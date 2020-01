Biografia • Crudele ironia

William Somerset Maugham nasce a Parigi il 25 gennaio 1874. Romanziere e commediografo viene ricordato come uno scrittore dal pessimismo acre e freddo, nonché per l'ironia crudele e cinica, armi con cui flagella inesorabilmente vizi e follia degli uomini, ma soprattutto delle donne. La visione del mondo di Maugham è cupa, ma anche dotata di senso d'umanità.

Frequentò la King's School di Canterbury, poi studia medicina a Heidelberg laureandosi a Londra nel 1897. Il successo del suo primo romanzo "Liza di Lambeth" lo convince ad abbandonare la carriera di medico per dedicarsi alla letteratura. La fama ed il successo ottenuti inizialmente cessano presto. Nei primi anni del 1900 vive a Parigi in grande miseria: frequenta anche quell'ambiente letterario bohème che descriverà poi nel romanzo "Schiavo d'amore" (1915).

Maugham torna alla ribalta nel 1908, quando la Stage Society di Londra rappresenta la sua commedia "Un uomo d'onore". Da questo momento sarà uno dei più noti autori inglesi del suo tempo.

Durante la prima guerra mondiale farà parte del Servizio Segreto, di cui parla nel romanzo "Ashenden" (1928).

Divenuto molto ricco con i suoi lavori, compie lunghi viaggi in Oriente da dove trae ispirazione per nuovi romanzi.

Maugham è narratore di mestiere, possiede uno stile chiaro e scorrevole e una notevole vivacità di dialogo. Oggi la sua produzione più originale sembra costituita dai racconti di "Pioggia e altri racconti" (Rain and other stories, 1932): in quest'opera emergono le sue maggiori qualità, l'intelligente assimilazione del naturalismo di Maupassant nonchè uno scetticismo che dà un tocco di inconfondibile amarezza alle sue favole mondane.

Il suo romanzo più noto e ambizioso è forse "Di schiavitù umana" (Of human bondage, 1915). Tra le altre opere si ricordano: "La luna e sei pence" (The moon and six pence, 1919), "Il velo dipinto" (The painted veil, 1925), "Ashenden o l'agente inglese" (Ashenden or the British agent, 1928), "Paste e birra" (Cakjes and ale, 1930), "Una vacanza natalizia" (A Christmas holiday, 1939), "Il filo del rasoio" (The razor's edge, 1944), "Catalina" (1948).

Tra le commedie di successo vi sono "Il cerchio" (The circle, 1921) e "Ad est di Suez" (East of Suez, 1922).

William Somerset Maugham muore il 16 dicembre 1965 a Nizza.