Biografia

Nata a Roma, il 24 maggio del 1969, Nathalie Caldonazzo è una soubrette e attrice italiana. Nathalie, alta 1.78 bionda e sexy, è conosciuta nel mondo dello spettacolo anche come Nathaly Caldonazzo e con il nome di Nathaly Snell. La sua carriera è ricca di partecipazioni teatrali e televisive, oltre che di esperienze nel campo della musica.

Nathalie Caldonazzo: la carriera

Nata dall'unione fra la ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e l'imprenditore romano Mario Caldonazzo, Nathalie inizia la sua carriera come modella, lavorando principalmente in Italia fra le città di Roma e Milano. Durante gli esordi, la showgirl si è anche occupata di curare le pubbliche relazioni di importanti discoteche romane e della costa Smeralda.

Dopo la morte del padre, quando Nathalie ha 19 anni, iniziano le prime partecipazioni nel mondo della televisione come ballerina. Successivamente entra a far parte di alcuni corpi di ballo della Rai, fra cui Stasera Lino e Fantastico 10. La notorietà di Nathalie Caldonazzo prende il sopravvento solo nella prima metà degli anni '90, periodo in cui nasce la sua relazione d'amore con Massimo Troisi. Il rapporto dura fino alla tragica e prematura morte del comico partenopeo.

Dopo aver partecipato in diversi film, nel 1997 Nathalie entra a far parte della nota compagnia televisiva del Bagaglino. Seguono alcuni importanti ruoli cinematografici, specialmente in celebri film e serie tv quali "Fratelli d'Italia", "Paparazzi", "Cento vetrine" e "Anni '60" (Miniserie tv). Non mancano alcuni ruoli teatrali fra cui "La bisbetica domata" per la regia di Alessandro Capone.

Nathalie Caldonazzo

Gli anni 2000

Nel corso degli anni 2000 Nathalie Caldonazzo continua la sua carriera alternando il ruolo di attrice televisiva a quello teatrale. Oltre ad essere la protagonista del film "Maria Maddalena", porta in scena "Gl'innamorati", "L'improvvisazione di Versailles", "L'anatra all'arancia" e "La dodicesima notte" di William Shakespeare.

Nel corso di questo decennio diventa anche la testimonial del brand di moda Parah e si occupa di incidere un singolo spagnolo dal titolo Con quien seras. Assieme alle colleghe Eva Grimaldi, Pamela Prati e Milena Miconi, diventa primadonna nel noto varietà "il Bagaglino", trasmesso su canale 5 in prima serata.

Gli anni 2010

Dopo il 2010 Nathalie Caldonazzo si dedica principalmente al teatro interpretando commedie e spettacoli vari, quali "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", "Finché giudice non ci separi", "Fiori di cactus" e "La locandiera" (opera di di Carlo Goldoni). Partecipa al cast del film "Quando si diventa grandi", prendendo parte anche a una puntata della seguitissima serie "Rex" in onda su Rai 1.

Nel 2014 diventa la produttrice del programma sportivo "Fightfootball League" del quale cura e incide anche la sigla ufficiale e il videoclip; il format viene trasmesso via web da Premium Sport. L'anno successivo porta in scena la commedia "Una bugia tira l'altra" e recita ne "Il malato immaginario" (opera di Molière); è infine nel cast del film "Il mondo di mezzo".

Nel 2017 Nathalie è concorrente della 12ª edizione del reality "L'isola dei Famosi". Eliminata durante la terza puntata, con il 63% delle preferenze, la sua carriera torna a dividersi ancora fra il cinema e il teatro. Nel 2018 recita nel film "La scelta impossibile"; l'anno dopo riparte la sua partecipazione ai programmi televisivi: è concorrente del reality "Temptation Island VIP".

Nathalie Caldonazzo: la vita privata

Nathalie Caldonazzo ha una sorella più grande di nome Patrizia Caldonazzo, che oltre ad essere tifosa della Roma è regista, autrice e sceneggiatrice.

Oltre al già citato Massimo Troisi, Nathalie ha avuto anche una relazione con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano. Da questo amore è nata la figlia Mia, così chiamata in onore a Mia Farrow. A partire dal 2016 Nathalie Caldonazzo è impegnata sentimentalmente con Andrea Ippoliti, persona lontana dai riflettori e attenta alla sua privacy. Tuttavia nel 2019 la coppia partecipa - come anticipato - al reality tv "Temptation Island VIP".