Biografia

Arianna Del Giaccio nasce il 27 marzo 2002 nella città di Anzio, non lontano dalla capitale. Cantautrice ed interprete, in arte si fa chiamare Ariete. È riuscita a conquistare in poco tempo, giovanissima, una nutrita schiera di fan che apprezzano la sua capacità di presentare temi cari alla generazione Z. Lo fa in una maniera percepita come autentica e originale. Dalla pubblicazione di album molto lodati fino alla partecipazione a eventi di punta, tra cui Love Mi, in Piazza Duomo a Milano, vediamo di seguito i momenti più rilevanti della vita privata e professionale della giovane artista.

Ariete (cantante): il suo vero nome è Arianna Del Giaccio

Formazione e prime esperienze

Sin da piccola coltiva una grande passione per la musica, una forma d'arte che le permette di incanalare sentimenti e processare emozioni. Già a partire dagli otto anni, infatti, si approccia alla chitarra, uno strumento che si rivela solo il primo inizio della sua avventura musicale. Qualche anno più tardi comincia a studiare pianoforte.

Nello stesso periodo avverte un crescente richiamo verso la scrittura di testi musicali, arrivando a comporre i suoi primi testi già giovanissima.

Per investire sul suo futuro in un settore decisamente competitivo, dove molti artisti non riescono ad emergere, decide di partecipare alle selezioni del talent show X Factor per l'edizione del 2019.

Con il nome Arianna Del Giaccio e uno stile molto particolare, si fa largo già ai provini e viene scelta poi da Sfera Ebbasta come membro della sua squadra. All'avvicinarsi della fase di Boot Camp, durante la quale la ragazza si presenta con la canzone Irene dei Pinguini Tattici Nucleari, tuttavia il giudice le preferisce un'altra concorrente.

Arianna si trova dunque a lasciare la trasmissione ancora prima della fase dei live, non senza polemiche. Viene coinvolta infatti in un acceso battibecco col pubblico che lei giudica rumoroso.

Dopo la conclusione prematura di quest'esperienza, Arianna comprende di volersi dedicare esclusivamente alla scrittura e sceglie di perseguire una strada autonoma.

Da Arianna Del Giaccio ad Ariete (cantante)

Lasciata alle spalle la breve esperienza televisiva di X Factor, già nel mese di gennaio del 2020 Arianna Del Giaccio fa il suo debutto con il nome d'arte Ariete.

Esordisce con il singolo Quel bar, il cui successo spinge l'etichetta Bomba Dischi ad accorgersi ben presto di lei e a proporle un contratto.

Il frutto di questa collaborazione è l'EP Spazio, che viene pubblicato a metà dello stesso anno e attira le attenzioni di una buona fetta di pubblico ma soprattutto della critica.

La scelta del nome d'arte Ariete non denota una forte intenzionalità, ma contiene rimandi al segno zodiacale della giovane cantante che si riconosce molto nei tratti tipici delle persone nate in questo periodo secondo l'oroscopo.

Altri artisti notano il talento di Ariete, che viene inclusa sotto forma di featuring nella canzone Tatuaggi, pubblicata all'interno dell'album Millennium Bug X dal gruppo Psicologi. In questa fase Ariete sperimenta una grande creatività, scrivendo la canzone 18 anni che diventa virale sulle piattaforme Tik Tok e Spotify.

Si susseguono altre collaborazioni con artisti della scena indipendente.

Nel 2021 infatti partecipa alla registrazione di Non la ascoltare di Alfa, nonché a Diecimila voci, contenuta nel disco Taxi Driver di Rkomi. Nel frattempo pubblica il brano L'ultima notte e nell'estate dello stesso anno si prepara ad affrontare il suo primo tour di concerti live con date in tutta Italia, al termine del quale vede la luce il singolo L.

Nel 2022 Ariete viene invitata a esibirsi sul palco della manifestazione milanese Love Mi organizzata da Fedez: qui riscuote un gran successo. Nell'estate dello stesso anno è nelle radio di tutta Italia con il brano Tutto (con te).

Vita privata di Arianna Del Giaccio: il ruolo nella creazione di Ariete

Una delle ragioni che ha portato Ariete al successo immediato si ritrova nella sua capacità di parlare senza filtri, come ad esempio ha fatto per quanto concerne il suo orientamento sessuale.

Ariete è infatti dichiaratamente omosessuale e non manca di sottolineare che nelle sue canzoni parla sempre al femminile proprio per questo motivo.

Dichiara di avere una relazione stabile, ma di non voler rendere noti ulteriori dettagli privati.

Nonostante abbia con i genitori un rapporto non privo di momenti difficili, dovuti soprattutto al suo coming out, è molto legata al fratello Gianmarco, nato come Gaia, che ha accompagnato nel percorso di transizione e considera un vero punto di riferimento.