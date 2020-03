Biografia • Angeli imperfetti

Mariah Carey nasce a Huntington (Virginia, USA) il giorno 27 marzo del 1970 da madre irlandese e da padre venezuelano.

Molto popolare durante gli anni '90, dopo qualche anno di crisi torna alla ribalta nel 2005 con il disco "The Emancipation of Mimi". Decimo album registrato in studio, secondo pubblicato per la sua terza casa discografica, con questo lovoro Mariah Carey ha superato il primato di singoli Numero Uno in classifica detenuto da Elvis Presley, ma non quello dei Beatles che contano ben 20 hit al primo posto durante la loro immortale carriera.

Un nuovo disco esce nel 2009 e si intitola "Memoirs of an Imperfect Angel". "Merry Christmas II You" è invece il titolo del suo tredicesimo album in studio, e il secondo a tema natalizio.

Alla fine del mese di aprile 2011 dà alla luce due gemelli, un bambino e una bambina, nel terzo anniversario del suo matrimonio con l'attore Nick Cannon.