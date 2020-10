Biografia

Gianluigi Nuzzi nasce il 3 giugno 1969 a Milano. Giornalista e conduttore televisivo, è autore di alcuni dei libri più scottanti degli ultimi vent'anni. Nuzzi è il responsabile delle scoperte più sconvolgenti riguardo agli affari del Vaticano. Noto per il suo amore per il giornalismo d'inchiesta, lo scrittore è anche famoso grazie ai suoi programmi televisivi, dove spesso si lascia andare a dichiarazioni controverse. Vediamo nella biografia di Gianluigi Nuzzi quali sono i momenti salienti della sua carriera, della sua vita privata e lavorativa.

Gianluigi Nuzzi: gli inizi professionali

Dopo pochi anni dall sua nascita i genitori divorziano: è un evento che influenza molto l'infanzia di Gianluigi. Come dichiara lui stesso vive male questa scelta, per poi capire di approfittarsene. Ciò non gli impedisce tuttavia di sviluppare un forte amore per il giornalismo che emerge già quando frequenta le scuole elementari, dove si occupa di curare un giornaletto: su di esso trascrive rigorosamente a mano tutte le notizie del Corriere della Sera.

Sostenuto da entrambe i genitori e da una zia alla quale è molto legato, frequenta il liceo Pascal; salta però spesso la scuola pur di poter presenziare ai grandi processi dove si finge giornalista.

Gianluigi Nuzzi da giovane

Dopo aver perseguito la propria passione in maniera informale, Gianluigi Nuzzi riesce a diventare giornalista professionista nel luglio del 1996.

Nel corso dei primi anni di gavetta colleziona collaborazioni con diversi quotidiani e riviste: tra queste si annoverano Espansione, Gente Money, CorrierEconomia e infine il Corriere della Sera stesso. Tuttavia i nomi con i quali è più associato sono quelli del Giornale e di Panorama, testate presso le quali lavora a lungo.

Gianluigi Nuzzi: giornalismo, libri e televisione

A partire dal 1994, anno in cui si ricostruiscono le macerie dopo lo scandalo di Mani Pulite, Nuzzi si occupa di seguire le più rilevanti inchieste italiane in qualità di inviato del quotidiano Libero. Il successo per Gianluigi Nuzzi arriva con il libro inchiesta Vaticano SpA, vero e proprio best seller edito nel 2009 e successivamente tradotto in ben quattordici lingue.

Forte del clamore di pubblico e critica, l'anno successivo pubblica un altro libro sulla Ndrangheta, a quattro mani con Claudio Antonelli (Metastasi. Sangue, soldi e politica tra Nord e Sud. La nuova 'ndrangheta nella confessione di un pentito).

Da settembre 2010 diventa uno degli autori della trasmissione televisiva L'infedele, che viene condotta da Gad Lerner su La7. Per la stessa emittente nel 2011 passa di fronte alla telecamera, quando viene chiamato a condurre il programma Gli intoccabili. Dopo un anno di messa in onda del programma, nel dicembre 2012 presta il proprio volto al programma eponimo Le inchieste di Gianluigi Nuzzi.

Nel maggio dello stesso anno, pochi mesi dopo l'emergere delle vicende scandalose che prendono il nome di Vatileaks, viene pubblicato il suo terzo libro inchiesta dal titolo Sua Santità: le carte segrete di Benedetto XVI.

Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado

Mediaset nota l'attività di Nuzzi e nel luglio 2013 sceglie di affidargli il ruolo di conduttore di Quarto grado, trasmissione in onda su Rete 4; insieme alla proposta arriva anche il ruolo di vice direttore di Videonews a seguito delle dimissioni di Salvo Sottile.

Dall'anno successivo conduce l'approfondimento Segreti e delitti, che va in onda in prima serata su Canale 5.

Il suo quarto libro, nonché il terzo sul Vaticano, si intitola Via Crucis: dalla registrazione documenti inediti la difficile lotta di Papa Francesco per cambiare la chiesa. Esce nel novembre 2015 e scatena moltissime polemiche, tanto che viene anche coinvolto in una vicenda giudiziaria dalla quale è assolto nel 2016.

A partire da marzo del 2018 Gianluigi Nuzzi inizia la sua collaborazione con il quotidiano La verità, mentre nello stesso anno affianca Paolo Bonolis per una puntata di Avanti un altro su Canale 5.

Vita privata e curiosità

Tra le curiosità più particolari che riguardano il giornalista e presentatore Gianluigi Nuzzi vi è quella relativa alla cicatrice in vista sul viso. La causa è da ricercarsi in un incidente violento in scooter, avvenuto durante una vacanza in Grecia nel 1998. Le circostanze che hanno coinvolto il suo motorino e una jeep hanno portato Nuzzi a una degenza lunga mesi, in un letto di ospedale. Come risultato, la fisionomia del suo volto è cambiata per sempre, anche se i medici si sono spesi il più possibile.

Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi con la giornalista e co-conduttrice Alessandra Viero nel 2020

Per quel che concerne la sua vita privata, Gianluigi Nuzzi è sposato con Valentina Fontana, dalla cui unione sono nati due figli, Edoardo Nuzzi e Giovanni Nuzzi. Il ruolo di Valentina nella vita di Gianluigi Nuzzi è davvero importante, soprattutto per la sua attività di scrittore di indagine. Nuzzi afferma spesso quanto la moglie riesca a sostenerlo e spingerlo nelle avventure professionali oltre che personali.