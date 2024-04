Biografia

Antonio Scurati è un affermato scrittore, docente e giornalista italiano, nato a Napoli il 25 giugno 1969. La sua figura si distingue per la poliedricità e il profondo impegno culturale, spaziando dalla saggistica alla narrativa con grande maestria. Rappresenta una figura di spicco nel panorama culturale italiano contemporaneo. La sua opera, intrisa di rigore storico e profonda sensibilità umana, offre una lettura originale e appassionante di eventi cruciali del passato e del presente. Il suo costante impegno intellettuale lo rende un punto di riferimento autorevole nel dibattito pubblico.

Formazione e carriera accademica

Cresciuto tra Venezia e Ravello (sulla Costiera Amalfitana) Scurati compie il suo percorso formativo laureandosi in Filosofia all'Università degli Studi di Milano.

Prosegue gli studi all'École des hautes études en sciences sociales di Parigi e consegue un dottorato di ricerca in Teoria e analisi del testo presso l'Università di Bergamo. In quest'ultima assume il ruolo di coordinatore del Centro studi sui linguaggi della guerra e della violenza, tenendo anche l'insegnamento di Teorie e tecniche del linguaggio televisivo.

Nella sua carriera accademica ricopre inoltre il ruolo di docente di Letterature comparate e di Scrittura creativa presso l'Università IULM di Milano.

La sua attività didattica si coniuga con una brillante carriera accademica, che lo vede ricoprire il ruolo di visiting professor in prestigiose università straniere.

Attività letteraria e giornalistica

L'esordio letterario di Antonio Scurati avviene nel 2002 con il romanzo "Il rumore sordo della battaglia".

Seguono opere di successo come "Il sopravvissuto" (Premio Campiello 2005), "Una storia romantica" (Premio SuperMondello), "Il bambino che sognava la fine del mondo" e "La seconda mezzanotte".

Del 2006 è il saggio "La letteratura dell'inesperienza". In questi anni è con-direttore scientifico del Master in Arti del Racconto.,

La consacrazione arriva nel 2018 con "M. Il figlio del secolo", primo capitolo di una tetralogia dedicata alla figura di Benito Mussolini e al fascismo. Il romanzo ottiene un enorme successo di pubblico e critica, venendo tradotto in quaranta lingue e insignito del Premio Strega 2019.

Oltre alla narrativa, Scurati si distingue come autore di saggi e articoli su temi di attualità politica e culturale.

La sua firma compare su importanti testate giornalistiche come "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "L'Espresso".

Gli anni 2020

La trilogia su Mussolini si compone dei seguenti titoli:

I. M. Il figlio del secolo (2018)

II. M. L'uomo della provvidenza (2020)

III. M. Gli ultimi giorni dell'Europa (2022)

Nello stesso periodo pubblica "La fuga di Enea. Salvare la città in fiamme" (2021); "Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri" (2022) per Bompiani; "Fascismo e populismo. Mussolini oggi" (2023).

Antonio Scurati. Foto tratta dalla copertina del libro: Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri (2022)

Nel 2024 è protagonista di un fatto che scuote l'opinione pubblica: un suo monologo sul tema della Liberazione, registrato in video, non viene mandato in onda dalla Rai in prossimità della data del 25 aprile, suscitando polemiche circa un'attività di censura da parte del servizio pubblico.

Premi e riconoscimenti

Nel corso della sua prolifica carriera, Antonio Scurati ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Campiello, il Premio SuperMondello, il Premio Viareggio-Rèpaci e il già citato prestigioso Premio Strega.

Tali attestazioni testimoniano l'alto valore della sua produzione letteraria e il suo contributo significativo al panorama culturale italiano.

Vita privata

Riservato per natura, Scurati preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Vive a Milano, dove concilia impegni lavorativi e passioni personali.