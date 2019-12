Biografia • Incantando

Viso acqua e sapone, bellezza solare e delicata, carattere amabile e sbarazzino: con queste caratteristiche Debbie Reynolds ha rappresentato sullo schermo la tipica "ragazza della porta accanto".

Nasce a El Paso, Texas (USA) il giorno 1 aprile 1932 e trascorre la sua infanzia a Burbank, in California.

A soli sedici anni vince un concorso di bellezza; l'evento le procura un contratto con la Warner Bros., che la fa debuttare nel film "June Bride".

Debbie avrebbe confessato in seguito di aver partecipato a quel concorso solo perché chiunque vi avesse preso parte avrebbe ricevuto una sciarpa di seta, una camicetta e un pranzo gratuito.

La giovane attrice entra nel giro del cinema, e nel 1949, grazie ad una sua fantastica imitazione dell'attrice Betty Hutton, viene messa sotto contratto con la Metro Goldwyn Mayer. Qui viene impiegata in commedie di poco conto, fino a quando viene scelta dal grande Gene Kelly come protagonista del suo musical, "Cantando sotto la pioggia" (Singing in the Rain, 1952), che l'attore-ballerino sta realizzando con Stanley Donen.

Nonostante i brutti rapporti con Kelly e l'estenuante lavoro, Debbie impara a ballare e regala una straordinaria performance. La sua grazia, il suo stile e la sua dolcezza incantano gli spettatori americani. Da allora, fino alla fine degli anni '60, Debbie Reynolds sarà la vivace interprete di numerosi musical e commedie, in cui si dimostrerà, oltre che valida attrice e graziosa ballerina, anche incantevole cantante.

Tra i suoi ruoli successivi ricordiamo quello della ragazza poco disponibile a farsi corteggiare da un galletto (interpretato da Frank Sinatra) nello spassoso "Il fidanzato di tutte" (The Tender Trap, 1955) di Charles Walters, della ragazza alle prese con un'ingombrante madre (una grande Bette Davis) intervenuta per i preparativi del suo matrimonio in "Pranzo di nozze" (The Catered Affair, 1956) di Richard Brooks, dell'attrice moglie del giallista che si crede assassino nel gustoso "Gazebo" (The Gazebo, 1959) di George Marshall, dell'attraente ragazza che fa girare la testa ad un esattore fiscale ne "Il gioco dell'amore" (The Mating Game, 1959) di George Marshall, e dell'orfanella dalle innumerevoli velleità in "Voglio essere amata in un letto d'ottone" (The Unsinkable Molly Brown, 1964) di Charles Walters, per cui riceve una nomination all'Oscar.

Negli anni '70 e '80 si dedica soprattutto al teatro e alla televisione: il 1973 è l'anno del suo debutto sui palcoscenici di Broadway come spumeggiante interprete del revival di "Irene", per cui riceve una nomination al premio Tony (l'Oscar del teatro).

Negli anni '90, oltre a qualche sporadica apparizione sullo schermo (la ricordiamo come madre di Kevin Kline nel divertente "In & Out", diretto da Franz Oz nel 1997), la vediamo soprattutto in tv: a partire dal 1998 farà parte delle "guest stars" regolari dell'esilarante sitcom "Will & Grace", nel ruolo della svampita ed invadente madre della protagonista (Debra Messing).

Debbie Reynolds ha avuto alle sue spalle tre matrimoni, tutti finiti con un divorzio, dal primo dei quali, quello con il cantante Eddie Fisher (poi marito di Elizabeth Taylor), ha avuto i suoi due amati figli, Carrie Fisher (celebre per il suo ruolo di Leila in Star Wars) e Todd.

Si spegne all'età di 84 anni a Los Angeles il 28 dicembre 2016 a causa di un ictus, poche ore dopo la morte di sua figlia Carrie (all'età di 60 anni), proprio durante i preparativi per il funerale.