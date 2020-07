Biografia • Dirigere, amministrare, difendere

Donald Henry Rumsfeld nasce a Evanston, Illinois (USA) il giorno 9 luglio 1932. Proveniente da una famiglia di origine tedesca (il nonno nacque a Brema), a partire dalla amministrazione Nixon è sempre stato attivo nel partito Repubblicano. Nel 1954 sposa la moglie Joyce da cui avrà 3 figli. Viene eletto alla Camera dei Rappresentanti per la prima volta nel 1962; sarà poi rieletto negli anni 1964, 1966 e 1968. Nel 1969 Donald Rumsfeld si dimette dal congresso per assumere un incarico nell'amministrazione di Richard Nixon.

Lascia Washington nel 1973 per assumere l'incarico di ambasciatore statunitense alla NATO. Torna l'anno successivo ed entra a far parte dello staff del presidente Gerald Ford, sotto la cui presidenza riveste prima il ruolo di Capo di Gabinetto presidenziale (il suo vice in questo periodo è Dick Cheney, futuro Vice Presidente degli Stati Uniti) e successivamente quello di Segretario alla Difesa (1975-1977), il più giovane della storia degli Stati Uniti.

Dal 1977 al 1985 ricopre incarichi dirigenziali di alto livello (fino alla presidenza) nella G.D. Searle & Company, multinazionale farmaceutica nota per aver prodotto una diffusa pillola contraccettiva e per il dolcificante brevettato con il nome di aspartame. In questo periodo Donald Rumsfeld non abbandona tuttavia la carriera politica. Dal 1983 al 1984 è inviato speciale di Ronald Reagan nelle zone del Vicino Oriente. In questa veste incontra Saddam Hussein, che in quell'epoca gli Stati Uniti sostengono nella guerra contro l'Iran.

Dal 1985 al 1990 Rumsfeld continua a portare avanti in parallelo sia la carriera pubblica che gli affari privati.

Dal 1990 al 1993 è alla dirigenza della General Instrument Corporation, specializzata in semiconduttori e materiali per tv via cavo.

Rumsfeld fonda nel 1997 - assieme ad altri esponenti della destra ultraconservatrice statunitense - il "Project for a New American Century" (Progetto per un nuovo secolo americano), il cui ruolo sarà determinante nella decisione di dichiarare guerra all'Iraq da parte dell'amministrazione George W. Bush. Quest'ultimo, diventato Presidente degli Stati Uniti, nel 2001 nomina Donald Rumsfeld Segretario alla Difesa.

Nel secondo mandato di Bush (iniziato nel 2005) Rumsfeld viene confermato nel suo ruolo: si dimette il giorno 8 novembre del 2006, all'indomani della pesante sconfitta fatta registrare dai Repubblicani nelle cosiddette "elezioni di medio termine". Il suo posto viene preso da Robert Gates, ex capo della CIA.