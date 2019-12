Biografia

Dino Paul Crocetti (vero nome di Dean Martin) nasce il 7 giugno del 1917 nell'Ohio, a Steubenville, da genitori italiani: sua madre, Angela Barra, è di origini campane, mentre suo padre, Gaetano Crocetti, proviene da Montesilvano, in Abruzzo. Dopo aver imparato con qualche difficoltà la lingua (e soprattutto l'ortografia) inglese (fino a cinque anni sa parlare solo in italiano), da adolescente dimostra che la sua vocazione è per lo spettacolo: non a caso porta sempre in testa un cappello, anche quando gira per casa.

Contraddistinto da un carattere piuttosto turbolento (da dodicenne non mancano le risse con i piccoli teppisti del suo quartiere) ma anche leale e premuroso, lascia la scuola dopo aver compiuto sedici anni, e si barcamena come benzinaio e addirittura come pugile (con il nome di Kid Crochett, ma senza ottenere molte soddisfazioni: pagato dieci dollari a incontro, vince solo uno dei dodici match che gli permettono di disputare), tentando di affermarsi nel frattempo come cantante: e così, dopo aver cambiato nome in Dean Martin (pseudonimo più american friendly, con "Martin" che deriva dall'anglofonizzazione di "Martini", cognome di un celebre tenore italiano), fa conoscere la propria abilità canora ai tavoli del più grande e bel casinò delle sue parti, il "Rex", dove si rivela un abilissimo mazziere (e dove, al posto delle fiches, usano solo dollari in argento).

Presta la propria voce ai successi di Bing Crosby, che è in grado di imitare con maestria, ma ben presto, tra una "Ohi Marì" e l'altra, si rende conto che la sua voce può essere altrettanto potente e suadente. E così, nell'epoca in cui emergono gli Spaghetti Boys (Pierino Como, Lou Costello - il Pinotto di Gianni e Pinotto - e ovviamente Frank Sinatra), Dino si esibisce per la prima volta con Jerry Lewis il 25 luglio 1946 ad Atlantic City, al "Club 500". Da quel momento, i due artisti costituiscono una coppia comica di eccezionale successo, destinata a divertire gli americani nei dieci anni successivi: realizzano insieme sedici film, a partire da "La mia amica Irma", del 1949, fino a "Hollywood o morte!", uscito sette anni più tardi, e collaborano anche in televisione (il loro debutto sul piccolo schermo risale al 1950 con "The Colgate Comedy Hour").

Nel frattempo, Dean ottiene successo come cantante, pubblicando nel 1954 "That's amore", scritta da Harry Warren, suo collega italo-americano: una dichiarazione d'amore per Napoli, la pizza e la tarantella.

Sciolta la coppia con Lewis il 24 luglio 1956 a causa di screzi personali, Martin smentisce chi riteneva che, senza il suo partner, le sue sorti professionali avrebbero preso una piega negativa. Come solista, infatti, l'attore italo-americano conquista grandi successi: non solo nella commedia, come era facile prevedere, ma anche in pellicole drammatiche quali "I giovani leoni" (nel 1958, al fianco di Marlon Brando) e "Un dollaro d'onore" (nel 1959, al fianco di John Wayne). Dopo aver inciso in italiano i pezzi "Simpatico", "In Napoli" e "Innamorata", negli anni Sessanta entra a far parte del gruppo Rat Pack, composto da cantanti e attori, a capo del quale c'è Frank Sinatra. Con loro interpreta, tra l'altro, i film "Colpo grosso", "I 4 di Chicago" e "Tre contro tutti". Spesso, durante le sue esibizioni, interpreta un bevitore, anche se quello che ingurgita è succo di mela e non alcol.

Sul finire degli anni Sessanta, Martin interpreta Matt Helm, un agente segreto, in quattro film, e nel frattempo inizio a presentare sulla Nbc "The Dean Martin Show", uno spettacolo settimanale che proseguirà fino al 1974.

Alcuni problemi di salute rallentano la sua carriera negli anni Settanta: dal 1971 al 1985, infatti, recita solo nelle pellicole "Ti combino qualcosa di grosso" (titolo originale: "Something big"), "A viso aperto" (titolo originale: "Showdown"), "Colpisci ancora Joe" (titolo originale "Mr. Ricco") e "Mezzo Pollice" (titolo originale: "Half Nelson"), oltre che nel doppio "La corsa più pazza d'America" (titolo originale: "The Cannonbal Run"). Nel 1987, mentre suo figlio Dean Paul muore in un incidente aereo all'età di trentacinque anni, lui gira l'ultimo film del suo percorso artistico, "Congiure parallele", prima di ritirarsi, l'anno successivo, dopo una tournèe compiuta al fianco di Sammy Davis junior e Frank Sinatra.

Muore a Beverly Hills il 25 dicembre 1995, a causa di un enfisema sopraggiunto dopo anni di problemi fisici e mentali: pochi giorni prima, Frank Sinatra aveva evitato di invitarlo alla festa organizzata per celebrare i suoi ottant'anni. Il motivo di questo mancato invito non è mai stato chiarito: secondo alcuni, Sinatra non voleva vedere il suo amico ormai ridotto a un vegetale; secondo altri, i rapporti tra i due si erano compromessi quando, in occasione della morte di Dean Paul, Martin aveva interrotto la tournèe.

Viene sepolto in California, nel cimitero di Westwood: sulla sua tomba viene inciso l'epitaffio "Tutti amano qualcuno prima o poi" (Everybody loves somebody sometime), dal titolo di uno dei suoi brani più celebri, che fu in grado di spodestare i Beatles dalle classifiche di vendita.

Definito "the king of cool" da Elvis Presley e "uomo più cool mai vissuto" da "Playboy Magazine", Martin nella sua vita si è sposato tre volte, diventando padre di otto figli, uno dei quali adottato. In Italia Dean Martin è stato doppiato soprattutto da Gualtiero De Angelis (che gli ha prestato la voce, tra l'altro, in "La mia amica Irma", "Come ingannare mio marito", "Texas oltre il fiume", "Un dollaro d'onore", "Ada Dallas", "Attente ai marinai"), ma anche da Giuseppe Rinaldi (in "Colpo grosso", "Baciami stupido"), Luigi Vannucchi ("Bandolero") e Pino Locchi ("Patto a tre" e A viso aperto").