Francesco Boccia, specializzato in economia, si occupa di autorevoli pubblicazioni finanziarie. Consegue diversi master e specializzazioni con indirizzo economico e diventa ricercatore universitario. Boccia è noto anche come presidente della commissione Bilancio alla Camera in occasione della precedente legislatura.

