Biografia

Quando Catherine Zeta-Jones annunciò il suo matrimonio con l'attore Michael Douglas, non pochi furono i fan che innamorati senza speranza della diva vennero colti dal panico. Non è il massimo in effetti pensare che la bellezza per cui spasimi è sposata con un signore in là con gli anni e di scarso fascino (dicono, invidiosi, i maligni). Ma lei, imperterrita e convinta, non solo se l'è sposato, ma gli ha dato anche due figli.

Nata il 25 settembre 1969 a Mumbles, in Galles, un villaggio di pescatori poco lontano da Swansea, non ha nulla della figlia d'arte, contrariamente al suo illustre marito (figlio del famoso Kirk Douglas).

Il padre gestiva una fabbrica di dolciumi mentre la madre era un'ottima sarta. Catherine ha anche due fratelli, di cui uno, Lyndon, nato nel 1972, è ora occupato presso la sua casa di produzione. Ma da dove deriva quel curioso cognome che si porta dietro?

Una della sue nonne veniva affettuosamente chiamata "Zeta" perché il marito si era imbarcato su una nave che portava quel nome e così i familiari hanno pensato bene di appiopparlo anche a lei.

Fin da piccola Catherine Zeta Jones è stata considerata una "piccola diva": iniziò a cantare e ballare all'età di quattro anni e qualche anno dopo entrò nel gruppo filodrammatico della chiesa cattolica di Swansea mettendosi in evidenza in ogni sua recita o piccoli musical ai quali partecipava. La sua prima esperienza recitativa l'ebbe a undici anni partecipando alla produzione di Annie, mentre a tredici entrò con la West End Production nel musical Bugsy Malone. L'anno dopo partecipa alla messa in scena di "The Pyjama Game", un curioso programma ideato da autori americani che gli permette di ottenere la "tessera della corporazione degli attori".

La sua carriera sembra inarrestabile: a sedici anni strappa il suo primo ruolo da protagonista in "Four" di David Merrick mentre l'anno dopo coglie la sua seconda occasione nel revival della "42ma Strada", dove dapprima sostituisce la protagonista e poi ottiene quel ruolo per tutte le successive rappresentazioni.

Il suo debutto nel pianeta cinema avviene in Francia a diciotto anni in "Les 1001 Nuits" del regista francese Philip De La Broc, nel ruolo di Sheherazade. L'anno dopo torna in Gran Bretagna dove accetta un ruolo nella serie TV intitolata "The darling buds of May", serie che la rende famosissima.

Catherine a questo punto non sa resistere al fascino di Hollywood e decide di lasciare il Regno Unito per cercare successo e gloria in America. Qui inizia la sua avventura Hollywoodiana con un promettente ruolo in un episodio di "The young Indiana Jones chronicles" della ABC, per continuare poi con film, sfortunatamente mai distribuiti in Italia, come "Blue Juice" e "The phantom".

Ma la vera svolta alla sua carriera avviene nel 1996 quando il mostro sacro Steven Spielberg, colpito dall'interpretazione dell'affascinante attrice nel film TV Titanic(non quello con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet), la chiama per "La maschera di Zorro", pellicola da lui prodotta sotto la regia di Martin Campbell. La bella Catherine, accanto ad Antonio Banderas e Anthony Hopkins, fa la sua bella figura e diventa bel presto un sex symbol di fama planetaria, complici anche le deliziose riprese di scherma e ballo apparse in varie scene.

Lo stesso anno conosce l'attore Michael Douglas, di 25 anni più di lei e fatalità nato lo stesso giorno, il 25 settembre. Nel 1999 è protagonista in due film "Entrapment" con Sean Connery per la Fox con un budget di 100 miliardi e "Haunting - Presenze" un fanta-horror con Liam Neeson. Intanto, il 6 gennaio 2000 ufficializza attraverso un comunicato il suo fidanzamento col Michael il tenebroso. Di lì a poco arriverà il primo figlio ma non rinuncia a girare, benchè in stato interessante, "Traffic", film che tratta del grave problema droga negli Stati Uniti.

Alla fine del 2001 appare in veste di co-protagonista nel film "America's Sweethearts" accanto a Julia Roberts, al quale seguirà il Musical "Chicago" con Renèe Zellweger e Richard Gere e premiato con ben 6 Oscar, fra cui quello per il miglior film e uno dedicato direttamente a lei come attrice non protagonista. Subito dopo l'Oscar la bellissima attrice ha dato alla luce una bambina di nome Carys e ora, anche se impegnata a leggersi diversi copioni, si gode la maternità insieme alla sua rinnovata famiglia.

Tra i film successivi ricordiamo "Sapori e dissapori" (2007), "Houdini - L'ultimo mago" (2008), "The Rebound" (2009).