoli sono destinati ad avere successo, rispettivamente in campo medico e tecnologico.

Dopo aver completato gli studi superiori inizia a studiare legge all'Università di Amburgo, focalizzandosi nelle politiche del lavoro. Ciò riflette il suo grande interesse per la vita pubblica, che trova il proprio culmine nella sua iscrizione al Partito Socialista a 17 anni.

Scholz all'età di 26 anni

Nei primi anni di attività politica si distingue per le posizioni in forte contrasto con la NATO.

Nel 1998, dopo quasi 25 anni di impegno politico, Olaf Scholz viene eletto al parlamento tedesco per il distretto di Amburgo. Inizia a farsi apprezzare dai colleghi e dall'opinione pubblica, tanto da essere rieletto nelle elezioni nazionali del 2002. Nel frattempo conquista anche la fiducia delle gerarchie più alte dell'SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partito Socialdemocratico di Germania), diventando segretario generale del partito.

Olaf Scholz: da Ministro a Presidente della città-stato Amburgo

Nel 2007 Scholz entra a far parte del governo Merkel e viene nominato Ministro del lavoro e degli affari sociali.

Quattro anni più tardi il partito lo candida alla guida dello Stato di Amburgo: ottiene la carica vincendo 62 dei 121 seggi. In questa veste Scholz rappresenta l'importante città portuale, nonché la Germania, a livello internazionale.

Nel giugno 2011 partecipa alla cena organizzata da Barack Obama in onore di Angela Merkel alla Casa Bianca. Da quel momento inizia a socializzare con i capi di stato di tutto il mondo, invitandoli anche ad Amburgo in occasione della celebrazione per il giorno di San Mattia.

Dal 2015 al 2018 si concentra sulla promozione degli affari culturali nell'ambito delle intese di cooperazione franco-tedesca.

Il ruolo fondamentale nella risposta alla pandemia

Nel 2017 Olaf Scholz viene proposto all'unanimità dai partiti di coalizione come Ministro dell'economia. A seguito del giuramento, avvenuto nel marzo 2018, diventa anche vicecancelliere di Angela Merkel.

L'indice di popolarità di Scholz conosce una crescita costante in questa fase.

Il suo consenso presso l'opinione pubblica tedesca aumenta ulteriormente grazie al ruolo determinante svolto in risposta alla pandemia di COVID-19. Scholz si batte per stanziare fondi di salvataggio senza precedenti per l'economia del Paese, che tutela in particolare imprese e liberi professionisti.

Olaf Scholz si distingue anche per il contributo cruciale nella creazione e implementazione del piano europeo da 750 miliardi di euro volto a sostenere gli Stati più colpiti. Tra gli elementi che convincono maggiormente riguardo alla sua azione politica vi è la delibera di destinare il 90% della quota destinata alla Germania per la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione.

L'elezione a cancelliere

All'inizio di agosto 2020 il comitato direttivo dell'SPD delibera senza troppo dibattito interno la nomina di Olaf Scholz a candidato per il Cancellierato in vista delle elezioni nazionali previste per l'anno successivo. Molti commentatori leggono nella scelta di Scholz, che fa riferimento all'anima centrista dello storico partito socialista, il cedimento strutturale dell'ala più radicale della formazione politica.

Tuttavia, secondo quanto emerso dalle urne si è trattato della decisione migliore, poiché il partito ottiene una vittoria, seppur di misura, che vale ben 206 seggi sicuri al Parlamento federale. Ciò consente a Olaf Scholz di giocarsi al meglio le proprie carte, partendo da una posizione di forza nei negoziati necessari per formare un governo di coalizione con i Verdi e con i Liberali.

Così il 24 novembre 2021 viene reso noto che le tre forze politiche hanno raggiunto un accordo, confermando la nomina di Scholz a cancelliere.

Olaf Scholz: vita privata e curiosità

A causa del suo stile oratorio particolarmente impostato, Olaf Scholz si è guadagnato il soprannome di Scholzomat sui media.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il neo-cancelliere tedesco è sposato con Britta Ernst, a sua volta politica di professione iscritta all'SPD. Nel 2018 la coppia si è trasferita a Potsdam, dopo aver vissuto a lungo nella città di Amburgo.

Scholz con la moglie Britta Ernst