Biografia

Zsa Zsa Gabor è stata un'attrice ungherese naturalizzata statunitense. Nata a Budapest (Ungheria) il 6 febbraio 1917, il suo nome vero è Sári Gábor. Suo padre Vilmos fu un militare mentre la madre, Jolie Tillman, fu un'imprenditrice. Sari è la seconda figlia: le sue sorelle sono Magda e Eva, entrambe divenute poi attrici.

Nel 1936 vince il concorso di bellezza che la incorona Miss Ungheria. Intraprende poi la carriera di attrice.

Negli anni la carriera di attrice conosce momenti alternati tra alti e bassi. Zsa Zsa Gabor vanta comunque oltre 60 pellicole girate in oltre 50 anni. Tra i registi più importanti con i quali ha lavorato ci sono stati Orson Welles, John Huston e Vincente Minnelli.

I mariti di Zsa Zsa Gabor

Più che per i suoi ruoli cinematografici, l'attrice ungherese è però nota al grande pubblico per le vicende relative alla sua vita personale e alla sua vita privata. Soprattutto per il suo numero eccezionale di matrimoni: Zsa Zsa Gabor è stata sposata ben nove volte!

I suoi mariti sono stati:

Burhan Asaf Belge (1937 - 1941)

Conrad Hilton (10 aprile, 1942 - 1947)

George Sanders (2 aprile, 1949 - 2 aprile, 1954)

Herbert Hutner (5 novembre, 1962 - 3 marzo, 1966)

Joshua S. Cosden, Jr. (9 marzo, 1966 - 18 ottobre, 1967)

Jack Ryan (21 gennaio, 1975 - 1976)

Michael O'Hara (27 agosto, 1976 - 1982)

Felipe de Alba (13 aprile, 1983 - 14 aprile, 1983)

Frédéric Prinz von Anhalt (14 agosto, 1986 fino alla morte)

Mentre era sposata con Conrad Hilton, Zsa Zsa Gabor ammise di avere avuto una relazione con il figliastro Conrad Hilton Jr.

Ha avuto una figlia, Constance Francesca Hilton - nata nel 1947 e morta nel 2015, per ictus - ed è stata la sola delle sorelle Gabor a diventare madre. Secondo la sua autobiografia del 1991 "One Lifetime Is Not Enough" (Una vita intera non basta), la gravidanza fu il risultato di una violenza del marito Conrad.

La madre Jolie Tillman morì a 100 anni d'età, nel 1997. Nel gennaio 2011 Zsa Zsa Gabor subì l'amputazione quasi totale della gamba destra, a causa di una infezione dopo che nel luglio 2010 una caduta le aveva provocato una grave frattura all'anca.

Una curiosità: a lei è intitolato l'asteroide 166614 Zsazsa, scoperto nel 2002.

Zsa Zsa Gabor si è spenta il 18 dicembre 2016, poche settimane prima di compiere 100 anni.