Biografia • Ed è subito successo

Edward Norton nasce a Boston il giorno 18 agosto 1969, maggiore di tre fratelli, figli di un noto avvocato e curatore patrimoniale e di una insegnante di inglese. Figura familiare importante è anche il nonno materno, architetto, miliardario, famoso per aver creato la "Enterprise Foundation" che si occupa della costruzione di case per i poveri nel mondo e per aver costruito i primi centri commerciali.

Edward si diploma alla Wilde Lake School in Columbia (nella città di Maryland, costruita dal nonno nell'anno della nascita di Edward); consegue poi una laurea in Storia e cultura orientale nella prestigiosa università di Yale.

Considerata la sua preparazione nello studio della lingua giapponese, il padre manda Edward a Osaka per lavorare con la Enterprise Foundation. Dopo due anni torna negli Stati Uniti, precisamente a New York, determinato ad intraprendere la carriera di attore, passione che coltiva da molti anni.

Pur continuando a lavorare per la compagnia del nonno, Edward Norton inizia anche a recitare in spettacoli off Broadway; viene notato da Edward Albee, auotre le cui opere teatrali sono messe in scena dalla "New York Signature Company". L'esordio al cinema arriva nel 1996 con "Schegge di paura" dove Norton quasi oscura il protagonista Richard Gere: subito arriva una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.

La madre scompare prematuramente nel 1997 per un tumore al cervello.

Dopo il brillante eserdio cinematografico è richiesto da Woody Allen nel musical "Tutti dicono i love you" (1996); poi Milos Forman lo vuole in "Larry Flynt - Oltre lo scandalo" (del 1996, in cui recita assieme a Woody Harrelson e Courtney Love: si chiacchiera di una love story lunga tre anni con lei); seguono "Rounders" (1998, con Matt Damon, John Turturro e John Malkovich) e "American History X" (1999). Con quest'ultimo film arriva anche una nomination all'Oscar come miglior attore protagonista. Segue un film che diventa subito culto: "Fight Club" (1999, di David Fincher, con Brad Pitt, tratto dal romanzo di Chuck Palahniuk).

Esordisce alla regia in "Tentazioni d'amore" (2000) nel quale Norton è anche protagonista.

Tra le note stelle del cinema con cui è stata attribuita una relazione vi sono Salma Hayek, Cameron Diaz e Drew Barrymore.

Musicista, si diletta a suonare la chitarra: a tal proposito in qualche occasione in passato è salito sul palco per accompagnare le "Hole" (il gruppo di Courtney Love).

Dopo "The Score" (2001, di Frank Oz) in cui recita con due mostri sacri quali Robert De Niro e Marlon Brando e "Red Dragon" (2002, con Anthony Hopkins e Ralph Fiennes), gira uno dei suoi migliori film, "La 25a ora" (2002) per la regia di Spike Lee. Nel 2003 è l'antogonista di Mark Wahlberg in "The Italian Job" (di F. Gray Gray, con Charlize Theron). Nel 2005 è protagonista in "The Illusionist - L'illusionista", accanto a Paul Giamatti e Jessica Biel. Nel 2006 è con Naomi Watts ne "Il velo dipinto", film tratto dall'omonimo romanzo di William Somerset Maugham. Nel 2008 fa molto parlare di sé, per essere il nuovo protagonista de "L'incredibile Hulk" (di Louis Leterrier).

Edward Norton negli anni 2010

Film importanti con Edward Norton negli anni 2010 sono: "Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore", di Wes Anderson (2012); "The Bourne Legacy", Tony Gilroy (2012); "Grand Budapest Hotel", di Wes Anderson (2014); "Birdman", di Alejandro González Iñárritu (2014); "Collateral Beauty", di David Frankel (2016).