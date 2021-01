Biografia

Rudy Zerbi nasce il 3 febbraio del 1969 a Lodi. E' uno dei nomi più importanti del panorama radiofonico e poi televisivo della scena italiana. E' un personaggio molto amato dal pubblico per la sua oratoria irriverente e il suo carattere affabile. Scopriamo di più sulla sua movimentata vita familiare e le avventure professionali di successo.

Rudy Zerbi

Rudy Zerbi, un'infanzia movimentata e l'amore per la musica

Nasce dalla madre Luciana Coi, giovane ragazza milanese che durante la gravidanza conosce Roberto Zerbi. Quest'ultimo sceglie di adottare il bambino e dargli il proprio cognome. Rudy cresce senza conoscere i dettagli riguardo alla paternità naturale. La giovane coppia dà il benvenuto anche al fratello di Rudy, Stefano Zerbi. Tuttavia, l'unione è destinata a finire molto presto e la giovane Luciana si lega ad un albergatore originario di Santa Margherita Ligure. I due si sposano e Rudy, che all'epoca ha tre anni, si trasferisce assieme al fratello Stefano nel paese in provincia di Genova. Da questa nuova unione nasce il secondo fratello, Piergiorgio Ciana.

Sin da bambino, Rudy Zerbi mostra un'innata passione per la musica, che sceglie di perseguire in maniera concreta lavorando come deejay in una discoteca locale e presso l'emittente Radio Tigullio. Una volta conclusi gli studi superiori al liceo linguistico di Rapallo, fa ritorno in Lombardia e si stabilisce a Milano. Qui frequenta l'Università Statale, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza, anche se continua a coltivare il sogno di lavorare nel mondo della musica, collezionando esperienze radiofoniche. In virtù dell'attività maturata nel settore, riesce a operare come talent scout e produttore discografico presso l'etichetta Sony Music. La notorietà per Rudy Zerbi arriva grazie soprattutto alle interviste, ricche di sottile ironia e pungenti battute, rivolte ad artisti di fama internazionale. Il lato irriverente della personalità di Rudy Zerbi appare in maniera esplicita nella collaborazione frequente con la Gialappa's Band, per conto di cui si occupa di condurre la trasmissione Rai dire Sanremo, in occasione del Festival della canzone italiana, nei primi anni 2000.

L'affermazione professionale di Rudy Zerbi

L'esperienza con Sony Music vede Rudy ricoprire svariati ruoli nell'organico aziendale, tra cui quello di presidente della divisione Italia. Questo ruolo lo porta a collaborare in progetti importanti, che vedono la partecipazione di grandi personalità della musica nazionale come: Gianni Morandi, Mina, Renato Zero, Adriano Celentano e tanti altri.

Soddisfatto di questo percorso, chiude il capitolo con l'etichetta discografica per "trasferirsi" in tv: partecipa numerosi a programmi televisivi in veste di esperto. Tra questi spiccano in particolare Amici di Maria De Filippi e Italia's Got Talent. In questi contenitori televisivi Rudy Zerbi ricopre i ruoli rispettivamente di insegnante di canto e di giurato. Inoltre, nel 2012 prende parte allo show condotto da Gerry Scotti, The winner is.

Nonostante il progressivo avvicinamento al mondo della televisione, Zerbi non dimentica la sua prima passione: la radio. Nel 2010 inizia a collaborare con Radio Deejay presentando ogni domenica Rudy Sunday assieme a Laura Antonini. Nelle stagioni estive del 2011 e 2012 conduce la versione estiva del programma dall'Aquafan di Riccione. Dalla stagione 2012-2013 gli viene chiesto di occuparsi, sempre in coppia con la Antonini, di condurre lo spazio quotidiano Rossi di sera e nel weekend di MegaJay.

Dal 2014, prende parte in tv a Tu sì que vales, talent show in onda il sabato sera su Canale 5; Rudy è inoltre ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.

Nel 2018 insieme a Mara Maionchi scrive il libro "Se non sbagli non sai che ti perdi. Tenta, fallisci, riprova, divertiti. 13 consigli per chi non vuole smettere di sognare".

La curiosa vita privata di Rudy Zerbi

Le vicende personali che riguardano la vita di Rudy Zerbi sono molto particolari. Il presentatore radiofonico è figlio naturale del conduttore televisivo Davide Mengacci, noto per aver condotto diversi programmi Mediaset. Zerbi è venuto a conoscenza della vera identità del padre all'età di trent'anni, nel momento in cui la madre, credendo di essere sul punto di morte a causa di una lotta con un tumore poi conclusasi al meglio, e nel vedere Mengacci in televisione, ha finalmente svelato al figlio un segreto custodito a lungo. Successivamente, nel 2001, Rudy Zerbi incontra Mengacci a una festa organizzata da Mara Carfagna, all'epoca collega del conduttore televisivo. Come rivelato da Davide Mengacci stesso, inizialmente quest'ultimo non era intenzionato a riconoscere il figlio.

Rudy Zerbi con Davide Mengacci (a sinistra)

Ho imparato che i figli sono di chi li cresce e per questo ritengo che mio padre sia Giorgio, ma ho imparato anche che non bisogna mai giudicare; ho riscoperto mio padre, quando credevo che avessi tutto nella vita, a 30 anni mi sentivo realizzato. E' stato un colpo pazzesco scoprire guardando la televisione, nel bel mezzo dei festeggiamenti di una vigilia di Natale, che Davide Mengacci è il mio padre biologico. Mia madre aveva appena scoperto di essersi gravemente ammalata e voleva restituirmi un tassello da aggiungere al puzzle della mia vita. Avrei voluto tanto crescere insieme a Davide, ma abbiamo recuperato il tempo perduto; ho scoperto di avere avuto con lui delle passioni in comune, ed è una scoperta bellissima.

(Intervistato da Silvia Toffanin in tv, Verissimo, Canale 5, febbraio 2018)

Per quel che riguarda la vita sentimentale, Rudy Zerbi è legato a Maria Soledad Temporini dal 2012. I due hanno quattro figli: Luca, Tommaso, Edoardo e Leo.