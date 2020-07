Biografia • Vedova allegra

Courtney Michelle Love Harrison nasce il 9 luglio 1964 a San Francisco. Cresciuta in Oregon, da giovane è attratta dagli stili musicali del momento, ovviamente non quelli che passano per la radio bensì quelli dell'ondata underground; si appassiona alla musica new wave e all'immancabile punk, influenze che si scorgono in controluce anche nei futuri lavori di autrice.

Spirito ribelle, nel suo corredo genetico non poteva mancare la voglia di viaggio, interpretata non solo come curiosità verso forme culturali diverse ma anche come forma di fuga e di temporaneo abbandono delle proprie radici.

Attraversa l'Irlanda, il Giappone, l'Inghilterra e nel 1986 decide di stabilirsi a Los Angeles, dove trova un ruolo nel film "Sid and Nancy", basato sulla tormentata storia di Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols. Dopo questa fugace esperienza cinematografica, Courtney Love si trasferisce a Minneapolis dove forma il gruppo post-punk femminile "Babes in Toyland with Kat Bjelland". Chiuso però velocemente questo episodio torna a Los Angeles dove nel 1989 forma le "Hole". Il gruppo è formato da Eric Erlandson (chitarra), Jill Emery (basso) e Caroline Rue (batteria). L'album di debutto "Pretty on the inside" del 1991 ottiene un buon successo.

L'anno successivo è fondamentale perché sposa l'uomo destinato a cambiarle la vita e che, in modo trasversale, contribuirà non poco ad accendere i riflettori su di lei. Si tratta di Kurt Cobain, il frontman dei Nirvana, l'angelo bruciato del rock, il ragazzo depresso che, stanco di vivere perché ha troppo (o forse perché in questo troppo non c'è niente?), si suicida con un colpo di fucile (correva l'anno 1994). Questo è anche il periodo del maggior successo discografico delle Hole, guarda caso con "Live through this", un brano che esprime tutta la rabbia di una persona che ha subito una tragica perdita. Secondo le indiscrezioni emerse sembra che Cobain avesse scritto gran parte del disco, un dilemma mai risolto, sempre smentito da Courtney Love.

Ai "bei" tempi, entrambi eroinomani, la coppia viaggia al massimo ed è sempre al centro dell'attenzione, assalita continuamente dalla stampa. Gli eccessi dei due rocker non mancano: un bel giorno il celebre rotocalco "Vanity Press" arriva ad affermare che Courtney fa uso di eroina anche durante la gravidanza, notizia mai ben chiarita. Dalla relazione fra Courtney Love e Kurt Cobain, nasce la bellissima Frances Bean Cobain.

Intanto le Hole continuano a fare il loro onesto mestiere e nel 1998 dànno alla luce quello che si rivelerà il loro ultimo album "Celebrity skin", quasi un flop. Delusa dalla sua carriera musicale, Courtney Love si consola con il cinema dove, grazie al suo fenomenale fiuto per lo show-business, sfonda. Ben quattro i film di successo: "Feeling Minnesota", "Basquiat", "Man on the moon" (al fianco di Jim Carrey), e "Larry Flynt", quest'ultimo baciato pure da una nomination al Golden Globe e da una love story con Edward Norton. Sì, perché la signora Cobain, morto il marito, non ha interrotto la sua burrascosa vita sentimentale. Anzi, gira che ti rigira è finita fra le braccia di un altro maledetto del rock, Trent Reznor dei "Nine inch nails".

Nota e famosa è anche l'infinita disputa con gli altri due componenti dei Nirvana Kris Novoselic e Dave Grohl, per la pubblicazione del materiale inedito della grunge band di Seattle nonchè delle varie raccolte retrospettive.

Nel 2002 ha interpretato "24 ore" (Trapped), insieme a Charlize Theron, mentre all'inizio del 2004 è uscito il suo primo disco da solista "America's sweetheart".

La sua rinascita vera iniziata nell'ottobre del 2006, quando pubblica il suo libro dal titolo "Dirty Blonde: The Diaries or Courtney Love" e con la cessione di una bella fetta di diritti dei Nirvana, che le fruttano un bel po' di soldi.

Torna dopo dieci anni a pubblicare un album con le Hole - il resto della formazione è totalmente cambiata - nell'aprile del 2010; il titolo è "Nobody's Daughter".